Pop Not Pop na vinilu

Izdavačka kuća Fox & His Friends izdala je album "Pop Not Pop", glazbu zagrebačkog kolektiva umjetnika NEP nastalu od 1985. do 1989. u kojoj se ističe obrada "Trans Europe Express" Kraftwerka, vokali Anje Rupel iz Videosexa, ali i zaboravljen zvuk na tragu Cabaret Voltaire, Laibacha i Yello.

Vinilna ploča dugosvirajući je prvijenac kreativaca unutar zagrebačkog kolektiva multimedijskih i intermedijskih umjetnika NEP (Nova Evropa) kojeg od prije 40 godina vodi poznati dizajner, povjesničar umjetnosti, bivši urednik Arkzina i profesor Dejan Kršić.

Ujedno, to je i prvi službeni glazbeni "manifest" tog, uvjetno rečeno, "underground" umjetničkog kolektiva iz 80-ih koji se u svome radu prvenstveno izražavao provokativnim grafičkim dizajnom, intervencijama u prostorima vizualnih komunikacija, pamfletima, fanzinima i manifestima kritike umjetnosti, ideologije, društva i politike.

Izdavanje vinila uslijedilo je nakon prošlogodišnje izložbe u galeriji Hrvatskog dizajnerskog društva u Zagrebu "NEP / Nova Evropa: Kunst ist Zeitlos - Europa endlos", gdje je bio izložen veliki dio njihove umjetničke produkcije. Između ostaloga i niz glazbenih kazeta koji su, u zagrebačkom "undergroundu" kao samizdati, prije više od 30 godina, bili umnožavani u kućnoj radinosti i dijeljeni kolekcionarima, ali nikada nisu bili službeno objavljeni.