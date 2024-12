Povrće koje bi trebali češće jesti

Ono osigurava važne nutrijente poput prehrambenih vlakana, antioksidansa, fitonutrijenata te vitamina i minerala, a sadrži i mnoštvo spojeva korisnih za zdravlje. Neka istraživanja čak pokazuju da prehrana bogata povrćem može smanjiti rizik od određenih zdravstvenih stanja, poput srčanih bolesti i moždanog udara, piše Eat This, Not That.

Dijetetičarka Elizabeth Shaw izdvojila je devet najboljih i najzdravijih vrsta povrća koje biste trebali redovito uključiti u svoj jelovnik. Na popisu koji je izdvojila nalaze se artičoke, cikla, prokulice, mrkva, edamame, grašak, špinat, rikula i slatki krumpir.

Artičoke - kako dijetetičarka objašnjava za ETNT, artičoke su "među povrćem s najviše vlakana. Pola šalice kuhanih srca artičoke sadrži čak pet grama vlakana. Osim toga, istraživanja pokazuju da visok sadržaj vlakana može pomoći u mršavljenju, dok antioksidansi i fitonutrijenti artičoke podržavaju imunološki sustav i smanjuju rizik od srčanih bolesti."

Cikla - cikla je namirnica koja izaziva podijeljena mišljenja zbog svog zemljanog okusa, ali zasluženo se nalazi među najzdravijim povrćem. Prepuna je vlakana i antioksidansa te pruža brojne prednosti za cjelokupno zdravlje.

Edamame mahune - "Ako tražite namirnicu koja pokriva vaše potrebe za povrćem i proteinima, edamame je pravi izbor", tvrdi dijetetičarka. Ova vrsta mahunarke bogata je vlaknima - osam grama po šalici - i proteinima, 18 grama. Također sadrži kalij koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka.

Grašak - grašak je odličan izvor proteina i vlakana. "Možete ga pronaći svježeg, smrznutog ili konzerviranog, a suhi grašak broji se i kao povrće i kao biljni protein. Sadrži fitokemikalije koje pomažu u borbi protiv raka, smanjuju kolesterol i pružaju antioksidativne prednosti", dodaje dijetetičarka.

Mrkva - mrkva je odlična, zdrava alternativa za grickalice. Možete je koristiti u salatama, juhama ili čak desertima poput energetskih kuglica. "Mrkva sadrži malo kalorija, a pruža dobar izvor vlakana (tri grama po šalici), beta-karotena i antioksidansa poput luteina i zeaksantina koji podržavaju zdravlje očiju", tvrdi Shaw. Neka istraživanja također povezuju narančastu boju mrkve sa smanjenjem visceralne masti i poboljšanom osjetljivošću na inzulin, prenosi Eat This, Not That.

Prokulice - prokulice su u posljednje vrijeme opet postale popularno povrće, i to s razlogom. "Uz visoku gustoću hranjivih tvari, prokulice su prava superhrana. Jedna šalica sadrži šest grama vlakana i samo 65 kalorija", ističe dijetetičarka. Dodaje da "njihova najvažnija zdravstvena prednost dolazi iz spoja glukozinolata koji se tijekom kuhanja razgrađuje u izotiocijanate. Ti spojevi štite stanice i imaju antikancerogena svojstva, čineći prokulice vrijednim dodatkom prehrani usmjerenoj na prevenciju bolesti."

Rikula - rikula je povrće bogato fitonutrijentima koji pružaju antioksidativne, protuupalne i kardioprotektivne prednosti, tvrdi Shaw. Možete je jesti sirovu, u juhama, salatama ili čak smoothiejima. Odlična je za konzumaciju uz neko meso kako bi napravila ravnotežu i cijeli obrok učinila lakšim.

Slatki krumpir - slatki krumpir ili batat često se uspoređuje s običnim krumpirom, ali zapravo je potpuno različit. Batat se ističe sadržajem antioksidansa i beta-karotena koji podržavaju zdravlje očiju i imuniteta. Možete ga pripremati tijekom cijele godine, od čipsa do juha i slastica.

Špinat - špinat je s razlogom mnogima omiljen među povrćem. Niskokaloričan je i možete ga konzumirati na različite načine: u juhama, smoothiejima, muffinima, salatama ili kao ukusan i zdrav prilog jelima. Špinat sadrži nitrate koji pomažu u smanjenju krvnog tlaka, čime podržava zdravlje srca.

Uglavnom, navalite na ove stvari, ne samo da su zdrave, nego su i ukusne ;)