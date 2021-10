Luisa Pascu: (Ra)stvaranje - otvorenje izložbe

Otvorenje izložbe predviđeno je za četvrtak 28. listopada 2021. od 20.00 sati u galeriji Siva, Pierottijeva 11 (Medika). Izložba je otvorena do 2.11., svaki dan od 17.00 do 20.00. sati.

Ovom izložbom želim pokazati, osim zaljubljenosti u kreativni proces i zadovoljstva kojim me rad ispunjuje i one manje opuštene dijelove procesa; blokadu, tjeskobu, neodlučnost i nesigurnost.

Stvari koje mi se motaju po glavi dok slikam nisu puno drugačije od onih koje se tiču mojih svakodnevnih osjećaja i misli. Tu je, za početak, strah od nečeg novog, nečeg nepoznatog, nečeg u čemu još nisam dobra. Onda dolazim do straha od donošenja odluka, strah koji sam izbjegla u seriji duplikata.

U njima imam slobodu donošenja riskantnih odluka bez uništavanja izvorne verzije rada, jer je svaka prijašnja verzija skenirana i fotokopirana. U tim duplikatima ponavljam, pretjerujem, uništavam i griješim bez velikih posljedica - a to je povlastica koju inače nemamo u životu. Kad razmišljam o svom radu, ponekad sumnjam u njegovu iskrenost i njegovu kvalitetu i zato tragam za odobrenjem.

Osim ove potrebe za priznanjem, tragam i za konačnim rezultatom, masterpiece-om; nečim bitnim, vrijednim i jedinstvenim. Nešto što mi nikada neće dosaditi, nešto što ima nepromjenljivu kvalitetu.

Ovo mistično, imaginarno djelo ne postoji i ne treba se tako nečemu težiti, te zbog toga namjerno nisam uključila ništa nalik tome u ovu izložbu. Isto tako ne postoji idilična stvarnost ili savršena, "gotova" verzija pojedinca koji je u potpunosti spreman na izazove koje mu život servira. Ključni dio svakog rada svodi se na frakcije, ponavljanje, te preispitivanje kroz koje učim i iz kojeg niču nove ideje i osjećaji.

U ovim radovima želim prikazati ove frakcije, ideje, nedovršene misli i pokušaje, jer su oni jedini stalni dio razvoja

O autorici:

Luisa Pascu (rođena 14. siječnja 2000. u Beču) završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu te potom upisala Akademiju likovnih umjetnosti - Odjel slikarstva. Izlagala je u galeriji Lauba u sklopu projekta "Šalji dalje" (2020.). Dosad je sudjelovala u različitim glazbenim projektima od kojih izdvajamo naslovnicu albuma "Disturbance in a Quiet Summer Night" glazbene grupe Nellcote (Geenger Records, 2019.) i naslovnicu albuma "Face in the Water" (2018.) hrvatskog glazbenika Ariana Peharda.