Jingleom Ja neću piliće pozivaju na prosvjee

Snažnom otporu protiv izgradnje megalomanskih uzgojnih i klaoničkih pogona pilića, koje u Hrvatskoj žele realizirati strani investitori, pridružio se i bend Raincarnation prosvjednim jingleom „Ja neću piliće!" Potaknuta sudjelovanjem na prosvjedu u Zagrebu protiv izgradnje megafarmi i klaonica u nekoliko županija, underground samoborsko-molvička četvorka, koja obrađuje društveno relevantne teme, napravila je pjesmu za koju navode da je „afirmacijska poruka o zaštiti prava malog čovjeka od krupnog kapitala i konzumerističke propagande".

Stihovima: „Stalno lažu, noge im kratke/pileća prsa neću, neću ni batke/neće im proći ovdje ni sada 250 milijuna komada" jasno poručuju protivljenje najavi 24 projekta megafarmi, klaonica u kojima bi se klalo stotine milijuna pilića godišnje i pratećih pogona na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke, Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije.

Iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da bi se realizacijom takvih megafarmi u Hrvatskoj dopustili razorni industrijski sustavi temeljeni na minimalnim zahtjevima iz europskih direktiva i s katastrofalnim posljedicama, zbog čega su već brojne države odbile ovakve investicije. Dodaju da intenzivni masovni uzgoji uzrokuju sustavnu patnju pilića te nepopravljive štete za okoliš i ljudsko zdravlje.

Pozivaju sve da se suprotstave razaranju velikog djela Hrvatske i dođu na veliki prosvjed u Sisku, koji okuplja dvanaest lokalnih građanskih inicijativa, uz podršku više od 160 udruga. Održat će u subotu 25. travnja 2026., s okupljanjem od 10 sati na Glavnom kolodvoru u Sisku te početkom od 10:30 sati.

Novi najavni video za prosvjed, jingle „Ja neću piliće!", video poziv Gorana Višnjića te više informacija o trajanju i ruti prosvjeda dostupni su na www.prijatelji-zivotinja.hr.