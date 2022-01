Poziv za rezidencije

U okviru projekta pod nazivom Rise of women in culture in Western Balkans održat će se rezidencijalni program za umjetnice koje djeluju u području vizualnih umjetnosti u trajanju od ukupno 14 dana, od 3. do 18. svibnja 2022. godine u Zadru, Hrvatska.

Rezidencijalni program će osigurati prostor i uvjete za individualno i kolektivno stvaranje i produkciju umjetničkih djela, razmjenu znanja među mladim umjetnicama i kustosicama. Pri završetku rezidencijalnog programa umjetnice će imati priliku sudjelovati u procesu izrade i postavljanja radova u virtualnu stvarnost korištenjem VR tehnologije. Umjetnička djela nastala tijekom rezidencijalnog programa postat će sastavni dio kolektivne izložbe u fizičkoj i virtualnoj stvarnosti. Tijekom dvotjednog rezidencijalnog programa održat će se panel rasprava čiji će glavni fokus biti na trenutnoj poziciji i ulozi žene na nezavisnoj kulturnoj sceni i u sektoru kreativne i kulturne industrije. Također, organizirat će se studijski posjet akterima nezavisne kulturne scene, kulturne i kreativne industrije u Zadarskoj županiji. Rezidencijalni program ima fokus na mlade umjetnice te će se tijekom programa posjetiti Centar za mlade u Zadru.

Prijave su otvorene do 10. veljače 2022. godine. Za sva pitanja obratite se na artresidency@udrugaprizma.hr

Rezidencija uključuje

Stipendiju u iznosu od 250 eura bruto iznosa.

Pokrivene putne troškove.

Besplatan smještaj u jednokrevetnim sobama u hotelu s tri zvjezdice i tri obroka dnevno.

Besplatnu mjesečnu kartu za gradski javni prijevoz.

Prostor za rad.

Materijal za rad.

Uvjeti prijave

Prijaviti se mogu:

Žene umjetnice koje djeluju u području vizualnih umjetnosti.

Kandidatkinje koje u trenutku prijave imaju između 22 i 28 godina starosti (uključujući 1994. godinu i 2000. godinu kao godinu rođenja).

Umjetnice s prebivalištem u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji ili jednoj od zemalja članica Europske unije.

Prijave za sudjelovanje su besplatne.

Prijave se moraju podnijeti na engleskom jeziku, koristeći online prijavni obrazac koji je sastavni dio poziva, do roka, kako je navedeno u Otvorenom pozivu za prijavu.

Prijave moraju sadržavati sve podatke tražene u obrascu za prijavu.

Odabrane umjetnice će trebati potpisati ugovor s provoditeljem aktivnosti.

Odabrane umjetnice će trebati uplatiti kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 100 EUR prilikom potpisivanja ugovora.

Odabrane umjetnice su obavezne sudjelovati na rezidenciji u punom trajanju navedenom u pozivu.

Umjetnički radovi nastali tijekom rezidencijalnog programa se vraćaju umjetnicama po završetku izložbe o trošku organizatora rezidencijalnog programa.

Tema rada

Tema umjetničkog rada je slobodna. Naziv planirane virtualne i fizičke izložbe je Rise of Women. Projekt Rise of women in culture in Western Balkans potiče ženski kut promatranja i reakcije na stvarnost kroz umjetničko stvaralaštvo. Više o projektu možete saznati na riseofwomen.net

Kako se prijaviti?

Ispunite prijavnicu ovdje.

Pošaljite minimalno 3 ili maksimalno 7 radova. Moguće je poslati 1 fotografiju svakog rada, a u slučaju da se radi o skulpturi, instalaciji ili drugom objektu potrebno je poslati 3 fotografije prikaza umjetničkog rada iz različitog kuta snimanja.

Pošaljite prijedlog umjetničkog rada koji biste izradili/koji planirate izraditi na rezidenciji (maksimalno 500 znakova).

Pošaljite kopiju osobne iskaznice ili putovnice na kojima su jasno vidljivi datum rođenja i adresa prebivališta.

Nakon podnošenja prijave dobit ćete potvrdu na adresu elektroničke pošte navedenu u prijavi u roku od 24 sata.

Prijavnica sadržava

Osobne informacije.

Biografiju (max. 2000 znakova).

Umjetničku izjavu (max. 1000 znakova).

Medij u kojem radite.

Motivaciju.

Prijedlog rada (max. 500 znakova).

Poveznice na fotografije radova.

Druge informacije kao što su procjena razine poznavanja engleskog jezika, prehrambene navike, posebne potrebe.

Članice žirija

Anamarija Stibilj Šajn, kustosica iz Slovenije

Biljana Jotić, kustosica iz Srbije

Iana Stantieru, generalna direktorica Europe's Art Gallery

Nela Gligorović, kustosica iz Crne Gore

Shqipe Mehmeti, kustosica iz Sjeverne Makedonije

Sonja Švec Španjol, kustosica iz Hrvatske

Što ako sam odabrana?

Potrebno je potpisati ugovor s organizatorom aktivnosti.

Potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 100 EUR.

Organizacija putovanja u komunikaciji s organizatorom.

Sudjelovanje na rezidencijalnom programu od 3. do 18. svibnja 2022. godine.

Sudjelovanje na studijskom posjetu 14. svibnja 2022.

Sudjelovanje na okruglom stolu i umrežavanju 15. svibnja 2022.

Sudjelovanje na VR snimanju umjetničkih radova 17. i 18. svibnja 2022.

Rokovi

10/01/2022 Otvaranje poziva 10/02/2022 Zatvaranje poziva 1/03/2022 Selekcija 10/03/2022 Objava rezultata na mrežnoj stranici riseofwomen.net 10/03/2022 Komunikacija s prijavljenima o selekciji 21/03/2022 Potpisivanje ugovora i plaćanje kotizacije 3-18/05/2022 Umjetnička rezidencija 14/05/2022 Studijski posjet 15/05/2022 Okrugli stol 17-18/05/2022 VR snimanje radova za VR izložbu

*Organizator zadržava pravo izmjene i nadopune otvorenog poziva i navedenih rokova o čemu ćete pravovremeno biti obavješteni putem mrežne stranice riseofwomen.net