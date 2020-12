Popratni program 18. HRFF-a

Osamnaesti Human Rights Film Festival (HRFF) će se u cijelosti odviti online od nedjelje 06. do nedjelje 13. prosinca ove godine. Petnaest najzapaženijih novih igranih, dokumentarnih i inovativnih filmova među kojima su najnoviji radovi redatelja poput Lava Diaza, Johna Gianvita, Frederika Gerttena, Ivana Ramljaka i Mladena Kovačevića prikazivat će se putem platforme www.kinoeuropa.hr besplatno i bez posebnog dnevnog rasporeda. Svi će se filmovi moći gledati cijelo vrijeme trajanja HRFF-a.

Raznovrstan popratni program HRFF-a putem razgovora i dodatnih filmskih projekcija bavit će se različitim ljudskopravaškim temama i moći će se pratiti na Facebook stranici Human Rights Film Festivala na adresi www.facebook.com/HumanRightsFestival. Popratni program HRFF-a odvijat će se svakodnevno po unaprijed postavljenoj satnici te će se svi zainteresirani moći uključiti u sam program ili ga pogledati nakon što je završio. Premda se 18. HRFF ne odvija ni u kakvom fizičkom prostoru, u nedjelju 06/12 u 19H online ceremonijom otvorit će se ovogodišnje izdanje, najaviti osmodnevni program te će se označiti početak neprekidnih filmskih projekcija na platformi www.kinoeuropa.hr.

PONEDJELJAK 07/12: Položaj žena u Crkvi i porođaj kao feministički događaj

Razgovorni program HRFF-a počinje u ponedjeljak 07/12 u 17H na adresi www.facebook.com/HumanRightsFestival s temom (Ne)ravnopravnost žena u kršćanskim denominacijama u okviru koje će se razgovarati koliko Crkva može biti autentična ako uloge žena u Crkvi tumači kroz patrijarhalnu tradiciju, koliko je zbilja reprezentativna ako ženama koje čine 50 posto Crkve ne omogućavaju sudjelovanje u procesima donošenja odluka te što kažu ženski glasovi u Crkvama. U 19H prikazuje se film Ovo je moje vrijeme Scotta Kirschenbauma koji osvještava porođaj kao feministički, osnažujući i revolucionarni događaj nakon čega će se upriličiti diskusija udruge Roda.

UTORAK 08/12: Mentalno zdravlje, pravo na pobačaj i Borba za Grenland

U utorak 08/12 će se u okviru programa obrađivati teme mentalnog zdravlja na interaktivnoj radionici u 15H, komparacije reproduktivnih prava u Poljskoj i Hrvatskoj te važnosti prava na pobačaj u 19H, a u 17H u suradnji s Revijom malih književnosti predstavit će se Antologija pisaca Polarnoga kruga i prikazati dokumentarni film Borba za Grenland koji na primjeru najvećeg otoka na svijetu prikazuje suvremena trenja čekića ekološke krize i nakovnja kolonizacije.

SRIJEDA 09/12: Ljudska prava i COVID-19, implementacija Istanbulske konvencije

U sklopu Godišnje konferencije o ljudskim pravima, tribina Kuće ljudskih prava Utjecaj epidemije COVID-19 na ljudska prava u Hrvatskoj u srijedu 09/12 u 13H bavit će se utjecajem epidemije na ljudska prava pacijenata i pristup zdravstvenoj zaštiti. U 15H će se u govoriti o Wikipediji i Wikimediji za ljudska prava te će se revidirati postojeći sadržaji i nadopuniti baza člancima iz različitih područja s naglaskom na ljudska prava. U 17H će stručnjakinje iz područja rodno uvjetovanog nasilja nad ženama govoriti o nužnosti implementacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

ČETVRTAK 10/12: Solidarno kao novo normalno, život Romkinja, strukturni problemi radikalizacije i masterclass Alexandera Nanaua

Mogu li se solidarni oblici djelovanja kojima svjedočimo za vrijeme pandemije lakše ili teže pretočiti u sistemsku promjenu i ima li šanse da #Solidarno bude #NovoNormalno raspravljat će se u četvrtak u 13H uz relevantne sugovornike i sugovornice. Raspravu će komentirati Petar Vidov (Faktograf) i Anastazija Stupar (Hrvatsko debatno društvo) uz moderaciju novinarke Ivane Dragičević. U 15H prikazuje se dokumentarni film Svoje Miroslava Sikavice o tri mlade Romkinje, Vedrani, Rosi i Adrijani, koje su unatoč preprekama uže zajednice i šireg društva slijedile svoj put te ostvarile zacrtane ciljeve. U razgovoru o filmu sudjelovat će redatelj i protagonistice.

