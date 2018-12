Prognoza za Studio Smijeha: šareno, crno i grešno

Možete li zamisliti da prvi tjedan u prosincu svaku večer provedete u dobrom društvu i smijete se do suza? Ekipa iz Studija Smijeha to svakako može zamisliti pa ako vam zatreba pomoć u osmišljavanju veselih zimskih trenutaka, obratite im se slobodno! Već sedam godina ovaj jedini hrvatski klub posebno posvećen stand-up komediji nasmijava svoju publiku, tako da, ako to još niste, svakako provjerite što se tamo događa!

A ovaj tjedan bit će raznovrstan: u utorak (4. 12.) vas čeka Big Pub Pictionary na kojem možete izraziti svoj crtački (anti)talent i pritom se nasmijati na svoj i tuđi račun. Atmosfera uvijek bude vesela, prijavite se bez oklijevanja! Ako vam nije dosta crtanja i voljeli biste se s prijateljima družiti i na nekom pub kvizu, Studio Smijeha zna kamo vas uputiti! Naime, u nedjelju (9. 12.) u Studiju Smijeha će se održati Friends Pub Quiz Best of all seasons. Prisjetite se prijatelja iz omiljene serije, provedite večer sa svojim prijateljima i osvojite atraktivne nagrade!

Ljubitelji Marine Orsag na svoje će doći u srijedu (5. 12.) kada je na programu njezin one woman show Šarena ovca obitelji. Dobar provod je zagarantiran uz najbolje fore o pomalo pomaknutim obiteljskim odnosima i iskustvima jedne LGBT osobe u Lijepoj Našoj. Ako vas pak, osim boja, privlače i akromatski tonovi, u Studiju Smijeha možete se nasmijati u petak (7. 12.) uz Black Friday Night - večer crnog humora. Nesreća je neizostavni dio života i ako ništa, uvijek joj se možemo barem slatko nasmijati! Popisu tema kojima se možda ne bi trebalo smijati komičari Studija smijeha pridodat će i show 7 smrtnih grijeha koji je na rasporedu u subotu (8. 12.). Svi vjernici i nevjernici pozvani su prekršiti pravila i propisno sagriješiti uz humor na temu religije. Što bi rekli sami komičari - Bog je milostiv i oprostit će vam ako se jedan dan nasmijete na Njegov račun!

Došli smo do kraja, a nismo spomenuli ponedjeljak? To je zato što će 3. 12. komičari Studija Smijeha nastupiti izvan kluba, ali dovoljno blizu - u kupoli Schmeck na Fuliranju! Ulaz je besplatan, toplo će vam biti oko ruku, nogu i srca dok se budete smijali i zabavljali uz stand-up komičare. Požurite!

Za detalje o vremenu održavanja nastupa, cijenama ulaznica i ostalim informacijama posjetite internetsku stranicu http://studiosmijeha.hr/ ili http://Facebook.com/. Ulaznice možete kupiti online ili na blagajni kluba.