Porsche Design ponovno surađuje s AGON by AOC, jednim od vodećih svjetskih brendova za gaming monitore i IT dodatke, kako bi predstavili Porsche Design | AOC AGON PRO PD49 zakrivljeni gaming monitor - kombinaciju nagrađivanog dizajna i tehnološke moći te naglašen stil i performanse. Okrunjen "iF Design Award 2023" i "Red Dot Award: Product Design 2023" nagradama te pokretan suvremenim QD-OLED panelom veličine 49" (124,46 cm) i omjerom slike 32:9, PD49 pruža performanse na razini esporta za visokokvalitetno natjecanje: brzina osvježavanja od 240 Hz i vrijeme odziva GtG od 0,03 ms.

Postavljanje novih kriterija u vizualnoj briljantnosti i debljini zaslona

Uz debljinu od približno 5 mm, PD49 sadrži zakrivljenu, iznimno tanku QD-OLED ploču koja se proteže preko impresivnog 49-inčnog zaslona. Njegova zakrivljenost od 1800R obuhvaća cijelo vidno polje korisnika. Uz dvostruku QHD rezoluciju od 5120 × 1440 piksela koja oduzima dah, dizajniran je da redefinira vizualna iskustva. Postižući vršnu svjetlinu od 1000 nita i certificiran s VESA DisplayHDR True Black 400, prikazuje blistave vizuale, bogato zasićene s 1,07 milijardi boja zahvaljujući svojoj 10-bitnoj dubini boja, pokrivajući 99% DCI-P3 raspona boja. Uz iznimnu HDR reprodukciju, PD49 postaje prozor u veličanstvene gaming svjetove za jednog gamera vođenog pričom. S brzinom osvježavanja od 240 Hz spremnom za esports i učinkovitim vremenom odziva od 0,03 ms Gray-to-Gray (GtG), ghostanje postaje relikt prošlosti. Zahvaljujući uključivanju Adaptive-Sync za podršku promjenjive stope osvježavanja, svaka gaming sekvenca teče s neprekinutim, imerzivnim kontinuitetom.

Susret funkcionalnog dizajna s vrhunskom tehnologijom

Dizajnerski pristup PD49 odražava kompleksne detalje sportskog automobila Porsche. Postolje od pjeskarenog aluminija PD49, koje podsjeća na upravljač i žbice kotača sportskog automobila, učvršćuje monitor s osjećajem veličine. Stražnji dio monitora inspiriran je rešetkom hladnjaka Porschea 911. Od jedinstvenog dizajna zaslona na zaslonu do uvjerljivog logotipa za podizanje, svaki detalj naglašava eleganciju. Dinamični i prilagodljivi RGB Light FX elementi ukrašavaju stražnji i prednji logotip, odišući stilom sa svakim sjajem.

Uvijek povezan

Osim svojih vizualnih sposobnosti, PD49 se može pohvaliti paketom mogućnosti povezivanja. Podrška za HDMI 2.1 i DP 1.4 osigurava da se najnoviji uređaji savršeno uklope. Uključeno USB čvorište, nadopunjeno s četiri USB 3.2 priključka i RJ-45 ulazom, osigurava besprijekorno povezivanje. Značajka koja se ističe je USB-C priključak s izdašnom snagom od 90 W, što omogućuje uređajima da ostanu napunjeni dok uranjate u gaming svijet. Ugrađeni KVM prekidač omogućuje korisnicima da povežu dva računala istovremeno, dijeleći Double QHD zaslon za ljubitelje multitaskinga.

Gaming na novi način

Značajke, koje uključuju Frame Counter, prilagodljiv prekrižaj nišana (Dial Point) i optimizirano nisko kašnjenje unosa daju korisnicima prednost nad njihovim konkurentima i u potpunosti podižu iskustvo gameanja. Integrirani 2 × 8 W stereo zvučnici, osiguravaju da je audio iskustvo jednako impresivno kao i vizualno.

Porsche Design AGON PRO PD49 sada je dostupan u Porsche Design trgovinama i specijaliziranim trgovcima, kao i online na porsche-design.com i u odabranim online trgovinama po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2.190 €.