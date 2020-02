Pogon najavljuje: Reshape Intensive Zagreb

Reshape Intensive Zagreb je sastanak umjetnika i radnika u kulturi koji, okupljeni oko projekta Reshape, aktivno promišljaju o modelima organizacije u kulturno-umjetničkom sektoru. Intensive će se održati na različitim lokacijama u Zagrebu od 9. do 13. ožujka 2020.

Zagrebačka partnerska organizacija i domaćin sastanka je Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade.

Reshape je projekt usmjeren na istraživanje i razvoj koji okuplja umjetnike i radnike u kulturi iz Europe i južnoga Mediterana koji u svojoj praksi propituju postojeće modele organizacije, stvaranja i pristupa radnim procesima u umjetnosti i samim umjetničkim djelima. Reshapere pokreće i okuplja ideja o kolektivnoj inteligenciji i kreativnosti kulturnih radnika kao glavnom pogonu suvremenog umjetničkog stvaralaštva.

Zagrebački Intensive događa se u ključnom trenutku, kada pet radnih grupa već detaljno radi na odabiru, izvedbi i usklađivanju svojih ideja za unapređenje kulturnoga sektora. Teme kojima su posvetili pažnju tiču se umjetnosti i solidarnosti, modela upravljanja, društvene funkcije umjetnosti, veza umjetnosti i aktivnoga građanstva te izazova s kojima se umjetnici susreću kada se odluče za transnacionalne i međunarodne suradnje. Tim će se temama tijekom Intensiva pristupiti iz različitih perspektiva - povijesne, društvene, ekološke, filozofske te ekonomske - a čitavu će se problematiku promatrati s obzirom na specifičan kontekst zagrebačke i hrvatske nezavisne scene.

U programu Reshape Intensivea sudjeluju Renata Salecl, Vincent Liegey, Juilette Hennequin i Pascal Gielen. Oni će održati predavanja, besplatna i otvorena za javnost, pa pozivamo sve ljubitelje, poznavatelje i promatrače kulturne scene i suvremenih kulturno-umjetničkih praksi da nam se pridruže na ovim događanjima.

O PREDAVANJIMA

Renata Salecl: Veliki podaci, umjetnost i preoblikovanje subjektiviteta (engl. Big Data, Art and the Reshaping of Subjectivity)

9. 3. 2020. u 18 h, Pogon Jedinstvo, velika dvorana, Trnjanska struga 34

Predavanje slovenske filozofkinje, sociologinje i teoretičarke prava Renate Saleci usmjereno je prema istraživanju slijepih točaka digitalne sadašnjosti. U svijetu takozvanih velikih podataka susrećemo se sa svakodnevnim računalnim krahovima i netransparentnosti, a podaci koje nerijetko i u neznanju plasiramo „cure" u slijepe točke. Tko ih sakuplja, a tko interpretira? Tko ima pristup njima i kako se njima može manipulirati? Suvremena umjetnost nudi jedan od pogleda, opčinjena pukotinama koje razvoj znanosti za sobom ostavlja.

Vincent Liegey: Kako bismo se uspješno preoblikovali, moramo od-rasti (engl. To Reshape Well, Let's Degrowth)

10. 3. 2020. u 18 h, MaMa, Preradovićeva 18

„Odrast" je jedan od „udarnih termina" u javnimraspravama posljednjih 15-ak godina, a karakterizira ga potreba da se onemogući beskrajan rast u svijetu ograničenih resursa. Prema tome, rast nikako nije glavni i jedini alat koji nam naša kapitalistička svakodnevnica nudi kao recept za uspješan život. Interdisciplinarni istraživač i inženjer Vincent Liegey, glasnogovornik Francuskoga pokreta odrasta, na predavanju predstavit će neke nove modele - društveno pravedne i ekološki prihvatljive.

Juilette Hennequin: R-Urban - Mreža civilne otpornosti utemeljena na zajedničkim dobrima (engl. A Commons-Based Network of Civic Resilience)

10. 3. 2020. u 18 h, Društvo arhitekata Zagreb, Trg bana Jelačića 3, 1. kat

Juliette Hennequin je mlada francuska arhitektica koja će zagrebačkoj publici predstaviti projekt R-Urban, civilni hub u kojem stanovnici pariškoga predgrađa uče razvijati različite prakse upravljanja vlastitim stambenim prostorom. S jedne strane, to za arhitekte koji su poput Hennequin uključeni u proces znači otpor kapitalističkoj privatizaciji te korak prema održivosti takve vrste stanovanja. S druge ih strane, međutim, suočava s krutim institucionalnim razmišljanjima, pojedinačnim interesima te pravnim i ekonomskim ograničenjima. Kako arhitekt/ica može obraniti pravo na stanovanje kao osnovno ljudsko pravo?

Pascal Gielen: Komonizam - Organiziranje umjetničkoga svijeta onkraj politika kreativnih industrija

(engl. Commonism - Organizing Artistic Life Beyond Creative Industry Policies)

11. 3. 2020. u 18.30 h, Društvo arhitekata Zagreb, Trg bana Jelačića 3, 1. kat

Od početka financijske krize 2007. godine, mnoge su vlade srezale proračune za kulturu i umjetnost. Takve kulture politike H. Marcuse definirao je kao represivni neoliberalizam, koji promiče slobode umjetnika i potiče kulturno poduzetništvo, ali istovremeno snažno ograničava umjetničku slobodu i stvaralaštvo. Pascal Gielen, profesor sociologije i političkih znanosti, analizira vezu umjetnosti, politike i javnoga prostora iz perspektive ideologije zajedničkoga dobra.

Reshape je sufinanciran kroz program Kreativna Europa Europske unije. Reshape Intensive Zagreb organizira Pogon uz potporu Ministarstva kulture i Turističke zajednice Grada Zagreba te u suradnji s Društvom arhitekata Zagreb.