Pogled u atelijer Zorana Šimunovića

Akademski slikar iz Osijeka radi u vukovarskom muzeju, Zoran Šimunović, iznimno je aktivni pripadnik aktualnog hrvatskog slikarstva, gradi svoju istaknutu poziciju kontinuiranom radom, predanim slikanjem i naravno pomno odabranim izlagačkim točkama, posebice u inozemstvu, odakle i redovito stižu samo pohvalne kritike i povećani interes za djelo ovoga nadarenog umjetnika.

I danas je njegov atelijer prepun slika na kojima neprestano radi,Šimunović polako i temeljito slika, bez žurbe, ulja na velikim formatima platna, ispunjena su čudesnom simbolikom sjećanja, uspomena djetinjstvo, na proživljeni život, na neizbrisivo, na niz svakodnevnih predmeta, biljaka, životinja pasa, cvjetova, igračaka, voća, raznovrsnih biljaka, na stvarnost koja se jednom dogodila i po svemu traje i danas, kako se može vidjeti na njegovim slikama. Riječ je o ciklusu Odrastanje koji se kontinuirano nadograđuje, ulja na platnu 180 x 150 cm.

Slikar ističe kako se ovaj ciklus gradi na vječnoj i nepotrošivoj temi vraćanja u djetinjstvo, o razigranosti i neopterećenosti koje smo imali o igri.

Svakako valja spomenuti i udaljenu plavet horizonta ili zeleno obojanu. Je li to prostor koji se mora dostići?Je li to volumen budućnosti? Je li to razmišljanje o onom što slijedi?

Na gotovo svim Šimunovićevim uljima osjeća se prisutnost stanovite tajanstvenosti, nešto je brižno skriveno, odmaknuto u stranu, u sjenu,postaje nevidljivo.

Ili je to tek najava sveobuhvatnih promjena, ne blagih korekcija, što će u životu uslijediti.

Istodobno valja istaknuti svečanu, primirenu, dostojanstvenu atmosferu koja vlada na ovim slikama, očekivanja radosnih događaja.

Zoran Šimunović je s nizom svojih ciklusa ulja velikih formata kreirao izdvojeni, zasebni svijet oživotvorenih sjećanja, misli se pretvaraju u stvarne, opipljive slike.

Svatko od nas može u njegovim ciklusima pronaći osebujni simbol koji pripada i nama, naš je, dijelimo ga sa slikarom.

Šimunović je sa svojim impresivnim likovnim djelom dosegao znatne visine, snažno se ističući u suvremenoj likovnoj produkciji, ne samo u domaćoj već i više u stranoj, sudeći po reakcijama brojnih galerista.