Otvorenje multimedijske izložbe / U potrazi za istinom

Centar za kulturu Trešnjevka, Telecentar i Arheološki muzej u Zagrebu pozivaju vas 30. kolovoza s početkom u 19 sati u potragu za istinom o razvoju grada Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća u kojoj ćemo propitivati sličnosti s aktualnim zbivanjima u kulturnoj politici, umjetnosti i obrazovanju.

Izložba govori o izgradnji zagrebačkog Donjeg grada u razdoblju od izbijanja građanskih revolucija 1848. do početka 1. svjetskog rata 1914. godine. Izložba će biti postavljena na dvije lokacije, u razdoblju od 30. kolovoza do 15. rujna u Centru za kulturu Trešnjevka, a od 5. do 15. rujna u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Autor izložbe je Žarko Čižmar.

Zvučna kulisa vodi posjetitelje na šetnju donjogradskim perivojima uz ambijentalne zvukove zagrebačkih eksterijera, kavanske razgovore o kulturi te arhivsku i autorsku glazbu komponiranu i snimljenu za potrebe projekta U potrazi za istinom. Virtualnom šetnjom na mrežnim stranicama izložbe prezentirana je 21 gradska točka. Više ovdje.

Na izložbenim panoima posjetitelji će pronaći tekstove iz digitalizirane kulturne baštine i kratke priče o arhitektima modernizacije Zagreba, koji su u podbrežju srednjovjekovnih utvrda stvarali malu europsku metropolu. Na velikom panou, u novoj galerijskoj sobi Centra za kulturu Trešnjevka, otisnut je foto mozaik sa sto crno-bijelih fotografija, nastalih na proljetnim šetnjama Donjim gradom. Video instalacije su prikazane na imaginarnoj mrežnoj stranici zagrebačkog društvenog medija s kraja 19. stoljeća, na kojoj prvaci konzervativne i liberalne elite raspravljaju o temama, koje nas neodoljivo podsjećaju na građanski diskurs 21. stoljeća.

Projekt U potrazi za istinom provodio se od 01. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019. godine. Cilj projekta bio je razvoj kreativnosti osoba starijih od 54 godine. Projekt je realiziran u suradnji Centra za kulturu Trešnjevka, Telecentra i Arheološkog muzeja u Zagrebu.