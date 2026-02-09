Attackova hibridna zajednica - radionica izajna plakata

Nakon uspješne provedbe jesenskog ciklusa Attackove hibridne zajednice u Dugavama, gdje su stanovnici i stanovnice kvarta mogli uživati u programima za umirovljenike, predstavama i radionicama za djecu, slijede nam novi programi za 2026. Novi ciklus započinjemo radionicom dizajna plakata, koja će se održati 17. I 19. veljače od 18.00 - 19.30. u prostoru Mjesnog odbora Dugave, Ulica Sv. Mateja 93.

Program Attackova hibridna zajednica nastao je kao rezultat suradnje AKC Attack, s pojedinim članovima zajednice u Dugavama, koji se kroz godine trude oživjeti društvene i kulturne programe u tom naselju. Projekt se provodi kroz program Kultura u zajednici, kojeg financira Grad Zagreb, u partnerstvu s Mjesnim odborom Dugave, Teatrom Puna kuća, Centrom za primjenu integriranog znanja ANZIP i u suradnji s knjižnicom Dugave. Opći cilj projekta je omogućiti kulturne sadržaje u dijelovima grada koji su do sada isključeni iz trendova realizacije kulturnih dešavanja.

Svi programi Attackove hibridne zajednice su besplatni za korisnike, pa tako i sudjelovanje na ovoj radionici, uz obaveznu prijavu, zaključno s 15.02.2026. Radionica je namijenjena svim dobnim skupinama koje žele istražiti svoju kreativnost. Obrazac za prijavu nalazi se ovdje https://shorturl.at/dsGKX

Radionica izrade i dizajna plakata ima za cilj uputiti sudionike u osnove vizualne komunikacije kroz kreativne aktivnosti povezane s njihovim osobnim interesima i omiljenim umjetničkim djelima. Polaznici će istraživati ključne elemente dizajna, poput kompozicije, boja, tipografije i simbolike, te ih primijeniti u vlastitim radovima.

Kroz radionicu, sudionici će imati priliku dizajnirati plakat za svoj omiljeni film, osmisliti naslovnicu knjige koju najviše vole ili kreirati omot albuma za najdraži bend. Na taj način ne samo da će dijeliti vlastite umjetničke preferencije, već će kroz praktičan rad naučiti kako dizajn utječe na percepciju i komunikaciju s publikom.

Radionica će obraditi nekoliko cjelina:

Analizu uspješnih dizajnerskih rješenja

Razradu ideja i skiciranje koncepata

Korištenje digitalnih i ručnih tehnika izrade plakata

Finalizaciju dizajna i prezentaciju radova

Kroz ovaj proces polaznici razvijaju kreativno razmišljanje, vizualnu pismenost i praktične vještine koje mogu primijeniti u različitim aspektima dizajna.

Voditeljica Rina Barbarić - vizualna umjetnica iz Kostrene koja živi i radi u Zagrebu. U svojem radu proučava seksualnost, snagu, ranjivost, društvene nejednakosti i fino tkanje koje ih povezuje. Svojim najvećim uspjehom smatra radove nastale u suradnji s VoxFeminae, prvenstveno izložbe „Mama je bila u pravu" (2017.) i „Soba za izgubiti nevinost" (2019). Završila je studij grafičkog dizajna na Akademiji za likovnu umjetnosti i oblikovanje u Ljubljani, a radila je i izlagala u Sloveniji, Hrvatskoj, Velikoj Britaniji, Portugalu i Austriji. Trenutačno završava dvogodišnju edukaciju za Ekspresivnu Art terapiju, vodi razne likovne radionice i radi kao ilustratorica i grafička dizajnerica u Zagrebu.