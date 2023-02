Premijera HONOR Magic5 serije i HONOR Magic Vs

Globalni tehnološki brend HONOR danas je na Mobile World Congressu 2023 predstavio svoj novi pristup tehnologiji usmjeren na čovjeka „Tech to Inspire". Tijekom događaja, HONOR je oživio svoju dual-flagship strategiju na globalnom tržištu, najavivši globalnu dostupnost serije HONOR Magic5 i preklopnog telefona HONOR Magic Vs - najnovijih iteracija uspješne postave HONOR Magic serije spremne korisnicima diljem svijeta pružiti istinsko iskustvo vrhunskih pametnih telefona.

HONOR je u Barceloni predstavio i najnoviji dodatak obitelji HONOR Magic serije - HONOR Magic5 Lite, koji u Hrvatsku dolazi u ožujku. DXOMARK, vodeći svjetski laboratorij za procjenu kvalitete, nedavno je HONOR Magic5 Lite dodijelio prvo mjesto na svijetu po performansama baterije, potvrđujući time poziciju HONOR Magic serije kao lidera u kvaliteti, performansama i inovacijama u industriji pametnih telefona.

Također, HONOR je objavio rezultate izazova dvodnevnog testiranja baterije telefona, u kojem su influenceri iz cijele Europe dva dana obilazili grad i obavljali zahtjevne operacije koje opterećuju bateriju, a da niti jednom nisu imali potrebu za punjenjem uređaja. Nadalje, HONOR je napravio još jedan korak prema održivosti objavivši da udružuje snage s Re-Commerceom kako bi reciklirala rabljene pametne telefone. Ova suradnja ne samo da će pomoći u zaštiti okoliša, već će i značajno smanjiti emisije CO 2 , čime HONOR postaje važan igrač u odgovornoj tehnologiji.

„Predan rješavanju stvarnih potreba kupaca, HONOR usvaja ljudski usmjeren pristup inovacijama proizvoda, nudeći intuitivna tehnološka rješenja za poboljšanje svakodnevnog života svih korisnika", rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd. „HONOR Magic5 Pro, naš najnoviji vodeći svestrani igrač i HONOR Magic Vs, naš prvi preklopni flagship telefon predstavljen na globalnom tržištu, pomiču industrijska mjerila u svakom aspektu korisničkog iskustva pametnih telefona, u skladu s našom vizijom da svima omogućimo pametniji život."

HONOR Magic5 Lite: Dugotrajna baterija u tankom kućištu

Prvi novo predstavljeni uređaj kojeg ćemo vidjeti na hrvatskom tržištu je HONOR Magic5 Lite, dostupan od ožujka.

Njegov 6,67-inčni OLED zakrivljeni zaslon podržava razlučivost od 2400x1080 piksela i prikazuje do 1,07 milijardi boja za reprodukciju slika s nevjerojatnom razinom detalja i živosti. S ultra-tankim okvirima, izvanrednim omjerom zaslona i kućišta od 93% izdržljivim zakrivljenim kaljenim staklom i vodećim zaslonom u klasi, HONOR Magic5 Lite korisnicima nudi impresivno iskustvo gledanja, bilo da ga koristite zabavu, učenje ili posao.

U igrama za koje su potrebni brzi refleksi, korisnici će cijeniti brzinu zaslona HONOR Magic5 Lite, s brzinom osvježavanja do 120 Hz i brzinom reakcije zaslona na dodir od 300 Hz , omogućujući uređaju da gotovo trenutno registrira i reagira na korisničke unose. Kod držanja uređaja jednom rukom, HONOR Magic5 Lite uz pomoć Al tehnologije nudi inovativnu prevenciju pogrešnog dodira kako bi se spriječila nepotrebna gnjavaža uzrokovana slučajnim unosom.

HONOR Magic5 Lite ima nisku razinu plavog svjetla, za što mu je izdan certifikat tvrtke TÜV Rheinland . Ugodan je za oči i ima vodeću tehnologiju zatamnjivanja od 1920Hz PWM za smanjenje titranja zaslona, dodatno ublažavajući umor očiju koji proizlazi iz dugotrajne upotrebe.

