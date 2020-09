Predizborna kampanja s kalašnjikovom

Peter Diaz se nalazi na tajnom mjestu za gađanje, u šumi u američkoj saveznoj zemlji Washington. Oko njega se stvorila mala gužva. Sve se to događa jednog toplog dana u kolovozu, pucanje iz automatskih pušaka odjekuje u ušima, zrak miriše na prašinu, na testosteron.

Diaz je vođa grupe "American Wolf". Smije se kada govori, šali se, dijeli podsjetnice, uvijek uz komentar "for the good guys" (za dobre dečke).

"Dobri" su Diazove američki patrioti, koji se dive američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, njegovoj politici, njegovoj odlučnosti i naravno pravu na nošenje oružja, utemeljenom u Ustavu. "Breaking News, I do not care" piše na majici jednog prisutnog čovjeka, neki nose pištolje ili puške.

Strah od uvjeta sličnih građanskom ratu

181 takva paravojna formacija postojala je 2019. godine, navodi studija Southern Poverty Law Center iz SAD-a i sve ih je više. Zajednička im je bliskost s predsjednikom Trumpom, odbijanje tradicionalnih medija i sklonost oružju. Upravo u tome je njihova najveća opasnost, upozoravaju sociolozi i povjesničari već dugo vremena jer nekoliko tjedana prije izbora usred nemira i prosvjeda oni dodatno zagrijavaju raspoloženje u zemlji, marširaju na prosvjedima „Black Lives Matter", pucaju u demonstrante."Dobre" dečke Peter Diaz želi pridobiti za svoju stvar, za njegovu malu vojsku koju čine civili.

Neki čak upozoravaju na stanje slično građanskom ratu ako dođe do daljeg zaoštravanja situacije. Predstojeći izbori i najava Donalda Trumpa da poraz neće neizostavno prihvatiti dodatno zaoštravaju raspoloženje.

Na rat 38-godišnji poduzetnik Peter Diaz nije mislio kada je prije tri mjeseca osnovao paravojnu formaciju ulažući 180.000 dolara sa svog privatnog računa. On ne želi dati ime toj miliciji jer, kako kaže, to djeluje zastrašujuće. On umjesto toga govori o "političkom pokretu", koji dolazi direktno iz centra društva.

Kalašnjikovom za američke vrijednosti

Kada Peter Diaz govori o svojim ciljevima onda je međutim manje konkretan. On želi "spasiti Ameriku" jer tamne sile žele srušiti vladu i instalirati socijalizam u Ameriku, kaže on koristeći pri tome uobičajeni repertoar teorija zavjera.

A onda uzima AK-47, čuveni kalašnjikov sovjetske proizvodnje i ispaljuje nekoliko od 30 metaka. Peter Diaz ima slabost prema "dobrim starim vremenima". To da kalašnjikov upravo pripada bivšem klasnom neprijatelju, čiju socijalističku politiku on smatra za najveću prijetnju Americi za njega je ipak sporedna stvar. "Tako dobro oružje se danas više ne proizvodi", kaže Diaz.

Oko deset drugih članova građanske samoobrane je došlo na streljački trening, ali koliko stalnih članova ima njegova trupa ostaje tajna. Svako može biti "American Wolf" ako dijeli njegove konzervativne vrijednosti i vjeruje u "slobodnu Ameriku", pri čemu je, kako kažu, svako kovač svoje vlastite sreće, a država se što je više moguće drži izvan privatnih stvari.

Mrtvi u Kenoshi

Među prisutnima su bivši vojnici, jedan student i jedan Afroamerikanac. Diaz ne želi da ga se stavlja u ladicu rasista bijele boje kože. On sam je sin ilegalnih useljenika iz Meksika.

Koliko je konkretna opasnost postalo je jasno krajem kolovoza u Kenoshi, u američkoj saveznoj zemlji Wisconsin. Nakon što je policajac sedam puta pucao na Afroamerikanca Jacoba Blakea i Kenosha je postala žarište prosvjeda Black Lives Matter, neki demonstranti su palili zgrade.

Skupine građana za obranu poput "Kenosha Guard" nakon toga patroliraju na vlastitu ruku u pancirkama, maskirnim hlačama i puškama. Na video snimcima snimljenim mobitelom može se vidjeti kako im se policajci zahvaljuju ili ih opskrbljuju vodom.

Među njih se umiješao i 17-godišnji učenik i Trumpov pristalica Kyle Rittenhouse koji je doputovao iz susjednog Michigena kako bi svojom puškom zaštitio trgovine od pljačkaša. Na koncu je ustrijelio dvojicu demonstranata, slike su širom svijeta izazvale zaprepaštenje.

"Za jedne "heroj", za druge "terorist"

Od tada slučaj Rittenhouse polarizira naciju. On je u međuvremenu uhićen i optužen za dvostruko ubojstvo. Na jednoj strani ga slave kao "heroja" ili "američkog patriota", u skladu s logikom: ako se država ne brine za red, onda to mora uraditi 17-godišnjak. "American Wolf" su nakon toga sakupili desetine hiljada donacija, navodno za odbranu Rittenhousa. A na jednoj konferenciji za tisak predsjednik Trump branio optuženog za ubojstvo riječima da bi vjerojatno prosvjednici ubili njega da se nije branio.

Kod Black Lives Matter prosvjedenika Rittenhouse naprotiv slovi kao prototip domaćeg terorista koji oružjem nastavlja poticati podjelu američkog društva.

Peter Diaz s druge strane smatra da je njegova obaveza kao patriota uskočiti tamo gdje je policija zbog politike prisiljena na nedjelovanje. On u tome vidi svoju osnovnu zadaću i Ustav mu omogućava da nosi svoje oružje.

Limuzinom kroz Ameriku

Crnim Mercedesom s velikim natpisom "American Wolf" grupa se vozi širom SAD-a kako bi se pobrinula za vladavinu prava i red u svojoj misiji, koju su nazvali "Peackeeping". Kada su Black Lives Matter prosvjednici prolazili kroz Diazov rodni grad Olympiu, Diaz i njegovi istomišljenici su ih gađali paintball puškama.

Krajem kolovoza Diaz je na prosvjedima u Portlandu, koje također smatra "nasilnim", htio steći dojam iz prve ruke. Ovi protesti traju više od tri mjeseca, većinom su mirni, ali bilo je mrtvih u sukobima između desničarskih i ljevičarskih prosvjednika.

Grupa je već pri izlasku iz limuzine bila napadnuta. Brojni prosvjednici su njen nastup u grupi ljudi bez nošenja maski smatrali kao provokaciju, neki su ih nazivali "nacistima".

Privatnim vodenim topovima protiv prosvjednika

"American Wolfs" su se na kraju morali povući pod kišem bačenih boca i povika, limuzina je pretrpjela štete. Za Petera Diaza je to dokaz da su Black Lives Matter prosvjednici kriminalci koji, kako kaže, pokušavaju destabilizirati našu vladu i uništiti naš stil života.

Prosvjede poput onih u Portlandu bi on nasiljem prekinuo kada bi imao dovoljno osoblja i materijala, kaže Diaz. Za svoj sljedeći posjet gradu on se očito pobrinuo: Na Twitteru ponosno predstavlja svoju najnoviju nabavku: rabljeni kamion s ugrađenim vodenim topom.Američke ulične borbe, tako glasi poruka, mogu ući u sljedeći krug.