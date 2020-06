Pretpremijera predstave 'Donor' autora Branka Ružića, u režiji Nine Kleflin, održat će se 16. lipnja u Polukružnoj dvorani &TD-a, s početkom u 21 sat. Promocija knjige 'Donor i druge drame' Branka Ružića održat će se istog dana, u kafiću &TD-a, s početkom u 12 sati.

O predstavi:

U predstavi glume Dijana Vidušin i Saša Anočić kojemu je ovo, kao i redateljici Kleflin, prva suradnja s &TD-om. Redateljica postavlja intimnu dramu o ljudima koji su prošli ratna stradanja, o onima koje je rat obilježio i promijenio. Oni su muškarac i žena, mučitelj i žrtva.

Repriza predstave je idući dan, 17. lipnja, a ulaz za studente je besplatan. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni &TD-a uz predočenje x-ice, od ponedjeljka 15. lipnja.

Zbog situacije uzrokovane virusom COVID-2019 te preporučenih epidemioloških mjera održavanje distance, broj mjesta je smanjen te će se PREMIJERNA IZVEDBA s punim kapacitetom dvorane održati najesen.

O knjizi:

Knjigu će predstaviti autor Branko Ružić, redateljica Nina Kleflin, a odlomke iz knjige će pročitati glumci Dijana Vidušin i Saša Anočić. Moderator je Davor Šišmanović.

Unatoč krizi izazvanoj epidemijom (pandemijom) i nedavnom potresu koji je pogodio Zagreb, objavljena je knjiga Branka Ružića Donor i druge drame iz novopokrenute Male dramske biblioteke u izdanju Studentskoga centra u Zagrebu, Teatra &TD. Knjiga sadrži tri dramska teksta. Pored naslovnog Donora koji je svoju uspješnu praizvedbu imao u Engleskoj, a hrvatsku pretpremijeru imat će navečer na dan predstavljanja knjige u Teatru &TD, u režiji Nine Kleflin s Dijanom Vidušin i Sašom Anočićem u glavnim ulogama, tu je drama Bolje sutra svojevremeno praizvedena u HNK Split, te do sada neizvođeni tekst Stipe.

„Jednoga dana studenti će učiti o tome kako kultura nije posustala ni u najgorim danima koji su zadesili Zagreb u 21.stoljeću. Veselim se ovoj knjizi kao ni jednoj u životu s čijim nastankom sam bio povezan... ovo nije samo knjiga - ovo je dokaz da kulturni život nije u Zagrebu i Hrvatskoj zastao..." (Miro Gavran).

Urednički savjet biblioteke Davor Šišmanović, Mate Matišić i Miro Gavran do kraja kalendarske godine najavljuju i objavljivanje zbornika najmlađih pisaca, mahom studenata dramaturgije na zagrebačkoj ADU, te knjige drama suvremenog njemačkog autora Sebastiana Seidela, čija je predstava Hamlet For You od prošle godine na repertoaru Teatra &TD." Izvršna urednica knjige je Danijela Andrijašević Wittine, a grafička urednica Ida Glujić.