Izuzetno tanak dizajn i dugotrajna baterija u jednom uređaju

HONOR Magic5 Lite nasljeđuje dizajn legendarnog glavnog modela Magic serije s kružnim Matrix Star prstenom na stražnjoj strani, duž kojega je raspoređen moćni sustav trostruke kamere - koji se sastoji od 64MP iznimno jasne glavne kamere , 5MP širokokutne kamere i 2MP makro kamere - omogućujući korisnicima da zabilježe svoj svakodnevni život u fotografijama i videozapisima koje pritiskom na gumb mogu dijeliti s prijateljima i obitelji.

Unatoč debljini od samo 7,9 mm i težini od 175 g , HONOR Magic5 Lite ima ultra veliku bateriju od 5100 mAh koja podržava do 29 sati YouTube Music streaminga, 24 sata YouTube streaminga, 19 sati TikTok pregledavanja, do 21 sat istraživanja društvenih medija ili 11 sati igranja sa samo jednim punjenjem. Uz samo 30 minuta punjenja, HONOR Magic5 Lite isporučuje 12,5 sati video streaminga . Sve navedeno savršeno je za korisnike koji vole ostati aktivni tijekom dana bez brige da će im se baterija isprazniti.

Učinkovitost baterije telefona HONOR Magic5 Lite postigla je ocjenu 152 u DXOMARK testu i zauzela prvo mjesto na DXOMARK globalnoj ljestvici baterija pametnih telefona. Kao priznanje za izvrsno korisničko iskustvo, DXOMARK je HONOR-u Magic5 Lite dodijelio Zlatnu oznaku u kategoriji baterija.

Nesmetano mobilno iskustvo s HONOR RAM Turbo

S najnovijom Qualcomm® Snapdragon® 695 5G mobilnom platformom, HONOR Magic5 Lite pruža snažne performanse u aplikacijama za produktivnost i zabavu. Korisničko iskustvo dodatno je poboljšano uz HONOR RAM Turbo, koji pametnom telefonu omogućuje korištenje dijela pohrane kao RAM-a kako bi više aplikacija bilo aktivno za učinkovitiji multitasking.

S operativnim sustavom Magic UI 6.1 koji se temelji na Androidu 12, HONOR Magic5 Lite dolazi sa pametnim sustavom optimizacije uređaja koji minimalizira degradaciju performansi tijekom vremena kako bi se duže osiguralo dosljedno i optimalno korisničko iskustvo. Uz HONOR Share i Multi-screen Collaboration , HONOR Magic5 Lite omogućuje brz prijenos datoteka i učinkovit multitasking na HONOR uređajima, uključujući pametne telefone, prijenosna računala i tablete, čime korisnicima pruža neusporedivu produktivnost.

HONOR Magic5 Lite, pametni telefon namijenjen osobama sa stilom, u Hrvatskoj je dostupan od 1. ožujka u crnoj i smaragdno zelenoj boji. Može se kupiti kod svih operatera i maloprodajnih partnera po cijeni od 369 eura.

Novi flagship telefon HONOR Magic5 Pro

Prepun čitavog niza iznimnih značajki, svestrani flagship telefon HONOR Magic5 Pro može se pohvaliti impresivnim dizajnom, zaslonom, fotografijom i performansama, čime nadmašuje više standarda u industriji i pruža najbolje korisničko iskustvo u klasi.

Potpuno nova Star Wheel estetika s Gaudijevom krivuljom

Pridržavajući se legendarnog dizajna Eye of Muse, HONOR Magic5 Pro razvio je koncept, redizajnirao i uveo sustav trostruke kamere Star Wheel. Odajući počast Antoniju Gaudiju, HONOR Magic5 Pro ima simetrične dvostruko zakrivljene ultra-uske okvire s obje strane i kružni dizajn trostruke kamere u obliku zvjezdanog kotača koji se nalazi kao središnji dio na stražnjem poklopcu, spajajući prekrasne krivulje koje se nalaze u prirodnim krajolicima i modernu arhitekturu u dizajn vrhunskog uređaja koji pokazuje skladnu kombinaciju umjetnosti i tehnologije.

Premium zaslon debitira na vrhu DXOMARK ljestvice

S 6,81-inčnim LTPO jedinstvenim četverostruko zakrivljenim plutajućim zaslonom , HONOR Magic5 Pro jamči impresivno iskustvo gledanja, bilo da korisnici pregledavaju stranice, igraju igre ili čitaju. Opremljena novom tehnologijom poboljšanja osvjetljenja zaslona, HONOR Magic5 serija pruža razinu svjetline do 1800 nita , osiguravajući jasnu sliku čak i pod jakim sunčevim svjetlom. S dvostrukom kalibracijom osvjetljenja za tipičnu unutarnju svjetlinu od 120 nita i svjetlinu na otvorenom od 800 nita, HONOR Magic5 Pro pruža najbolju točnost boja zaslona u industriji.

HONOR Magic5 Pro također ima diskretan zaslonski čipset za poboljšanje vizualne kvalitete pokretnih slika. Iako nudi uvijek uključen efekt visokog dinamičkog raspona (HDR) za poboljšanje jasnoće videa, čipset pruža veću brzinu kadrova uz nižu potrošnju energije za nesmetano i dulje iskustvo igranja. Certificiran s HDR10+ i poboljšan IMAX-om, HONOR Magic5 Pro omogućuje korisnicima uživanje u videozapisima i filmovima s optimiziranom kvalitetom slike.

Smanjujući naprezanje očiju korisnika, HONOR Magic5 Pro može se pohvaliti niskom emisijom plavog svjetla, koje je certificirao TÜV Rheinland , i dinamičkim zatamnjenjem koje simulira prirodno svjetlo za ublažavanje umora očiju. Ostale inovativne značajke za udobnost očiju uključuju cirkadijalni noćni prikaz za bolju kvalitetu spavanja i prvi LTPO zaslon u industriji s tehnologijom zatamnjivanja od 2160 Hz pulsno-širinske modulacije (PWM) za smanjenje treperenja zaslona, savršeno za one koji provode duge sate ispred svog pametnog telefona.

HONOR Magic5 Pro pokazao je izvrsne ukupne performanse zaslona, dostigavši 1. mjesto na DXOMARK ljestvici zaslona pametnih telefona s najboljim rezultatom 151.

Jedinstven sustav kamera okrunjen na 1. mjestu prema DXOMARK-u

HONOR Magic5 Pro također je zauzeo prvo mjesto na DXOMARK globalnoj ljestvici kamera s ocjenom 152, što ga čini pametnim telefonom s najvišom ocjenom kamera testiranim do danas. HONOR Magic5 Pro ima snažnu kombinaciju trostruke glavne kamere koja se sastoji od 50MP širokokutne kamere, 50MP ultra širokokutne kamere i 50MP telefoto kamere. S povećanom veličinom senzora za vrhunske performanse detekcije svjetla, sustav kamere stvara fotografije s profinjenim detaljima svaki put, bez obzira na svjetlosne uvjete. Ultra Fusion Computational Optics, računalni optički algoritam koji nadopunjuje sustav kamere, drastično poboljšava jasnoću slike pri zumiranju od 3,5x-100x, izdvajajući uređaj od ostalih pametnih telefona na tržištu.

Opremljen potpuno novim HONOR Image Engineom, HONOR Magic5 Pro predstavlja potpuno novi algoritam Millisecond Falcon Capture, koji korisnicima omogućuje snimanje složenih scena s izuzetnom lakoćom i jasnoćom. Korisnici također mogu jasno i velikom brzinom snimati scene pri slabom osvjetljenju zahvaljujući mogućnostima Super Night Capture. Osim toga, HONOR Magic5 Pro može se pohvaliti AI Motion Sensing Capture , koji je sposoban automatski detektirati najvišu točku skoka i snimiti kadar u ultra-visokoj rezoluciji. Kako bi testirao tehnologiju, HONOR se udružio s Guinnessovom knjigom rekorda, koristeći HONOR Magic5 Pro automatski za snimanje nevjerojatnog trenutka pokušaja postizanja službenog svjetskog rekorda za najviše zakucavanje između nogu na svijetu.

Omogućujući kreatorima u usponu da proizvedu snimke na kinematografskoj razini, serija HONOR Magic5 sadrži IMAX Enhanced Movie Master, kojim korisnici mogu snimati i uređivati zapanjujuće videozapise, i to na vlastitom pametnom telefonu.

Poboljšana privatnost i sigurnost za sveobuhvatnu zaštitu

HONOR Magic5 Pro ima Dual-TEE sigurnosni sustav razvijen u suradnji s Qualcommom, koji nudi zaštitu korisničkih podataka na razini hardvera. Opremljena diskretnim sigurnosnim čipsetom, serija HONOR Magic5 pruža maksimalnu sigurnost za lozinke i biometriju kao što su ID lica i otisci prstiju.

Uvjerljivim nadogradnjama na AI Privacy Call 2.0 , HONOR-ovom revolucionarnom rješenju protiv propuštanja zvuka, HONOR Magic5 Pro predstavlja prvu tehnologiju prostorne kontrole zvučne energije koja generira suprotne zvučne valove kako bi spriječila propuštanje zvuka za privatne telefonske pozive. Iako pruža 100% poboljšanje glasnoće poziva za jasnije komunikacijsko iskustvo, AI Privacy Call 2.0 osigurava da čak i ako je korisnik u prepunom, ali tihom okruženju poput dizala, ljudi u blizini ne mogu jasno uhvatiti glas pozivatelja.

Vodeće performanse omogućene najsuvremenijom tehnologijom

Pokretan najnovijom mobilnom platformom Snapdragon® 8 Gen 2, HONOR Magic5 Pro pruža vrhunske performanse bez premca, omogućujući poboljšanu produktivnost i zabavu u svakom trenutku. S prvom Wi-Fi i Bluetooth samostalnom antenom u industriji, HONOR Magic5 Pro poboljšava Wi-Fi performanse za 200% i smanjuje Wi-Fi kašnjenje za 30% u usporedbi s tradicionalnim dizajnom antena u industriji, donoseći korisnicima vrhunsku fleksibilnost i mobilnost za rad i igru.

Podržavajući 66W žično i 50W bežično HONOR SuperCharge punjenje, HONOR Magic5 Pro dolazi sa super velikom baterijom od 5100mAh za cjelodnevno korištenje bez prekida.

Uz najnoviji MagicOS 7.1 temeljen na Androidu 13, HONOR Magic5 Pro nudi niz pametnih značajki, kao što su MagicRing za suradnju na više uređaja i Magic Text za inteligentno prepoznavanje teksta, pomažući korisnicima da dodatno povećaju svoju produktivnost.

Preklopni telefon HONOR Magic Vs sada i na svjetskom tržištu

Kao HONOR-ov prvi preklopni flagship koji je debitirao izvan Kine, HONOR Magic Vs može se pohvaliti iznimnim dizajnom, zaslonom i performansama koje iskustvo korištenja preklopnog pametnog telefona podižu na višu razinu. Savršen suputnik za poduzetnike i jet-settere, kao i one kojima je mobilna zabava na prvome mjestu, ovaj uređaj nudi ultimativnu mješavinu stila i sadržaja.

Susret robusnog i prijenosnog: Predstavljen revolucionaran dizajn šarki

HONOR Magic Vs iznimno je tanak i lagan telefon, sa samo 12,9 mm kada je presavijen i 267 g težine. Unatoč svom kompaktnom obliku, HONOR Magic Vs ima bateriju od 5000 mAh , što je najveći kapacitet baterije među danas dostupnim preklopnim pametnim telefonima ispod 270 g težine.

Maloj težini HONOR Magic Vs doprinosi revolucionarna iznimno lagana šarka bez zupčanika, izrađena posebnom tehnologijom lijevanja u jednom komadu koja drastično smanjuje broj komponenti potporne strukture korištene u šarci s 92 na 4 . Svojom iznimnom trajnosti, šarka može izdržati i do 400.000 sklapanja , kako je testirao TÜV Rheinland, što je ekvivalent više od deset godina korištenja sa više od 100 sklapanja dnevno, postavljajući time novo mjerilo u dizajnu preklopnih pametnih telefona.

Zahvaljujući sofisticiranoj strukturi šarke, HONOR Magic Vs čvrsto se preklapa bez razmaka i kada se otvori ima gotovo potpuno ravan zaslon, što je značajka koju konkurentski preklopni uređaji na tržištu ne nude.

Dvostruki zaslon pruža iznimno iskustvo gledanja

Kako bi se produktivnost povećala do maksimuma, HONOR Magic Vs ima 6,45-inčni vanjski zaslon prilagođen korisniku s omjerom slike 21:9 i omjerom zaslona i tijela od 90% . Kada se otvori, HONOR Magic Vs pruža iskustvo slično tabletu s iznimno širokim 7,9-inčnim unutarnjim zaslonom , omogućujući korisnicima da s nevjerojatnom lakoćom pregledavaju sadržaj i obavljaju više zadataka istovremeno.

Opremljen profesionalnim rješenjima za udobnost očiju, HONOR Magic Vs ima dinamičko zatamnjenje, cirkadijalni noćni prikaz i zatamnjenje pulsno-širinske modulacije (PWM) od 1920 Hz, najveću frekvenciju ikada postignutu na trenutnim tržištima preklopnih pametnih telefona, kako bi se učinkovito smanjili učinci digitalnog naprezanja očiju i umora.

Vrhunske konfiguracije za moćno korisničko iskustvo

HONOR Magic Vs opremljen je impresivnim sustavom stražnje trostruke kamere koji se sastoji od glavne kamere IMX800 od 54 MP, ultraširoke i makro glavne kamere od 50 MP i kamere s trostrukim optičkim zoomom od 8 MP, pružajući iznimno iskustvo fotografije, bez obzira na scenarij snimanja.

Pokretan Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1 mobilnom platformom , HONOR Magic Vs pruža poboljšane performanse uz veću energetsku učinkovitost za brže i bolje korisničko iskustvo, dok svojim Turbo X motorima omogućuje dulje trajanje baterije i rad bez prekida.

HONOR Magic Vs pokreće najnoviji HONOR MagicOS 7.1 temeljen na Androidu 13. Osim značajki HONOR Connect za suradnju na više uređaja i Magic Text za inteligentno prepoznavanje teksta, ovaj preklopni flagship sadrži Smart Multi-window i APP Extender za podršku multitaskingu među aplikacijama i unutar iste aplikacije, pomažući korisnicima uštedjeti vrijeme i postići više u životu.

Boje, cijene i dostupnost

Informacije o cijenama i dostupnosti modela HONOR Magic5 Pro i HONOR Magic5 Vs bit će objavljene naknadno.

Za više informacija posjetite HONOR online na www.hihonor.com/hr.

S dizajnom zaobljenih kutova na zaslonu, dijagonalna duljina vanjskog zaslona iznosi 6,67 inča kada se mjeri prema standardnom pravokutniku (stvarna vidljiva površina je nešto manja).

Razlučivost se mjeri kao standardni pravokutnik. S dizajnom zaobljenih kutova, efektni pikseli su nešto manji.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Brzina osvježavanja zaslona može se razlikovati ovisno o uporabi.

Brzina dodira može se razlikovati ovisno o uporabi.

Zaslon je prošao TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) certifikat. Ovaj proizvod nije za medicinsku uporabu i nema terapijske funkcije.

Stražnja glavna kamera je kamera od 64 MP. Stvarna razlučivost slike može se razlikovati ovisno o načinu snimanja.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Podaci iz HONOR laboratorija. Ukupna težina uključuje bateriju. Stvarna težina može se razlikovati zbog konfiguracija proizvoda, proizvodnih procesa i metoda mjerenja.

Tipična vrijednost. Ocijenjeni kapacitet neuklonjive baterije je 5000mAh.

Podaci iz HONOR laboratorija. Određeno vrijeme upotrebe može se neznatno razlikovati ovisno o navikama upotrebe.

Podaci iz HONOR laboratorija. Određeno vrijeme upotrebe može se neznatno razlikovati ovisno o navikama upotrebe.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Ova je značajka dostupna je samo na HONOR MagicBook prijenosnim računalima sa PC Managerom 16.0 te HONOR pametnim telefonima i tabletima s Magic UI 6.0 i novijim verzijama istih.

Ova je značajka dostupna samo s kompatibilnim HONOR MagicBook prijanosnim računalima i tabletima. Pogledajte proizvode koji se prodaju u Hrvatskoj. Samo određene vrste datoteka i mobilne aplikacije podržavaju ovu značajku.

Dostupno samo na Pro verziji. Standardna verzija opremljena je 6,73-inčnim OLED zaslonom. Sa zaobljenim kutevima na zaslonu, dijagonalna duljina zaslona je 6,81 inča kada se mjeri kao standardni pravokutnik (stvarno vidno polje je nešto manje).

Dostupno samo u Pro verziji. Standardna verzija ima maksimalnu razinu svjetline od 1600 nita.

Dostupno samo u Pro verziji.

Zaslon je prošao TÜV Rheinland Low Blue Light certifikat. Ovaj proizvod nije za medicinsku uporabu i nema terapijsku funkciju.

Zaslon podržava maksimalno visokofrekventno PWM zatamnjenje od 2160 Hz, koje stupa na snagu u scenarijima niske svjetline. Molimo pogledajte stvarno iskustvo. Telefon nije *medicinska oprema i nije dostupan za liječenje.

AI Privacy Call stupa na snagu pri 8 crtica glasnoće i niže. Ova značajka smanjuje propuštanje zvuka, ali nije potpuno zvučno izolirana, osjećaj prošuštanja zvuka povezan je s razinom buke u okruženju. Molimo pogledajte svoje stvarno iskustvo.

Podaci iz HONOR laboratorija u usporedbi s prethodnom generacijom.

Podaci iz HONOR laboratorija.

Podaci iz HONOR laboratorija.

50W Bežični HONOR SuperCharge dostupan je samo u Pro verziji. Podržana maksimalna snaga žičanog punjenja je 66W s izvornikom ČAST SuperCharge i kabelski. A maksimalna snaga bežičnog punjenja je 50W s adapterom za punjenje od 50 W. Stvarni podaci mogu se razlikovati zbog razlika u pojedinačnim proizvodima, verzijama softvera, uvjetima aplikacije i okolišnim čimbenicima. Bežični punjač je zasebna kupnja.

Tipična vrijednost. Nazivni kapacitet neuklonjive baterije je 5.000 mAh.

HONOR Magic Vs ima debljinu od 12,9 mm (presavijeni zaslon) i 6,1 mm (Rasklopljeni zaslon). Veličina proizvoda može se razlikovati ovisno o konfiguraciji, proizvodnom procesu i metodama mjerenja. Detalji specifikacije služe samo za referencu.

Podaci iz HONOR laboratorija. najlakša verzija teži 261g koja dolazi u veganskoj koži. Ukupna težina uključuje bateriju. Stvarna težina može se razlikovati zbog konfiguracija proizvoda, proizvodnih procesa i metoda mjerenja.

Tipičan kapacitet. Nazivni kapacitet je 4900mAh.

Podaci iz HONOR laboratorija u usporedbi s HONOR Magic V.

Podaci iz HONOR laboratorija.

S dizajnom zaobljenih kutova koji se nanosi na zaslon, dijagonalna duljina pokrovnog zaslona iznosi 6,45 inča kada se mjeri prema standardnom pravokutniku (stvarna vidljiva površina je nešto manja).

Podaci iz HONOR laboratorija.

S dizajnom zaobljenih kutova koji se nanosi na zaslon, dijagonalna duljina glavnog zaslona je 7,9 inča kada se mjeri prema standardnom pravokutniku (stvarna vidljiva površina je nešto manja).

Prednja kamera je 16 MP. Kamere su dostupne i na unutarnjem i na vanjskom zaslonu. Pikseli se mogu razlikovati ovisno o različitim načinima fotografiranja. Pogledajte stvarne situacije.

Qualcomm i Snapdragon zaštitni su znakovi tvrtke Qualcomm Incorporated, registrirane u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.