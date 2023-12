Decapitated, Incantation i Nervosa sredinom ožujka stižu u Močvaru

Nakon više od 10 godina poljski death metalci Decapitated vraćaju se u Zagreb u sklopu europske "Nihility" turneje. Sa sobom vode američke veterane Incantation, Brazilke Nervosa i Švicarce Kassoghta. Datum održavanja ove izuzetne metaloidne svečanosti je 16. ožujka, a mjesto je Močvara. Early bird ulaznice po cijeni od 26 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu i na njihovom webu do 31.12. ili isteka zaliha. Nakon toga će im cijena porasti na 30 eura po pretprodajnoj cijeni. Na ulazu će ako ih ostane koštati 34 eura.

Decapitated je nastao u poljskom gradu Krosnou 1996. godine, a danas ga čine Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitara), Rafał "Rasta" Piotrowski (vokal), Paweł Pasek (bas) i James Stewart (bubanj). Sviraju tehnički death metal i uživaju veliki respekt među metalnim življem za svoje sviračko umijeće. Pažnju na svoj izniman talent skrenuli su već u samim počecima jer su bend osnovali u ranim tinejdžerskim godinama. To potvrđuje i činjenica da je ključna figura Vogg svirao i u Vaderu, a trenutni je član Machine Heada. Decapitated je dosad izdao osam albuma, a najaktualniji "Cancer Culture" promovirat će ovom prilikom u Močvari.

Incantation je američki death metal bend nastao 1989. u New Jerseyju. Uz Sufffocation, Immolation i Mortician čine okosnice njujorške death metal scene. Dosad su izdali 10 studijskih albuma od kojih je "Unholy Deificiation" svjetlo dana ugledao u kolovozu, a izdao ga je Relapse Records. Često ih se voli istaknuti kao uzore bendovima kao što su Dead Congregation, Portal i Grave Miasma. Ovo će im biti povratak u Zagreb nakon osam godina.

Nervosa je ženski trash/death metal bend iz Sao Paola nastao 2010. godine. Dosad iza sebe imaju četiri albuma, a najaktualniji od njih "Jailbreak" potpisan je za Napalm Records i dostupan je od rujna 2023. Članice benda su Prika Amaral - gitara, vokal, Helena Kotina - gitara, Hel Pyre - bas i Michaela Naydenova - bubanj.

Kassoghta je progressive death metal bend nastao 2018. u Ženevi. Iza sebe imaju dva stuidjska albuma: "A New World to Come" iz 2018. i "rEvolve" iz 2022. Ovo će im biti prvi koncert u Hrvatskoj.



Dan ranije ova će nezgodna kombinacija svirati u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtime Agencyja.