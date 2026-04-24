Svjetski dan zaštite životinja u laboratorijima je baš danas

24. travnja obilježava se Svjetski dan zaštite životinja u laboratorijima kako bi se skrenula pozornost na milijune životinja koje stradavaju zbog nepotrebnih, a iznimno okrutnih i bolnih pokusa. Tim povodom udruga Prijatelji životinja ukazuje na najnoviju statistiku koju je Europska komisija objavila o životinjama korištenima u znanstvene svrhe u 2023. godini. Ona otkriva da je čak oko 9,1 milijun životinja bilo podvrgnuto štetnim pokusima diljem Europe, a po broju korištenih životinja prednjače Norveška, Francuska i Njemačka.

Tom statistikom nisu obuhvaćene sve ubijene životinje jer u pojedinačnim državama članicama prikupljanje podataka uključuje životinje korištene za vađenje organa ili one uzgojene kao „višak", ali nikada korištene u pokusima. Npr. u Njemačkoj čak 42 % životinja nije bilo uključeno u ukupnu statistiku EU-a. To znači da je stvarni broj korištenih životinja diljem Europe znatno veći od prijavljenog te da nedostaju transparentnost i nadzor. Usto, više od 703 000 životinja bilo je podvrgnuto ekstremnoj patnji u pokusima koji su kvalificirani kao teški. Nažalost, stvarni broj znatno je veći jer istraživači sami prijavljuju razinu težine u prijavama projekata, pri čemu podcjenjuju razinu patnje životinja.

Nagli porast korištenja mačaka u pokusima

Miševi su ostali najčešće korištene životinje u pokusima, a slijede ribe i štakori. Posebno zabrinjava nagli porast, od oko 30 %, korištenja mačaka, kao i znatno povećanje upotrebe glavonožaca poput hobotnica i lignji, za više od 65 % od 2018. Upotreba gmazova u istom razdoblju porasla je za više od 160 %. Iako je uočen blagi pad u korištenju primata, oni se i dalje pretežno podvrgavaju vrlo invazivnim i teškim postupcima kao što su testiranje toksičnosti i dugoročna istraživanja mozga. Blago je smanjen broj životinja koje su prvi put korištene u pokusima, no to je daleko ispod očekivanja s obzirom na brzo širenje i dokazani potencijal naprednih metoda istraživanja koje ne koriste životinje. Posebno je šokantan kontinuirani porast korištenja životinja za testiranje industrijskih kemikalija.

Bolni pokusi na životinjama unatoč dostupnim neživotinjskim metodama

U izvještaju Europske komisije razočaravajuće je i što se članice EU-a i kontinuirano oslanjaju na pokuse na životinjama u područjima gdje su dostupne validirane, regulatorno prihvaćene metode bez životinja. Takvi primjeri su brojni. Npr. metoda proizvodnje antitijela s mišjim ascitesom je ozbiljan, vrlo bolan postupak, za koji je korišteno i ubijeno gotovo 36 000 miševa. Samo tijekom 2023. godine u testovima pirogena ubijeno je 17 770 kunića. Također, u testovima senzibilizacije kože (testovi alergije) ubijeno je više od 29 300 životinja, u testovima iritacije kože blizu 3000 životinja, a u testovima iritacije oka 334 životinje. Iako su za ove mučne postupke dostupne pouzdanije, superiornije metode bez životinja, od kojih su neke poznate već desetljećima, i dalje se koristi alarmantno velik broj životinja.

U Hrvatskoj porast teških pokusa na životinjama

„U Hrvatskoj se tijekom 2023. godine bilježi smanjenje broja životinja u postupcima koje istraživači procjenjuju kao blage ili umjerene, no istodobno raste broj životinja izloženih najtežim oblicima patnje u teškim pokusima, za više od četiri tisuće. To pokazuje da ukupno smanjenje ne znači nužno i bolju zaštitu životinja", ističe biologinja Nikolina Kanjer iz udruge Prijatelji životinja. Dodaje da su se najčešće koristili miševi, uz povećano korištenje riba i svinja.

„Iako je načelo 3R (zamjena, smanjenje, poboljšanje) standardno ugrađeno u europski i hrvatski regulatorni okvir, njegova praktična provedba često ostaje nedostatno primijenjena. U Hrvatskoj se i dalje nedovoljno koriste moderne metode bez životinja, poput sustava organ-on-chip, in vitro i računalnih modela, iako su znanstveno naprednije te daju relevantnije i primjenjivije rezultate za ljudski organizam", naglašava Kanjer.

Prijatelji životinja zaključuju da su pokusi na životinjama ne samo etički neprihvatljivi i potpuno nepotrebni nego su i znanstveno nepouzdani.