Državni vrh, potaknut pucanjem na Markovu trgu, najavio je izradu mjera za sprječavanje govora mržnje i radikalizacije u hrvatskom društvu. Je li sekuritizacija - odgovaranje na radikalizaciju isključivo u polju nacionalne sigurnosti, kao što nudi Vlada RH, jedini put pričat će se u 17H u okviru tribine Radikalizacija u RH? Odakle dolazi? Kako reagiramo? Dnevni program u 19H zatvara masterclass rumunjskog redatelja Alexandera Nanaua i projekcija njegovog nagrađivanog dokumentarnog filma Kolektiv koji rasvjetljava slučaj požara u noćnom klubu Colectiv u Bukureštu u kojem je smrtno stradalo 27, a ozlijeđeno je još 180 ljudi. U idućim danima izbili su prosvjedi koji su na kraju srušili tadašnju socijaldemokratsku vladu, a redatelj je prateći nekoliko ključnih figura razotkrivao mračno lice korupcije koja nagriza njegovu zemlju.

PETAK 11/12: Online Akademija Saharov

Europski parlament od 1988. godine dodjeljuje nagradu Saharov za slobodu mišljenja, kako bi se odalo priznanje pojedincima i organizacijama koji se bore za ljudska prava i temeljne slobode. Nagradu je ove godine ponijela Demokratska oporba u Bjelarusu koju predstavlja Koordinacijsko vijeće, inicijativa hrabrih žena te istaknuti političari i predstavnici civilnog društva. U programu uživo s početkom u 14:30H koji moderira novinar Dragan Nikolić sudjeluju glavna oporbena kandidatkinja na predsjedničkim izborima Svetlana Tihanovskaja, Vasiĺ Sankovič, izvršni direktor Human Rights House Belarus (u egzilu u Viniusu), potpredsjednica Pododbora za ljudska prava EP-a Hannah Neumann te novinarka Hanna Liubakova.

★ Genus Pan / Lahi, Hayop, r. Lav Diaz, 2020, 157' / igrani

★ Korporativna odgovornost / Responsabilidad empresarial, r. Jonathan Perel, 2020, 68' / dokumentarni

★ Sretan Božić, Yiwu / Merry Christmas, Yiwu, r. Mladen Kovačević, 2020, 90′ / dokumentarni

★ Njen socijalistički osmijeh / Her Socialist Smile, r. John Gianvito, 2020, 93′ / dokumentarni

★ Izbačeni / Push, r. Fredrik Gertten, 2019, 92′ / dokumentarni

★ Razlog zbog kojeg skačem / The Reason I Jump, r. Jerry Rothwell, 2020, 82′ / dokumentarni

★ Nikad rijetko ponekad uvijek / Never Rarely Sometimes Always, r. Eliza Hittman, 2020, 101′ / igrani / posebna kino projekcija proljeće 2021

★ Notturno, r. Gianfranco Rosi, 2020, 100′ / dokumentarni

★ Mala djevojčica / Petite fille, r. Sebastien Lifshitz, 2020, 85′ / dokumentarni

★ Groznica / A febre, r. Maya Da-Rin, 2019, 89′ / igrani

★ Futur treći / Futur drei, r. Faraz Shariat, 2020, 92′ / igrani

★ Ljubav s preprekama / Love with Obstacles, r. Dora García, 2020, 60′ / eksperimentalni

★ O jednoj mladosti, r. Ivan Ramljak, 2020, 78′ / dokumentarni

★ Domovine, r. Jelena Maksimović, 2020, 63' / igrano-dokumentarni

★ Tesaurus, r. Marko Grba Singh, 2020, 27′ / eksperimentalni



