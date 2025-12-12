Imamo datum konačnog glasanja

U proteklim tjednima i mjesecima zajedno smo vidjeli koliko europske institucije mogu biti zbunjujuće i nepredvidive za obične ljude poput nas koji nastoje nešto ostvariti u tim institucijama.

Danas smo dobili još jedno iznenađenje: datum glasovanja Europskog parlamenta o podupiranju zahtjeva inicijative My Voice My Choice bio je promijenjen u zadnji čas.

Sada po prvi puta možemo biti 100% sigurni da će se glasovanje održati iduće srijede, 17. prosinca u 12:00 po srednjoeuropskom vremenu.

Istinski nam je laknulo što napokon znamo datum ovog posljednjeg, ključnog glasovanja u Europskom parlamentu.

Ne znamo kakav će biti rezultat glasovanja. Ali znamo da želimo doživjeti taj trenutak zajedno sa svima vama-raznolikom i toplom zajednicom punom podrške, koju smo gradili protekle dvije godine.

Dobili smo ideju: Mogli bismo organizirati zajedničko gledanje glasovanja diljem Europe, kako bismo se okupili, čekali rezultate i podijelili ovaj trenutak rame uz rame.

Ako želiš organizirati watch party i već imaš ideju za lokaciju, možeš ispuniti obrazac na sljedećoj poveznici. Mi ćemo ti pomoći tako što ćemo podijeliti tvoj događaj putem naših kanala kako bi se drugi u tvojoj blizini mogli pridružiti.

https://forms.gle/evzqB6KtKPsugLsC9

A za sve koji bi radije gledali s nama online, poslat ćemo link za prijenos uživo u jednoj od naših sljedećih poruka.