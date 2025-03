Koji je tip jogurta najzdraviji?

Važno je odabrati najkvalitetnije vrste koje odgovaraju ciljevima vezanim uz prehranu i zdravlje. Opće pravilo pri odabiru najzdravijeg jogurta jest da on treba imati viši udio proteina i niži udio dodanih šećera.

Proteini pomažu u održavanju sitosti, poboljšavaju mišićnu masu i pomažu u regulaciji tjelesne težine, dok ograničavanje unosa dodanih šećera može smanjiti želju za slatkim, pomoći u prevenciji upala, smanjiti rizik od srčanih bolesti i spriječiti prekomjerno dobivanje na težini.

Koje su moguće prednosti konzumiranja jogurta?

Unos proteina

Jogurt, posebno grčki jogurt ili islandski skyr, može biti izvrstan izvor proteina uz niske razine šećera i masti. Budući da proteini pomažu u održavanju sitosti smanjenjem hormona gladi i suzbijanjem žudnje za hranom, hrana bogata proteinima, poput jogurta, može biti odličan doručak kojem možete dodati voće, granolu ili orašaste plodove, ali i međuobrok koji će pomoći da ostanete siti do večere.

Regulacija krvnog tlaka

Prema nutricionistici Lisi Young, istraživanja "pokazuju da je jogurt koristan za zdravlje srca i može pomoći u snižavanju krvnog tlaka", pojašnjava ona za portal Eat This, Not That.

Studija iz 2018. objavljena u časopisu Journal of Hypertension otkrila je da veća konzumacija mliječnih proizvoda, posebno jogurta, smanjuje broj slučajeva povišenog krvnog tlaka kod odraslih osoba. Konkretno, pokazalo se da kombinacija povećanog unosa jogurta i pridržavanja DASH dijete smanjuje rizik od visokog krvnog tlaka za čak 30 posto.

Može sniziti razinu lošeg kolesterola

Osim što može pomoći u snižavanju krvnog tlaka, jogurt može pridonijeti zdravlju srca regulacijom razine kolesterola. Studija objavljena u časopisu Journal of Dairy Science proučavala je učinak probiotičkog jogurta na osobe s dijabetesom tipa 2. Rezultati su pokazali da svakodnevna konzumacija ovog jogurta može smanjiti razine LDL-a, odnosno lošeg kolesterola i ukupnog kolesterola.

Unijet ćete više kalcija

Osim proteina, jogurt osigurava i kalcij, koji je ključan za rad mišića, živčanog sustava, krvnih žila i kostiju. Ako ne unosite dovoljno kalcija kroz prehranu, tijelo će ga početi izvlačiti iz kostiju, što može oslabiti njihovu strukturu. Zato je važno redovito konzumirati izvore prehrambenog kalcija, a mliječni jogurt jedan je od najbogatijih izvora ovog minerala.

Poboljšanje probave

Jogurt sadrži korisne bakterije, probiotike, koji pomažu u održavanju zdravog probavnog sustava. Međutim, nisu svi jogurti jednako bogati probioticima. Nutricionistica Lindsey Kane preporučuje odabir jogurta koji na pakiranju imaju oznaku "žive i aktivne kulture", jer proces pasterizacije može uništiti probiotičke bakterije.

Jačanje imuniteta

Probiotici u jogurtu pomažu imunološkom sustavu jer reguliraju što prolazi kroz crijevnu stijenku u krvotok. Glazer pojašnjava da "naš mikrobiom djeluje poput zaštitara koji odlučuje koje tvari smiju ući u tijelo, a koje treba zaustaviti, čime pomaže imunološkoj funkciji".

Može usporiti proces starenja

Jogurt sadrži hranjive tvari poput kalcija, proteina, magnezija i probiotika, koje mogu pomoći u sprječavanju problema povezanih sa starenjem, poput gubitka gustoće kostiju i smanjenja mišićne mase, piše Eat This, Not That.