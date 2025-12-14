Održan performans za prava životinja

Povodom Međunarodnog dana prava životinja aktivisti udruge Prijatelji životinja održali su performans kojim su prikazali činjenicu da ljudi proizvoljno povlače granicu između životinja koje vole i štite i onih koje iskorištavaju za hranu, odjeću ili zabavu.

Performansom prikazali proizvoljnu „crtu empatije"

Sudionici performansa stajali su s transparentima koji su prikazivali fotografije životinja, redom: psa, mačke, papige, konja, kunića, ovce, pileta, svinje, krave i riba. S lijeve strane nalazile su se one životinje koje većina ljudi smatra članovima obitelji i prema kojima ima razvijenu empatiju. Kako je pogled išao prema desnoj strani, na vizualima su se pojavljivale one životinje koje se uobičajeno iskorištavaju za hranu.

Dvoje ljudi u sredini predstavljalo je „crtu empatije", odnosno trenutak u kojemu većina ljudi nesvjesno povlači granicu između životinja koje voli i onih koje jede. Poruka performansa jest da je crta empatije potpuno proizvoljna i da smo mi ti koji ju možemo i trebamo pomaknuti tako da obuhvati sve životinje. Zato su istaknuli i veliki transparent s natpisom da sve životinje imaju pravo na život bez ljudskog iskorištavanja.

Ideologija karnizma oblikuje naše navike, a ne prirodne razlike među životinjama

Slikovitim performansom željeli su potaknuti građane da se zapitaju kako je uopće nastala ideja da su neke životinje „za društvo", a druge „za tanjur", te tko i na temelju čega odlučuje o nečijoj životnoj vrijednosti. U Prijateljima životinja ističu da ta granica nije odraz stvarnih razlika među životinjama, nego posljedica karnizma - nevidljive ideologije koja nas odmalena uči da je normalno i prirodno neke životinje voljeti, a druge iskorištavati.

„Često zaboravljamo da svinje vole igru i stvaraju duboke emocionalne veze, da krave brinu jedna o drugoj i pokazuju nježnost, da kokoši prepoznaju više od stotinu pojedinaca, a ribe osjećaju bol i strah jednako stvarno kao ljudi", izjavio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja. „Ako prihvatimo činjenicu da sve životinje žele živjeti i izbjeći patnju, onda pitanje više nije gdje povući crtu empatije, nego zašto bi ona uopće postojala", dodao je.

Sve više ljudi bira veganstvo i život bez nasilja nad životinjama

Iz Prijatelja životinja ističu da danas sve više ljudi propituje naučene obrasce karnizma te se okreće životnim stilovima koji smanjuju patnju životinja i štite planet. Mnogi pritom biraju vegansku hranu i veganski način života kao odgovor na uvid da sve životinje imaju vlastite interese, osjećaje i želju za životom. Performans je prvenstveno bio poziv građanima da promisle o vlastitim navikama i uvjerenjima te da osvijeste da je riječ o izborima, a ne o prirodnim ili neupitnim potrebama. Zaključuju da pomicanje „crte empatije" nije samo simboličan čin, nego korak prema pravednijem društvu u kojemu se vrijednost života ne određuje vrstom, nego sposobnošću svakog bića da osjeća.

Svaki korak, ma koliko se malen činio, konkretna je pomoć životinjama i doprinos pravednijem i održivijem svijetu. Stoga Prijatelji životinja pozivaju sve da povodom Međunarodnog dana prava životinja posjete njihovu stranicu www.prijatelji-zivotinja.hr za više informacija na koje sve načine mogu pomoći životinjama.