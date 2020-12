Filmska selekcija 18. Human Rights Film Festivala

Osamnaesto izdanje Human Rights Film Festivala (HRFF) održat će se u potpunosti online od 6. do 13. prosinca ove godine s glavnim programom koji čini 15 naslova, sve redom najzapaženijih novih igranih, dokumentarnih i inovativnih filmova, među kojima su najnoviji radovi redateljica i redatelja poput Elize Hittman, Lava Diaza, Johna Gianvita, Frederika Gerttena, Ivana Ramljaka i Mladena Kovačevića. Nekadašnje glavno kino HRFF-a, Kino Europa, ponovo je adresa za festivalske projekcije, no ovaj put u svom online izdanju. Naime, platforma za prikazivanje filmova na adresi www.kinoeuropa.hr ugostit će cjelokupni filmski program festivala, a sve projekcije su besplatne te će biti dostupne za gledanje na području Hrvatske cijelo vrijeme trajanja festivala, bez uobičajenog dnevnog rasporeda.

Povodom predstavljanja ovogodišnjeg programa, selektor 18. HRFF-a Petar Milat osvrnuo se na specifične uvjete života u ovoj godini trajnog izvanrednog stanja: „Za razliku od onih koji će izazvani trenutnim stanjem nesigurnosti širiti paniku i sijati strah, putem festivalskog programa želimo istaknuti sve one prečesto marginalizirane prakse skrbi, solidarnosti, prijateljstva i ljubavi koje su izašle na vidjelo i izborile svoje pravo javnosti u ovo konfuzno i tmurno doba." Milat je dodao kako je fokus ovogodišnjeg izdanja HRFF-a usmjeren upravo na takve prakse ili pitanja, bilo da se radi o životu transseksualne populacije, ženskim pravima ili pravima osoba s invaliditetom.

Prvak sporog filma, filipinski višestruko nagrađivani redatelj Lav Diaz, publici HRFF-a vraća se s još jednom pričom o marginaliziranim ljudima, Genus Pan, u kojoj pratimo tri ilegalna rudara na putovanju na svoj otok nakon višemjesečne muke rada u paklenim uvjetima. Diaz je za Genus Pan na ovogodišnjoj Mostri dobio nagradu Horizonti za najboljeg redatelja. Premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, te potom na IDFA-i, dokumentarni film srpskog redatelja Mladena Kovačevića Sretan Božić, Yiwu (Merry Christmas, Yiwu) sniman je u „radionici Djeda Mraza" - jednoj od 600 tvornica božićnih ukrasa u kineskom gradu Yiwu. U filmu pratimo radnike, menadžere i vlasnike tvornica, uglavnom cijele kineske obitelji, u njihovim svakodnevnim radnim i životnim ritualima dok čavrljanju, pjevaju, ogovaraju, zaljubljuju se i odljubljuju, sve uz diskretnu dozu apsurdnog humora.

Dvije iznimne autorice, Helen Keller - slijepa i gluha američka književnica, te Aleksandra Kolontaj - revolucionarka i feministkinja te glavna figura ruskog socijalističkog pokreta, u fokusu su dva izuzetna dokumentarna filma. Jedan od najzanimljivijih autora američke nezavisne kinematografije, bostonski redatelj John Gianvito nastavlja svoje dugogodišnje filmsko istraživanje progresivnih društvenih pokreta i njihovih protagonista s portretom Helene Keller u filmu Njen socijalistički osmijeh (Her Socialist Smile). Keller je aktivistkinja koja je život posvetila borbi za socijalističke ideale i prava manjina. Interdisciplinarna umjetnica i redateljica Dora García u svom novom filmu Ljubav s preprekama (Love With Obstacles) zaranja u ostavštinu izvanredne autorice i feministkinje Aleksandre Kollontaj koja se čuva u moskovskim arhivima. Istražuje ono poznato i ono što je ostalo neispričano te kroz pronalaske konstruira njezinu viziju budućnosti socijalističke feminističke revolucije. Film ujedno prati genealogiju današnjeg uzleta feminizma.

Švedski dokumentarista Fredrik Gertten u svom najnovijem filmu Izbačeni (Push) obrađuje globalnu stambenu krizu te prati posebnu izvjestiteljicu UN-a za pravo na stambeno zbrinjavanje Leilani Farhu u njezinoj istrazi mutnog svijeta nekretninskih investitora, špekulanata i najmodavaca koji igraju značajnu ulogu u kreiranju stambenih uvjeta i gradovima diljem svijeta. Cijene stanova nezaustavljivo rastu, dok prihodi njihovih stanara ostaju jednako niski, a život u gradu se sve manje može smatrati životom. Gertten i Farhu posjećuju Veliku Britaniju, Španjolsku, Čile i Južnu Koreju, pokušavajući odgonetnuti zašto gradovi na tako različitim lokacijama imaju gotovo isti problem.

Raznovrsnu selekciju nagrađivanih dokumentarnih filmova ovogodišnjeg festivalskog izdanja čine i dugometražni debi redatelja Ivana Ramljaka, ujedno i prvog umjetničkog direktora HRFF-a, O jednoj mladosti, te kandidat za nagradu Europske filmske akademije za najbolji dokumentarni film Mala djevojčica (Petite fille) francuskog redatelja Sebastiena Lifshitza s izvanrednom protagonistkinjom, sedmogodišnjom Sashom koja je, premda rođena u tijelu dječaka, oduvijek znala da je djevojčica. O jednoj mladosti Ivana Ramljaka je film o izgubljenoj generaciji hrvatske mladosti s kraja devedesetih godina prošlog stoljeća, koja pokušava pronaći svoj identitet na stratištu razornog rata. Trinaest godina nakon iznenadne smrti nekadašnjeg najboljeg prijatelja, redatelj pokušava rekonstruirati njegov život i njihov međusobni odnos, koristeći samo fotografije i video materijale koje je prijatelj tada snimao. Film je nagrađen na Dokufestu kao najbolji dokumentarni film Balkana, dobitnik je Grand Prixa ovogodišnjih Dana hrvatskog filma, te je dobitnik posebnog priznanja na beogradskoj Slobodnoj Zoni.

U programu 18. HRFF-a je i jedan od najzapaženijih filmova 2020. godine, Nikad rijetko ponekad uvijek (Never Rarely Sometimes Always) redateljice Elize Hittman nagrađen Srebrnim medvjedom na Berlinaleu, te glavnim nagradama festivala u Sundanceu i San Sebastianu o trudnoj sedamnaestogodišnjakinji koja bez dopuštenja roditelja ne može pobaciti u svom ruralnom gradu u Pennsylvaniji te se otisne na putovanje ka New Yorku gdje je pobačaj moguć. Film će se, za razliku od ostalih naslova, moći pogledati na proljeće 2021. godine u nekom od zagrebačkih kina, odnosno neće biti dostupan online od 06-13/12/2020 kada traje online izdanje 18. HRFF-a.



