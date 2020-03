Predstava 'Nemaš pojma, Grizlijane' u CZK Novi Zagreb

Književni hit "Nemaš pojma, Grizlijane!" poznate pisateljice Ane Đokić-Pongrašić pretvoren je u mjuzikl o razmaženom i nespretnom medvjediću kojeg je cijeli život hranila mama.

Priča prikazuje s kakvim se sve problemima susreću mališani pri polasku u školu, kada mora naučiti postati samostalniji i prihvatiti odgovornost, iako bi radije ostao kod kuće na brizi svojim roditeljima.

Medo Grizlijan napokon dolazi u dob kada mama i tata ne mogu više sve raditi za njega. Mama Grizlijanu pokazuje da mora sam stasati u svijetu, a kako je medo u pitanju, to znači i uloviti svoj ručak. Grizlijan upravo to i radi - pokušava se snaći, odnosno sam pronaći nešto za papati. Pokušao je sam uhvatiti ribu, pticu ili možda ukrasti pokoje jaje, ali nije mu ništa polazilo za rukom. Ipak u susretima s Krokodilicom,Vranom,Ribom,Lisicom i Krijesnicama dolazi do novih životnih spoznaja i sve se mijenja...

Glumci:

Mirko Ilibašić..................................Medo Grizlijan

Monika Berberović...........................Mama Grizli/Krokodilica/Koka/Krijesnice

Lidija Kraljić.....................................Vrana/Riba/Lisica/Krijesnice

Redateljica..................................................Ivana Peroš

Scenografija.............................................Irena Kraljić

Kostimografija..........................................Emina Kušan

Skladatelj................................................Igor Karlić

Producentica................................................Mirta Zečević

Predstava je namijenjena djeci 4-10 godina starosti, a održat će se u subotu, 14. ožujka 2020. u 11 sati.

Ulaznice po cijeni od 25 kuna možete kupiti radnim danom u podrumu Centra (soba 19) 9-15 sati, a u subotu prije predstave od 10 sati. Djeca do dvije godine starosti ne plaćaju ulaznicu.

Pripremili smo i nagradni natječaj na početnoj FB stranici gdje dijelimo 2x2 ulaznice!