Program PKTN out NOW – razgovori o fragmentima odrastanja

Povodom obilježavanja prve godine postojanja, u mjesecu poticanja svijesti o mentalnom zdravlju, platforma PUKOTINE donosi poseban program posvećen mladima pod nazivom PKTN out NOW: fragmenti odrastanja koji će se održati u subotu, 23. listopada od 12 do 15 sati u Teatru &TD Studentskog centra u Zagrebu.

Predvođen mladim pojedincima koji se ističu time što virtualni prostor koriste tako što otvaraju važne teme i potcrtavaju probleme koji obilježavaju odrastanje, podržan od strane PKTN stručnjaka, program PKTN out NOW ponudit će siguran prostor za diskusiju o 'fragmentima odrastanja' - problemima s kojima se mladi suočavaju, nošenju s izazovima, pronalaženju rješenja i međusobnom povezivanju kroz jedinstveno iskustvo odrastanja.

U diskusiji će tako sudjelovati hrvatski YouTuber i influencer Marko Vuletić čija inspirativna životna priča djeluje izuzetno pozitivno na mlade; influencerica i body positivity aktivistica Pamela Perkić; influencerica i glazbenica Karla Zelić aka Superbabekillah, glumac Marko Braić, PKTN kolumnistica Karla Perica te protagonist jedne epizode serijala PKTN evanđelisti Igor Zdjelarević. Diskusiju će moderirati glumac i član PKTN tima Adrian Pezdirc. Cilj diskusije je da gosti s publikom podijele vlastito iskustvo odrastanja te predstave fragmente vlastite adolescencije i transformacije u odraslu osobu.

Fragmenti odrastanja su: odnos prema tijelu; seksualnost; što volim, a što moram - izbor obrazovanja; strahovi; odnosi; emocije - ugodne i neugodne; (ne)pripadanje.

S detektiranim problemima i izazovima gostiju susrest će se u razgovoru svojom stručnošću i vlastitim iskustvom odrastanja PKTN tim psihoterapeuta i stalnih PKTN autora: Miranda Novak, Dušanka Kosanović, Josipa Mihić, Martina Ferić, Mihael Kozina. Svi sudionici uključeni u diskusiju dijele posvećenost u ohrabrivanju i podršci mladima, rastvaraju tabue, pokušavaju utabati put do pronalaženja alata pomoću kojih možemo biti bolji prema sebi.



Nakon razgovora će uslijediti neformalno druženje u opuštenoj atmosferi uz glazbenu podršku Muzike za dobar đir. Broj mjesta je ograničen zbog epidemioloških mjera, no cijeli će događaj biti emitiran uživo kroz naše društvene mreže (Facebook i Instagram live) te će tako svi moći pratiti i biti uključeni u događaj.

Digitalna platforma PUKOTINE/PKTN projekt je koji za cilj ima otvaranje virtualnog prostora za komunikaciju tema koje okupiraju mlade. Kroz generiranje tematski bliskog sadržaja od strane stručnjaka i mladih, PKTN postaju prostor u kojem se mladi osjećaju sigurnije i zaštićenije identificirajući se međusobno, ali i prostor koji podržava, usmjerava na rješenja s ciljem konačnog zacjeljenja. Tendencija je PUKOTINA da postanu mjesto koje olakšava procese i faze tijekom odrastanja u izazovnom okruženju, društvu i zajednici. PKTN su suradnički projekt Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PrevLab-a), kolektiva BoliMe i organizacije FamilyLab, uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Program PKTN out NOW financiran je sredstvima Radost života Uniqa osiguranja.