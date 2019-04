Praznik rada, Sextra Large i 14 godine rada Marine Orsag

U Studiju Smijeha svibanj se dočekuje u velikom stilu. Prigodno ovaj tjedan proslavit će se 1.5., Praznik rada i 14 godina rada Marine Orsag. Također, čekaju vas škakljive predstave: Pipkanje je odgovor Mirande Lončar, i jedna od najpopularnijih predstava Studija Smijeha, Sextra Large.

Tjedan počinje klasično (29.4.), s 'I hate Mondays stand up večer otvorenog mikrofona', ali ovaj tjedan na engleskom jeziku. U utorak (30.4.) slijedi 'Friends Pub Quiz Season 05', društvena igra za koju se uvijek traži kotizacija više. Kvizaši već znaju da svoju ekipu trebaju prijaviti tjedan ili dva unaprijed.

Praznik rada (srijeda, 1.5.) proslavit će se uz 'Best of stand up 2018 vol 2'. Nastupaju rezidenti Vlatka Mifka, Marko Dejanović, Marina Orsag i Tihomir Paravina. Istoj ekipi u četvrtak (2.5.) pridružit će se Tin Sedlar u 'Sextra Large tematski stand up powered by Masculan', kultnom showu o seksu, pornografiji, fetišima, škakljivim temama, uz prigodnu kostimografiju i puno smijeha. U istom tonu nastavlja se u petak (3.5.) s 'Pipkanje je odgovor (BiH)/ Miranda Lončar One Woman Show'.

Šećer na kraju tjedna je show 'Marina Orsag 14 godina rada Best of'. Začetnica stand up-a u Hrvatskoj prvi javni nastup imala je 29.4.2005. godine, a u subotu 4.5. obljetnicu će proslaviti s vjernom publikom. Za tu večer pripremila je po tri najdraže fore iz svake godine. Ne propustite proslaviti i nasmijati se uz sada već ikonu i legendu, ne samo po nastupima u stand up komediji, već i zbog iznimnog doprinosa stvaranju stand up comedy scene, kluba, infrastrukture nastupanja, i još puno puno toga.

Sve predstave počinju u 20:30 sati osim 'Friends Pub Quiz Season 05' u utorak koji je na rasporedu već u 20:00 sati.

Kupnja ulaznica moguća je preko web-a: http://studiosmijeha.hr/tc-event-category/studio-smijeha-zagreb/ ili na blagajni u Hebrangovoj 10 (ulaz s Gajeve, od utorka do subote od 19:00 do 21:00). Rezervacije na 095 5103 129 ili ulaznice@studiosmijeha.hr.

Za više info. i dnevnu dozu smijeha zapratite Facebook: https://www.facebook.com/StudioSmijeha/ .

PROGRAM:

29.04. 20:30 h - I hate Mondays stand up večer otvorenog mikrofona

30.04. 20:00 h - Friends Pub Quiz Season 05

01.05. 20:30 h - Best of stand up 2018 vol 2

02.05. 20:30 h - Sextra Large tematski stand up powered by Masculan

03.05. 20:30 h - Pipkanje je odgovor (BiH)/ Miranda Lončar One Woman Show

04.05. 20:30 h - Marina Orsag 14 godina rada Best of