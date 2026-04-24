Potrebno je ulagati u domaće obnovljive izvore energije

Greenpeace je u petak sa središnjeg zagrebačkog Trga poručio da je domaća solarna energija najjeftiniji i najsigurniji način za obuzdavanje rasta cijena. Ratni sukobi, pogotovo aktualna blokada Hormuškog tjesnaca, povećavaju nesigurnost i potiču inflaciju. Reagirajući na takav razvoj događaja, aktivisti su zagrebački Manduševac "ukrasili" sunčevim zrakama uz golemu poruku da je sunce rješenje za smanjenje računa. Prema nedavnoj Greenpeaceovoj studiji koju je izradio tim stručnjaka sa zagrebačkog FSB-a, Hrvatska može imati 100% obnovljivu električnu energiju već do 2030. godine.

U eko-tjednu u kojem obilježavamo Dan planeta zemlje (22.4) i Dan obnovljivih izvora energije (26.4) Greenpeace je poručio da su snaga i neovisnost Hrvatske neodvojive od energetske tranzicije. Ovisnost o fosilnim gorivima pojačava klimatsku krizu, prijeti visokim računima i predstavlja sigurnosni rizik za Hrvatsku i Europu, čega smo posljednjih tjedana svjesniji nego ikada.

"Lijepo je čuti da sada i premijer Plenković napokon javno zagovara domaće obnovljive izvore energije. Mi to govorimo već cijelo desetljeće, dok je Hrvatska sustavno zanemarivala svoj ogromni solarni potencijal. I dalje smo, nažalost, pri dnu Europske unije po instaliranoj snazi solara po glavi stanovnika", poručila je Petra Andrić iz hrvatskog Greenpeacea.

Prema podacima europskog analitičkog centra Ember za prošlu godinu, europske države predvodnice energetske tranzicije proizvele su iz sunca više od 1000 kWh po stanovniku, dok Hrvatska s mršavih 335 kWh debelo zaostaje. Nalazimo se pri samom začelju Europske unije, unatoč tome što imamo neusporedivo veći solarni potencijal u odnosu na zemlje na sjeveru koje nas uvelike prestižu. Primjerice, Estonija na europskom sjeveru proizvodi 841 kWh po stanovniku godišnje.

"Hrvatska već sad ima tehničke mogućnosti imati 100% obnovljivu električnu energiju do 2030. godine" poručio je Goran Krajačić, profesor sa FSB-a i glavni autor Greenpeaceove studije 100% obnovljivo. "Energija sunca i vjetra, kao i veća energetska učinkovitost, najjeftiniji su i najbrži put do energetske sigurnosti." dodao je. Spomenuta studija je pokazala da su glavne prepreke prelasku na zelene, obnovljive izvore energije uglavnom političke i administrativne prirode.

"Tražimo od hrvatske Vlade da provede u djelo ono što sam premijer javno zagovara i tako omogući stvarnu energetsku sigurnost hrvatskim građanima. Ona mora počivati na odlučnosti da iskoristimo resurse koje imamo ovdje, kod kuće. U međuvremenu, država daje zeleno svjetlo štetnim plinskim projektima dok drži na ledu ulaganja u obnovlive izvore. Investitori čekaju više od tri godine odluku HERA-e o cijeni priključenja obnovljivih izvora na mrežu. Država se prema građanima treba odnositi partnerski, a ne maćehinski te osigurati potrebnu podršku za dijeljenje energije kroz energetske zajednice", zaključila je Andrić.