Prijatelji životinja zovu na vegansko kolinje

Dok u Hrvatskoj počinje sezona kolinja, udruga Prijatelji životinja nudi etičnu alternativu tradicionalno krvavim proizvodima - kobasice, pogačice s čvarcima, salenjake i svinjsku mast, i to bez ijedne zaklane životinje! Sve to moći će se degustirati na štandu Udruge na zagrebačkome Cvjetnom trgu u subotu 16. 11. 2019. u 11 sati, gdje će posjetitelji moći vidjeti i cijeli proces izrade veganskih kobasica - od pripreme smjese i punjenja u stroju za kobasice do kuhanja i pečenja, a svinje kojima time spašavamo živote moći će gledati žive, na lijepim fotografijama.

„Vegansko kolinje ne radi se na blatnim seoskim dvorištima, ne čuju se užasnuti krici svinja iz čijih prerezanih vratova šiklja krv, ne osjeća se smrad njihove agonije i smrti. Ne trebamo se bojati svinjske kuge, salmonele, trihineloze, kao ni kolesterola, zagađenja okoliša i gladi u svijetu. Ostaju nam samo zdrave kobasice i druga jela na koja smo naviknuti, napravljeni u veselju i mirne savjesti prema životinjama, okolišu i drugim ljudima", kažu Prijatelji životinja. Dodaju da, osim što nitko nije izgubio život, vegansko kolinje sigurno je za zdravlje i sva hrana može se napraviti jednostavno i bez opravdano strogih zdravstvenih mjera kakve su trenutačno propisane za svinjokolje po dvorištima.

„Živimo u 21. stoljeću i možemo uživati u kobasicama bez stradavanja životinja. Veganske kobasice svih vrsta, manje ili više ljute, pečene, dimljene, kuhane, za sendvič ili za hot dog, možemo kupiti u gotovo svakoj većoj trgovini, a možemo ih napraviti i sami prema brojnim dostupnim receptima, koje ćemo dijeliti i u subotu", navode Prijatelji životinja obećavajući da nijedan obožavatelj mesa neće biti razočaran i da upravo ovakve veganske zamjene za mesne proizvode pokazuju da se ne moramo odreći okusa na koje smo od djetinjstva naviknuti, a da se istodobno možemo odreći krvoprolića.

Najbolji primjer za to su kobasice koje će se izrađivati i degustirati na štandu Prijatelja životinja, a koje je osmislila volonterka Anita Petrović nakon posjeta utočištu za životinje u kojemu je upoznala svinju Stellu. Dirnuta susretom sa sretnom svinjom, osmislila je jednostavan recept pomoću kojega svatko može napraviti kod kuće kobasice od pšenice, soje, zobi, masnoće i začina, a da pritom divne osobe poput Stelle ne stradaju. Uz pripremu kobasica, Anita će na štandu dijeliti i recept za Stelline kobasice.

„Klanje je najbrutalniji čin u odnosu čovjeka prema životinjama koje se ne mogu obraniti niti pobjeći, a bez klanja se itekako treba i može biti! Veganskim zamjenama za mesne proizvode koji se uobičajeno izrađuju nakon kolinja spašavamo i hrvatske običaje, i tradiciju, i svoju savjest, s obzirom na to da je samo prošle godine u Hrvatskoj zaklano više do milijun i pol svinja", zaključuju Prijatelji životinja.

Istraživanja su pokazala da su svinje po svojoj visokoj inteligenciji, izrazitoj društvenosti te sposobnosti za empatiju i privrženost superiorne psima. Imaju dugotrajno pamćenje, mogu igrati i videoigrice, vežu se jedna za drugu, pokazuju zaštitničke osobine, međusobno komuniciraju i prenose svoj socijalni status, sanjaju, prepoznaju vlastita imena i vode društvene živote takve složenosti kakva je ranije primijećena samo u primata. U uzgoju, pri velikoj prenapučenosti naročito je izražena socijalna dominacija. Stoga često na liniju klanja dolaze redoslijedom onako kako su zajednički živjele u skupini tijekom uzgoja, premda su pri istovaru u klaonici bile raštrkane. No, u smrt odlaze zajedno i jednako bolno.

Novinar i pisac Eric Marcus opisuje svinje kao nestašne, razigrane, senzibilne, nježne i mazne životinje: „Kad se sjetim ispitivačkih pogleda svinja ili njihova zadovoljnog roktanja dok sam ih češao po trbuhu, moram vjerovati da su te životinje jednako svjesne svojih tijela kao i ja. Moram vjerovati da osjećaju oštricu noža jednako kao i mi." Svojim izborom prehrane možemo ih spasiti od noža i klanja.

Recepti za Stelline kobasice i druga ukusna jela te više informacija o svinjama i veganstvu nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.