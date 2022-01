Program postbožićnih demistifikacija

Nakon božićnih slavlja i novogodišnje pomame, Dokukino KIC novu godinu otvara uz tri dokumentarca koji na različite načine problematiziraju kapitalističke tekovine, počesto i općeprihvaćene, u pozadini naših svakodnevica.

Od petka 7. siječnja do nedjelje 9. siječnja na repertoaru Dokukina je film Mladena Kovačevića, Sretan Božić, Yiwu. Daleko je on od tipičnog obiteljskog filma, mada je važno da se u okviru obitelji otvore teme konzumerizma i ljudskih prava u tzv. radionica Djeda Božićnjaka u Kini. Kovačevićev nagrađivani dokumentarac ne daje prodike već opservacijskom istančanošću apostrofira što stoji iza tako često viđene oznake Made in China. Mlada generacija radnika potpuno izgubljena u kemikalijama i šljokicama pokušavaju pronaći svoju neovisnost.

Novo evanđelje švicarskog redatelja Mila Raua koje donosimo u petak i subotu koristi kontekst drugog kršćanskog blagdana kako bi obradio šire teme od društvenog značaja. Polazi od pitanja, što bi Isus propovijedao dvije tisuće nakon svoje smrti? Tko bi bili njegovi pratitelji, a tko neprijatelji? Filmska ekipa stiže na jug Italije i na lokacijama na kojima su snimani svi veliki filmovi o Isusu postavljaju kazališnu predstavu, pasiju Isusa Krista. Ulogu Isusa Rau daje kamerunskom političkom aktivistu Yvanu Sagnetu i s njime iskorištava trenutak ne bi li mobilizirao migrantske radnike koji rade na plantažama rajčice u ropskim uvjetima. Na programu u petak u 21 sat i subotu u 17 sati.

Repertoar nudi i dokumentarni film gruzijske redateljice Salomé Jashi o zabrinjavajućoj moći novca. Kroćenje vrta funkcionira kao sinegdoha, gdje nepregledno bogatstvo prirode podlaže računicama i raznim kvantifikacijama; za dovoljno duboki džep čak i priroda postaje tek vrt koji se prilagođava željama pojedin(a)ca. Jedan moćnik traži stabla za svoj privatni posjed, potezom ruke naređujući njihovo iskapanje iz okruženja u kojem se nalaze već desetljećima, ako ne i stoljećima. Električni se kabeli moraju pomicati i novi putevi utabati, makar i kroz plantaže mandarina, a stanovnici se tome samo mogu prilagoditi. Film pogledajte u subotu u 19 sati ili nedjelju u 21 sat.

Ulaznice za sve filmove možete kupiti na pojedinim stranicama filmova (putem PayPala) ili rezervirati mailom. O epidemiološkim mjerama koje su na snazi, kao i potrebnim potvrdama za ulazak u kino čitajte ovdje.