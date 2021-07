Pripazite kome ostavite psa na čuvanje

Udruga Prijatelji životinja svake godine upozorava da je napuštanje psa ili mačke prije godišnjeg odmora ne samo iznimno okrutno nego i kažnjivo Zakonom o zaštiti životinja. No naglašava da to ne znači da je sve bolje od toga pa da to može opravdati, primjerice, ostavljanje na lancu psa kojega susjedi obiđu kada se sjete, kao ni davanje psa i mačke na čuvanje bilo kome ili hotelima za privremeni smještaj životinja koji ne pružaju dobre uvjete.

„Vjerojatno većina misli da će hoteli za pse i mačke ili vrtići za dnevno čuvanje životinja jedni drugima biti konkurencija i da će se natjecati tko ima bolje uvjete, a da će skrbnici jako paziti da ostave svojeg četveronožnog člana obitelji tamo gdje su uvjeti najbolji. Nažalost, to ne mora biti tako. Uvijek postoje i oni koji se sjete u zadnji čas da negdje trebaju smjestiti psa ili mačku i oni kojima je cijena smještaja, odnosno usluge čuvanja, najvažnija te će zažmiriti na sve drugo jer to su za njih ionako samo dva tjedna", navode Prijatelji životinja.

Smatraju da je stoga bitno podsjetiti sve da na vrijeme razmisle gdje će i kome ostaviti na čuvanje psa ili mačku ako odluče da neće povesti životinju sa sobom. No ističu da je jednako važno da se uvjeti u privremenom smještaju ne smiju prepustiti samim hotelima, već je nužno da ih jasno i pažljivo propišu nadležne institucije, odnosno Ministarstvo poljoprivrede.

„Radi se profitnom sektoru u koji netko može ući sa željom da osigura najbolje od najboljeg, ali netko će pokušati samo dobro zaraditi i štedjeti na svemu te živjeti od mušterija koje ne mare za uvjete i gledaju samo cijenu usluge. Upravo zato prijeko je potreban učinkovit propis koji će odrediti minimalne uvjete i osigurati dobrobit životinja na privremenom čuvanju. Takav propis trebao bi se temeljiti na dobroj praksi koju bi trebalo postaviti kao standard ispod kojega se ne smije ići kako se ne bi ugrozila dobrobit životinja", kažu iz Udruge.

Mnogi smatraju da bi hoteli za pse trebali imati mnogo bolje uvjete nego skloništa za životinje i da bi se to trebalo imati na umu pri donošenju propisa. Prijatelji životinja uputili su Ministarstvu poljoprivrede svoje prijedloge za izradu kvalitetnog propisa koji bi regulirao privremena čuvanja i hotele za životinje, u nadi da će biti razmotreni i prihvaćeni.

Kako trenutačno nema nikakvog propisa, a i neovisno o njemu, Prijatelji životinja još jednom poručuju skrbnicima da pažljivo provjere uvjete držanja životinja na privremenom čuvanju te ophođenje prema psima i mačkama kako bi bili sigurni da će njihov član obitelji biti dobro tretiran. „Neki hoteli za pse i mačke nude i videonadzor preko kojega skrbnici na svojem pametnom telefonu mogu u svakom trenutku vidjeti svojeg ljubimca. To danas ni za jednog vlasnika objekta za privremeno čuvanje životinja nije teško ni skupo, a svakako je pohvalno. Pozivamo skrbnike da biraju one privremene smještaje koji osiguravaju vrhunsku brigu kakvu bi pas i mačka imali i da su u svojim domovima", zaključuju Prijatelji životinja.

Više informacija može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr.