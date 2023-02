Podrška ženskim pravima u Iranu

Njemački glazbenik i producent iranskog porijekla Human Rias pokrenuo je, u suradnji s EXIT festivalom, projekt „Remiksi za ljude Irana" („The Remixes For The People Of Iran"), čiji je cilj pružanje podrške borbi za ženska prava u toj zemlji. Sav prihod od pjesama namijenjen je fondaciji „Žena, život, sloboda" (Woman, Life, Freedom).

Sedam izvođača obradilo je moćnu pjesmu „Baraye", koju je napisao i producirao iranski pjevač i tekstopisac Shervin Hajipour nakon smrti Mahse Amini. Amini je bila 22-godišnja djevojka koja je preminula nakon uhićenja u Teheranu, a nakon njezine smrti u rujnu 2022. godine izbili su protesti širom zemlje zbog nezadovoljstva tretmanom žena. Pjesma „Baraye" objavljena je 28. rujna 2022. godine, a sljedećeg dana njezin autor Hajipour je uhićen. Oslobođen je uz kauciju 4. listopada, nakon vala međunarodne podrške. Poznate osobe su na društvenim mrežama podijelile njegovu poruku, dok je Coldplay svirao ovu pjesmu na koncertu u Buenos Airesu

Dio projekta „Remiksi za ljude Irana" su poznati glazbenici elektronske scene, među kojima su Jan Blomqvist, Victor Ruiz, Tao Andra, ANDATA, Pega i RSRRCT. Obrade pjesama će u sljedećim danima biti objavljene za Human Riasovu izdavačku kuću 7Rituals. Prvi u nizu remiksa je upravo Human Riasov, koji je objavljen i dostupan ovdje.

Kao dio EXIT tima i rezident festivala, Human Rias je nastupao na svim Exitovim festivalima, a posebno se izdvaja nastup na Dance Areni, gdje je bio jedini izvođač koji je otvorio i zatvorio ovaj gigantski plesni podij, kapaciteta 25.000 ljudi.

„Inspiriran Exitovim aktivističkim koirjenima i sličnom borbom protiv represivnog režima '90-ih godina, bilo mi je prirodno da, kao glazbenik iranskog porekla, pomognem mojim sunarodnjacima koji se i dan-danas suočavaju s ugnjetavanjem", izjavio je Human Rias.

Sljedeća obrada će biti dostupna 3. veljače, a napravio ju je njemački producent i pjevač Jan Blomqvist. Inače, njegova izvođenja su uvijek uživo, nastupao je na svjetski poznatim festivalima kao što su Burning Man i Coachella, iza sebe ima tisuće nastupa diljem svijeta, kao i dva albuma i veliki broj singlova. Upravo je njegova obrada „Baraye" bila inspiracija za nastanak cjelokupne kompilacije remikseva.

„Napravio sam verziju jpesme u svom stilu kako bi podržao proteste i poruku koju šalju nevjerojatno hrabre žene Irana, kao i svi na svijetu koji se bore za ženska prava i slobode. Kao izvođač, koristim jezik glazbe", poručuje Jan Blomqvist.

Redoslijed objavljivanja ostalih remikseva je sljedeći: 10. veljače ANDATA Remix, 17. veljače Pega Remix, 24. veljače RSRRCT Remix i 3. ožujka Victor Ruiz & Tao Andra Remix. Sav prihod od pjesama, kao i od Customised Culture mercha kreiranog specijalno za projekt „Remiksi za ljude Irana", bit će donirani fondaciji „Žena, život, sloboda (Woman, Life, Freedom). Ova fondacija potiče globalnu solidarnost sa ženama Irana, koje hrabro i mirno protestiraju za osnovna ljudska prava i slobode. Cilj je da i pjesme i merch povećaju domet i vidljivost revolucije koja se događa u Iranu. Remiksi će biti puštani na mnogim svjetskim i europskim festivalima, kao što su EXIT, Tomorrowland, Audioriver, Sea Dance, No Sleep i mnogi drugi.

Nakon smrti Mashe Amini i početka protesta, na društvenim mrežama pojavile su se objave u kojima ljudi objašnjavaju osoben razloge zbog kojih protestiraju i žele promjenu režima u Iranu. U želji da zabilježi suštinu ovih osjećaja, Shervin Hajipour je svaki stih pjesme osnovao objavljenim tvitovima. Tekst pjesme je tako obuhvatio nekoliko društvenih problema koje je potrebno rješavati, kao što su nezadovoljstvo kvalitetom života, životnom sredinom, recesijom, siromaštvom, pravima žena, djece, izbjeglica i životinja. Na ovo se dodaju i teokracija, zastarjeli društveni i religijski tabui, militarizam, korupcija, sloboda izražavanja i neprijateljstvo Vlade Irana s drugim državama.