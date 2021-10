Akcija TURA KULTURA

Tramvaj je jedan od simbola čitavoga Zagreba, a posebno Trešnjevke. Prva se tramvajska remiza, ona za konjski tramvaj, nalazila na području Trešnjevke, na lokaciji današnjeg Tehničkog muzeja Nikole Tesle, a ona najpoznatija, koja je dala ime cijelom kvartu u kojem se nalazi, pored Ljubljanice, još i dan danas je aktivna. Jedna od prvih tramvajskih linija pokrenuta još 1891., išla je rubom Trešnjevke sve do starog savskog kupališta. Tramvaj je također jedan od simbola urbaniteta i 1935. godine, kada je tramvaj prvi puta prošao srcem Trešnjevke, (Tratinskom i Ozaljskom ulicom).

A dio Trešnjevke, jedan od onih koji su ju učinili važnom i vidljivom i na karti cijeloga svijeta, je i poduzeće Končar. Nekad „Rade Končar", čije je ime nosila i glavna trešnjevačka ulica (kojom je vozio upravo taj isti tramvaj) a danas samo „Končar", jedna je od najpoznatijih hrvatskih tvrtki na području električnih uređaja. Upravo se u jednom od poduzeća grupe Končar, tvrtki koja se naziva „Končar električna vozila" izrađuje najmoderniji tip tramvaja koji već godinama vozi trešnjevačkim i zagrebačkim ulicama, a nedavno je po prvi puta izvezen i u inozemstvo, u Latviju.

Za vrijeme trajanja ovog posjeta čuti ćemo od kolega iz Tehničkog muzeja ponešto o povijesti tramvaja u Zagrebu, a potom se uz stručno vodstvo Nikole Radmana, jednog od članova tima koji je sudjelovao u projektiranju, izradi i prodaji tramvaja, prošetati pogonima u kojima nastaju tramvaji. Bit će to prilika da saznamo sve detalje priče: od toga zašto svaki dio tramvaja radi i izgleda baš tako kakav već jest pa do toga kakvi se sve problemi nalaze na putu od početka izrade idejnog projekta pa do konačne prodaje jednog tako složenog proizvoda kao što je tramvaj.



Posjet se provodi u suradnji sa Tehničkim muzejom Nikola Tesla u sklopu akcije "Tura kultura".