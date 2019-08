Pogledajte OKOLO

Ovaj tjedan „Okolo" na zagrebačke ulice donosi nove umjetničke priče - keramičke minijature Maše Barišić, anti-stress plakat Pavla Kuharića, skulpturu od svile Ide Blažičko, veliki podni mural Borisa Bare, zelenu interaktivnu intervenciju Botanika i svjetlosnu landscape instalaciju Javiera Riere.

U suradnji s Turističkom zajednicom grada Zagreba, „Okolo" sve do 1. rujna nastavlja „osvježavati" grad sa zanimljivim idejama. Ovotjednu šetnju u potrazi za novim urbanim intervencijama započnite u Tomićevoj ulici gdje će vam se pogled zaplesti u skulpturu od svile „Blossoms" Ide Blažičko. Potom se kod stepenica koje vode do Uspinjače, doslovno u prolazu, oslobodite stresa zahvaljujući „Pop It" instalaciji Pavla Kuharića, a u Vitezovićevoj ulici na Gornjem gradu posjetite „Susjede" Maše Barišić. Ako prošećete malo izvan strogog centra grada - na igralištu iznad Dubravkinog puta čekat će vas mural Borisa Bare na koji će najbolji pogled imati ptice, dok će Botanike zazeleniti Glavni željeznički kolodvor i potaknuti vas na akciju. Petak, subotu i nedjelju navečer provedite u društvu španjolskog majstora landscape svjetlosnih instalacija Javiera Riere koji će na jedan poseban način osvijetliti krošnje parka Ribnjak.

Podsjetimo se, od 17. kolovoza, kada je počelo drugo izdanje projekta „Okolo", ulice grada bogatije su za niz umjetničkih instalacija i urbanih intervencija, poput „Spavajućeg diva" francuskog street art para Elle&Pitra i brojnih simpatičnih uličnih minijatura Michaela Pedersona.

Svoj umjetnički trag po Zagrebu ostavili su i Mane Mei i Pavao Kuharić sa svojim interaktivnim intervencijama koje nam poručuju da se nikada ne zaboravimo igrati. Zahvaljujući Biljkoborcima i Vooni, tu su i male zelene i vunene intervencije koje su u suradnji s nepravilnostima grada stvorile ljepše uglove, zidove, pločnike..., kao i Knjiga ljubavnih žalbi u koju se možete požaliti na ljubav i okrenuti novu stranicu u životu. Boris Bare vratio nas je u djetinjstvo balonom u Vlaškoj ulici, a ako poželite leći na travu i pročitati koju dobru knjigu, uvijek možete svratiti do Kućica za knjige na Vranicanijevoj poljani.

„Kada se u hodu susretnete s nekom duhovitom minijaturom, interaktivnom instalacijom ili velikim muralom, to će vam zasigurno uljepšati dan i učiniti svakodnevicu drugačijom. Upravo je taj spontani ulični susret umjetnosti i prolaznika, taj moment iznenađenja koji se dogodi u tom trenutku i neka ljepša slika grada koju nosite dalje sa sobom, ono što smo željele postići ovim projektom". - Nas dve

Događanje organiziraju Nas dve (Ana Mikin, Tina Kovačiček), uz podršku Turističke zajednice grada Zagreba. Ostali partneri projekta su: Gradska skupština Grada Zagreba, Francuski institut, Veleposlanstvo Kraljevine Španjolske u Republici Hrvatskoj, Air France, Urbanka - powered by Erste Bank, Floraart, JUB, Fraktura i Arhiv Tošo Dabac / Muzej suvremene umjetnosti / Grad Zagreb.