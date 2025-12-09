Ponovno smo pobijedili na glasovanju u odboru FEMM

Imamo divne vijesti! Sinoć, Odbor za ženska prava i ravnopravnost spolova u Europskom parlamentu ponovno je glasao ZA rezoluciju kojom se podržavaju zahtjevi za siguran i dostupan pobačaj u okviru inicijative My Voice, My Choice.

Potreba za današnjim glasovanjem bila je neočekivana prepreka na našem putu do službene podrške parlamenta. Ekstremistički protivnici ženskih prava, koji koriste sve proceduralne trikove i napade, nadali su se da će nas to usporiti, ali nije. Unatoč pritisku, odbor je jasno stao na stranu reproduktivnih prava. Neki su se političari čak vratili u Bruxelles ranije nego inače, samo da bi glasali. I na tome smo im zaista zahvalni.

Ova pobjeda ponovno pokazuje snagu našeg pokreta i vaše podrške. Svaki potpis, poruka i čin solidarnosti pomaknuo je ovu inicijativu naprijed i jako smo zahvalni svakome od vas.

Sada rezolucija i naša inicijativa prelaze na odlučujući konačni čin u Europskom parlamentu - plenarno glasovanje 18. prosinca u Strasbourgu. Ovo je trenutak na kojem radimo već gotovo 2 godine i želimo da cijeli naš tim tamo uvjeri dovoljno članova parlamenta i pokaže raznolikost našeg pokreta.

Zato nam je potrebna vaša pomoć: troškovi puta i smještaja za tim bit će veliki, posebno tijekom božićnog razdoblja u Strasbourgu, a vaš doprinos to može omogućiti.

DONIRAJTE SADA

Protekli mjeseci bili su intenzivni. Naš tim bio je podijeljen između Bruxellesa i mjesta diljem Europe, stalno putujući, sastajući se sa zastupnicima Europskog parlamenta, stvarajući sadržaj kako bi kampanja ostala vidljiva diljem Europe. Stavili smo svoje privatne živote na čekanje kako bi ova kampanja uspjela i želimo biti zajedno u Strasbourgu kada se dogode odlučujući glasovi.

Hvala vam što ste uz nas - iznova i iznova.

Vječno zahvalni,

My Voice My Choice tim