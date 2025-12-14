Održan performans za prava životinja
Jučer na Trgu bana Jelačića: aktivisti poručili da sve životinje imaju pravo na život bez ljudskog iskorištavanja
Povodom Međunarodnog dana prava životinja aktivisti udruge Prijatelji životinja održali su performans kojim su prikazali činjenicu da ljudi proizvoljno povlače granicu između životinja koje vole i štite i onih koje iskorištavaju za hranu, odjeću ili zabavu.
Performansom prikazali proizvoljnu „crtu empatije"
Sudionici performansa stajali su s transparentima koji su prikazivali fotografije životinja, redom: psa, mačke, papige, konja, kunića, ovce, pileta, svinje, krave i riba. S lijeve strane nalazile su se one životinje koje većina ljudi smatra članovima obitelji i prema kojima ima razvijenu empatiju. Kako je pogled išao prema desnoj strani, na vizualima su se pojavljivale one životinje koje se uobičajeno iskorištavaju za hranu.
Dvoje ljudi u sredini predstavljalo je „crtu empatije", odnosno trenutak u kojemu većina ljudi nesvjesno povlači granicu između životinja koje voli i onih koje jede. Poruka performansa jest da je crta empatije potpuno proizvoljna i da smo mi ti koji ju možemo i trebamo pomaknuti tako da obuhvati sve životinje. Zato su istaknuli i veliki transparent s natpisom da sve životinje imaju pravo na život bez ljudskog iskorištavanja.
Ideologija karnizma oblikuje naše navike, a ne prirodne razlike među životinjama
Slikovitim performansom željeli su potaknuti građane da se zapitaju kako je uopće nastala ideja da su neke životinje „za društvo", a druge „za tanjur", te tko i na temelju čega odlučuje o nečijoj životnoj vrijednosti. U Prijateljima životinja ističu da ta granica nije odraz stvarnih razlika među životinjama, nego posljedica karnizma - nevidljive ideologije koja nas odmalena uči da je normalno i prirodno neke životinje voljeti, a druge iskorištavati.
„Često zaboravljamo da svinje vole igru i stvaraju duboke emocionalne veze, da krave brinu jedna o drugoj i pokazuju nježnost, da kokoši prepoznaju više od stotinu pojedinaca, a ribe osjećaju bol i strah jednako stvarno kao ljudi", izjavio je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja. „Ako prihvatimo činjenicu da sve životinje žele živjeti i izbjeći patnju, onda pitanje više nije gdje povući crtu empatije, nego zašto bi ona uopće postojala", dodao je.
Sve više ljudi bira veganstvo i život bez nasilja nad životinjama
Iz Prijatelja životinja ističu da danas sve više ljudi propituje naučene obrasce karnizma te se okreće životnim stilovima koji smanjuju patnju životinja i štite planet. Mnogi pritom biraju vegansku hranu i veganski način života kao odgovor na uvid da sve životinje imaju vlastite interese, osjećaje i želju za životom. Performans je prvenstveno bio poziv građanima da promisle o vlastitim navikama i uvjerenjima te da osvijeste da je riječ o izborima, a ne o prirodnim ili neupitnim potrebama. Zaključuju da pomicanje „crte empatije" nije samo simboličan čin, nego korak prema pravednijem društvu u kojemu se vrijednost života ne određuje vrstom, nego sposobnošću svakog bića da osjeća.
Svaki korak, ma koliko se malen činio, konkretna je pomoć životinjama i doprinos pravednijem i održivijem svijetu. Stoga Prijatelji životinja pozivaju sve da povodom Međunarodnog dana prava životinja posjete njihovu stranicu www.prijatelji-zivotinja.hr za više informacija na koje sve načine mogu pomoći životinjama.
