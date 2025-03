Faktumentarci, Teen Dox, Green Dox i žiri ZagrebDoxa

Redatelj Ivan Ramljak prepoznatljiv je po osebujnom pristupu povijesnim temama, a njegov novi film Mirotvorac na ZagrebDoxu imat će svoju svjetsku premijeru. Godine 1991., na ulazu u Tenju, ubijen je Josip Reihl Kir, načelnik osječke policije, čovjek posvećen pregovorima i izbjegavanju rata. Ovaj je film priča o nekoliko posljednjih mjeseci njegova života u osvit krvavoga hrvatsko-srpskog rata, koji je Kir svim silama pokušao spriječiti, ispričana kroz izjave svjedoka vremena i arhivske materijale iz tog doba. I danas, nakon više od trideset godina, mnogi su elementi tog ubojstva nerazjašnjeni, a mogući nalogodavci - nepoznati. Svjetsku premijeru na ZagrebDoxu imat će i dokumentarac Naći ću te, redateljice Justine Matov. Mlada filmašica započinje potragu za svojim ocem kojeg je poznavala samo dva mjeseca i o kojem nitko nikada nije pričao, premda je bio poznati muzičar, svojevremeno i gitarist legendarnog Parnog Valjka. Dok ona pokušava popuniti prazninu koju je njezin otac ostavio iza sebe, neriješeni obiteljski problemi izlaze na površinu, a ona saznaje da je trudna. Film je to o putovanju, traženju, nalaženju, no prije svega o ljubavima koje su pronađene, ali i onima za koje je prekasno. Film Underground top lista, Lidije Špegar, govori o glazbi u vrlo specifičnom kontekstu, glazbi na sprovodima, gdje dominira žalost, koja svoj vrhunac doseže kad se rastajemo od pokojnika. Glazba svakako igra važnu ulogu u suočavanju s tugovanjem i gotovo je nemoguće zamisliti da se rastajemo od bližnjih bez nje. Prateći glazbenike diljem Hrvatske, film prikazuje raznolikost pogrebnih praksi, ali i glazbenih žanrova koji ih prate i koji su se s vremenom mijenjali, pa se mogu, što na svojevrsni način ovaj film i čini, sastavljati i čitave top-liste.

Dokumentarci na temu ekologije igraju važnu ulogu u podizanju svijesti o važnosti očuvanja prirode i borbi protiv klimatskih promjena. Ne samo da informiraju publiku o ekološkim krizama nego često nude i rješenja i inspiraciju za akciju, pozivajući gledatelje da postanu aktivni sudionici u zaštiti našeg planeta. Programska kategorija Green Dox donosi nam četiri naslova. Ja sam rijeka, rijeka je ja, Petra Loma (Movies that Matter 2024), prati Maorija, čuvara rijeke Neda Tapu i starješinu australskih starosjedioca na petodnevnom putovanju kanuom niz rijeku Whanganui, prvu rijeku na svijetu koja je priznata kao pravna osoba, istražujući ljekovitu moć prirode i zalažući se za njezina prava. Inovativni, hibridni igrani dokumentarac Ljudi od plastike (SXSW, Sheffield DocFest, Ji.hlava IDFF, Tallinn Black Nights FF, Bergen IFF, DOXA), koji su režirali Ben Addelman i Ziya Tong, istražuje našu ovisnost o plastici i sve veću prijetnju mikroplastike ljudskom zdravlju. Francuski film Budimo odgovorni - nema posla bez zdrave planete, Juliena Demonda i Tristana Lochona, istražuje putovanje Yvona Chouinarda, osnivača Patagonije, koji je 1970-ih uveo poslovni model koji je na prvom mjestu držao odgovornost, te globalni utjecaj koji je imao na poduzetnike koji su slijedili njegov primjer. Eryk Rocha i Gabriela Carneiro da Cunha redatelji su filma Nebo se urušava (Cannes FF, DOK NYC - Jury Prize in Kaleidoscope section, Doclisboa, DokuFest, Guanajuato IFF - Best International Feature Documentary, Human Rights FF), koji nas upoznaje sa starosjedilačkom zajednicom Watorikɨ dok sudjeluje u vitalnom pogrebnom obredu poznatom kao Reahu - kolektivni napor da se održi nebo.

U okviru programa Teen Dox, koji dokumentarnu formu približava mlađim gledateljima, prikazat će se pet naslova.

Oleksii Yeroshenko režirala je kratkometražni film Škola sreće, koji nas vodi u mirni ukrajinski grad u kojem učiteljica Natalia stvara sigurno utočište za svoje učenike, zabrinuta za svog sina na prvoj crti bojišnice. Njezinu nadu već prvog dana nastave razbija surova stvarnost rata. Još jedan naslov vodi nas u Ukrajinu: Tko ako ne mi, Nicole Medvecke, intiman je dokumentarac koji otkriva živote mladih Ukrajinaca odgojenih usred rata od početka ruske okupacije 2014. godine. Odnos tinejdžer - roditelj u fokusu je hrvatskog filma Projekt Nika Tadije Tadića. Protagonistice su u ovom filmu pak dvije dame, i to mlada influencerica i njezina majka, koja je ujedno i njezina menadžerica. Poljski dokumentarac Tiho drveće redateljice Agnieszke Zwiefke osvojio je posebno priznanje na Krakow FF-u, a nagrađen je i kao najbolji dokumentarac na Giffoni FF-u. Kad joj majka umre u šumi na poljsko-bjeloruskoj granici, šesnaestogodišnja kurdska djevojčica Runa mora brzo odrasti kako bi se brinula za svoja četiri mlađa brata i bespomoćnog, depresivnog oca. Film Gdje su djeca bezimena, nizozemske redateljice Jamille van der Hulst, pruža jedinstven pogled u svijet i umove djece koja žive na ulicama Dhake i sustav spašavanja koji socijalni radnici imaju kako bi tu djecu sklonili s ulice. O najboljem filmu u programu TeenDox odlučit će žiri sastavljen od učenika i učenica zagrebačke 1. gimnazije.

Tko će osvojiti Veliki pečat u Međunarodnoj konkurenciji, odlučuju redatelj i direktor Cinehilla Igor Mirković, norveška redateljica Silje Evensmo Jacobsen i direktorica Beldocs IDFF-a Mara Prohaska Marković, a u Regionalnoj konkurenciji ravnateljica Pula Film Festivala Tanja Miličić, mađarska producentica Viki Réka Kiss i estonski redatelj Vladimir Loginov. Redateljica Lucija Brkić, poljski redatelj Mariusz Rusiński i direktorica festivala DOKUDOC u Mariboru Maja Malus Azhdari odlučit će i koji je najbolji film mladog autora ili autorice. Nagradu Movies That Matter za ostvarenje koje na najbolji način promiče ljudska prava dodijelit će umjetnička direktorica Movies That Matter Festivala Margje de Koning, redateljica i aktivistica Arijana Lekić Fridrih i redatelj David Lušičić. Nagradu FIPRESCI najboljem filmu iz regionalnog natjecateljskog programa dodijelit će članovi Međunarodne federacije filmskih kritičara FIPRESCI, Dimitra Bouras, Armando Russi i Sara Simić.

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox očekuje nas u kinima Kaptol Boutiquea od 30. ožujka do 6. travnja 2025.godine.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba, Hrvatskog audiovizualnog centra, Zaklade Kultura nova, Društva hrvatskih filmskih autora i Turističke zajednice Grada Zagreba.

Sve novosti i informacije o ZagrebDoxu dostupne su na službenoj mrežnoj stranici http://zagrebdox.net/ te na društvenim mrežama Festivala.