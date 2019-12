Predstava "Dragocjeni biser" autorice Ivane Peranić

DRAGOCJENI BISER - predstava fizičkog kazališta

Premijera: petak 06. prosinca 2019. u 19.30 sati.

Repriza: subota 07. prosinca 2019. u 18.00 sati.

Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka.

Cijena ulaznice je 50,00 kn.

Predstava traje 45 minuta.

Ulaznice se mogu kupiti preko sustava mojekarte.hr i sat vremena prije početka predstave na blagajni HKD-a.

Više informacija saznajte na: www.krila.org

"Dragocjeni biser" je predstava fizičkog kazališta autorice Ivane Peranić. Glavni motivi predstave su poniranje, refleksija i konstantno suočavanje sa samom sobom, te traženje svojeg autentičnog unutarnjeg bića i istinskog puta. Ova predstava je potraga za realnošću, stvarnošću jer "when we are alienated from our true self, our gut feelings, we've no longer have sense of reality, of true." (Gabor Mate). U predstavi je naglasak stavljen na autoričinu samo-refleksiju u kojima se miješa subjektivno i fikcionalno, stvarno i performativno. Autorski tim je veliku pažnju posvetio suigri i međusobnoj povezanosti scenskih elemenata koreografije, svjetla, glazbe, rekvizita i kostimografije.

Ovim radom autorica nastavlja svoje umjetničko istraživanje kompleksa sjećanja i implicitne memorije tijela kao temelja koreografsko-glumačke igre, a koje je započela još 2017. u predstavi "Pod pozornicom" (2017.) Predstava "Pod pozornicom" selekcionirana je za Plesnu mrežu Hrvatske 2018. kao jedna od najuspješnijih plesnih predstava i predstava pokreta u 2017. godini.

//

Predstavu "Dragocjeni biser" posvećujem svojem ocu Ivanu Peraniću.

Najdraži tata, hvala ti na tvojoj neizmjernoj ljubavi.

Ivana

//

Koncept, režija i koreografija: Ivana Peranić

Suradnica za koreografiju: Ivana Kalc

Izvedba: Andrea Crnković i Ivana Peranić

Autor glazbe: Enver Krivac

Kostimografija: Tajči Čekada

Oblikovanje svjetla: autorski tim

Voditelj svjetla: Gianfranco Mirizzi

Majstori svjetla: Petar Pavlin i Marjan Zeneral Šubić

Fotograf: Kristijan Vučković

Grafički dizajn: Ana Somek