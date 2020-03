Prerano ukidanje mjera ubrzalo bi mogući novi val koronavirusa

Odgoda ponovnog otvaranja škola i pokretanja poslovnih aktivnosti u ishodištu epidemije u Kini mogla bi odgoditi mogući drugi val epidemije i omogućiti zdravstvenom sustavu da se oporavi, ocijenili su znanstvenici pozivajući svijet da pomno prati razvoj stanja u Wuhanu.

Nakon uvelike uspješnih mjera ograničavanja širenja virusa i seljenja žarišta epidemije u Europu, Kina je nakon dva mjeseca ublažila mjere u gradu Wuhanu u kojemu je koronavirus, prema mišljenju stručnjaka, prešao krajem prošle godine na ljude s divljih životinja.

Znanstvenici u studiji objavljenoj u četvrtak u časopisu Lancet Public Health sugeriraju da bi zadržavanje restriktivnih mjera u Wuhanu do travnja moglo odgoditi potencijalni drugi val bolesti covid-19 izazvane koronavirusom na kasniji dio ove godine.

To bi dalo zdravstvenim službama više vremena da se oporave i potencijalno bi spasilo živote.

"Grad sada mora bit vrlo oprezan kako bi izbjegao prerano ukidanje mjera socijalnog distanciranja jer bi to moglo dovesti do ranijeg vrhunca drugog vala epidemije", napisao je Kiesha Prem, specijalist iz London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), koji je vodio istraživanje.

"Ako budu postupno ukidali mjere to će vjerojatno i odgoditi i rastegnuti vrhunac".

Studija je matematičkim modelima simulirala slučajeve odgode početka škole i poslovnih aktivnosti odnosno ranijeg ukidanja ograničenja u Wuhanu, gradu od 11 miilijuna ljudi čije je ime za veći dio svijeta postalo sinonim za epidemiju koronavirusa.

Ukidanje mjera u ovom trenutku imalo bi za posljedicu da se drugi val epidemije dogodi već krajem kolovoza, sugerira analiza.

Zadržavanje mjera ograničenja do travnja vjerojatno bi odgodilo vrhunac drugog vala do listopada što bi dalo zdravstvenoj službi da se oporavi.

Strahovi od ponovnog izbijanja bolesti

Ti su zaključci "od presudne važnosti za one koji donose odluke o mjerama bilo gdje", kazao je Tim Colbourn, stručnjak za globalnu epidemiologiju na University College London koji nije bio izravno uključen u studiju.

Zatečene brzim širenjem bolesti vlade širom svijeta nastoje kopirati kineski drakonski pristup mjerama zabrana istodobno nastojeći dokučiti rizike ponovne pojave bolesti nakon što prođe vrhunac epidemije u njihovim zemljama.

"Naši rezultati ne bi izgledali isto u drugim zemljama", kaže Yang Liu, stručnjak na LSHTM-u koji je radio na istraživanju.

"No, mislimo da je jedna stvar primjenjiva svagdje - mjere socijalnog distanciranja su vrlo korisne i moramo ih pažljivo ukidati kako bismo izbjegli naknadne valove bolesti... Ako ti valovi stignu prebrzo to bi moglo prenapregnuti zdravstvene sustave".

Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus u srijedu je iznio isto mišljenje upozorivši da su mjere ograničavanja kontakata najbolji način ograničavanja širenja zaraze.

"Posljednja stvar koju bilo koja zemlja treba je otvoriti škole i pokrenuti poslovne aktivnosti i potom biti prisiljena da ih ponovno zatvori zbog ponovne pojave bolesti", kazao je.