POCO, popularni tehnološki brend za mlade ljubitelje tehnologije diljem svijeta, globalno je predstavio POCO F4 i POCO X4 GT, najnovije mobilne uređaje s najboljim čipsetima u klasi koji donose snažne performanse, a pritom ostaju povoljni.

POCO F4 nudi sve prednosti flagship pametnog telefona s iznimno učinkovitom potrošnjom energije. Pokrenut vodećim procesorom Snapdragon® 870, POCO F4 donosi najsnažniji procesor ikad. POCO X4 GT je cjenovno pristupačni trkaći bolid optimiziran za učinkovite i glatke performanse u svim aspektima igre i zabave. POCO X4 GT opremljen je čipsetom MediaTek Dimensity 8100, koji korisnicima daje najbolju energetsku učinkovitost u klasi uz postizanje odličnih performansi flagship mobilnog procesora.

"Flagship POCO uređaji oduvijek su zahtijevali najbolje performanse u klasi, a predstavljajući POCO F4 i POCO X4 GT, uvjereni smo da smo postigli upravo to. Uzbuđeni smo što idemo naprijed s čipsetima Snapdragon® 870 i MediaTek Dimensity 8100," rekao je Angus Ng, direktor marketinga proizvoda u kompaniji POCO Global. "Ispunjavanje najviših standarda za vrhunsku zabavu uz zadržavanje konkurentne cijene, pristup je kojim želimo utjeloviti POCO flagship iskustvo."

POCO F4: Iznimno snažan u svim značajkama

POCO F4 je opremljen vodećim čipsetom Snapdragon® 870, koji dolazi sa 7nm procesorom s podrškom za 5G . Uređaj ima POCO jezgru najveće frekvencije 3,2 GHz. Procesorska snaga mobilnog telefona POCO F4 omogućuje kraće vrijeme učitavanja aplikacija, podržava visoku grafiku u igrama i savršeno glatko iskustvo skrolanja web stranicama i upravljanja aplikacijama. Vrhunske performanse omogućene su zahvaljujući hlađenju izrazito velikom parnom komorom površine 3,112 mm² te nadogradnjom na LiquidCool Technology 2.0. Vrhunski LPDDR5 RAM i UFS 3.1 ROM ugrađeni u POCO F4 omogućuju brži pristup podacima, što je izvrsno za istovremeno obavljanje više zadataka u zahtjevnim aplikacijama.

POCO F4 je najtanji POCO model ikad. Uređaj dolazi sa 6,67" E4 AMOLED zaslonom te ultra-malom DotDisplay točkom promjera 2,76 nm, jednom od najmanjih u industriji. Zaslon na razini flagship uređaja ima stopu osvježavanja od 120 Hz te stopu uzorkovanja dodira od 360 Hz, čime je omogućeno manje kašnjenje u odzivu. S vršnom svjetlinom zaslona od 1300 nita, POCO F4 u svakom trenutku omogućuje prikaz u idealnim vrijednostima detalja i kontrasta. Dvostruki zvučnici s Dolby Atmos certifikatom, pridonose zadivljujućem iskustvu dinamičnog i kristalno čistog zvuka. Impresivno korisničko iskustvo i visoka funkcionalnost čine ga najisplativijim uređajem u flagship segmentu.

Trostruka stražnja kamera modela POCO F4 prvi put donosi optičku stabilizaciju slike (OIS) na glavnoj kameri uređaja rezolucije 64 MP. Ovime se postižu jasne i oštre fotografije, čak i pri uvjetima slabijeg osvjetljenja, za gotovo savršene digitalne replike snimljenih trenutaka. Uz glavnu kameru rezolucije 64 MP dolaze i ultraširoka kamera rezolucije 8 MP te makro kamera od 2 MP. U sinergiji, ovaj trostruki set zabilježit će i najsitnije detalje. 4K kamera modela POCO F4 dolazi s mnoštvom zabavnih i praktičnih značajki, uključujući Panoramic Selfie Mode, Night Mode, AI Skyscaping 4.0 i AI Erase 2.0.

POCO F4 dolazi s baterijom od 4500 mAh (tip.) i turbo punjenjem od 67 W, a za punjenje do 100% potrebno je svega 38 minuta . S potpuno napunjenom baterijom, autonomija iznosi do 10 sati igranja, 21 sat reprodukcije videozapisa ili 119 sati reprodukcije glazbe . Uređaj koristi tehnologiju Middle Middle Tab (MMT), metodu brzog punjenja koja električnu struju usmjerava u dva podijeljena smjera, čime se postiže poboljšana brzina i stabilnost punjenja, ali i održava najviša razina performansi kroz dulja vremenska razdoblja.

POCO X4 GT: Trkaći bolid visokih performansi za igre i zabavu

POCO X4 GT ima ugrađen čipset MediaTek Dimensity 8100 i napredni TSMC 5 nm procesor, koji korisnicima pruža brze performanse uz nisku potrošnju energije i radi gotovo bez pregrijavanja. POCO X4 GT opremljen je i vrhunskim memorijama LPDDR5 RAM i UFS 3.1 ROM, što ga čini jednim od najbržih POCO uređaja po pitanju ugrađene memorije, ali i iznimno prilagodljivim u podržavanju igranja s velikom brzinom izmjene kadrova. Sustav hlađenja LiquidCool Technology 2.0 održava SoC hladnim i omogućuje glatke performanse, što korisnicima pruža mogućnost da koriste uređaj do krajnjih granica.

Po prvi put na POCO uređajima, na POCO X4 GT predstavljen je i inovativni omjer LCD zaslona 20,5:9, što uređaj čini ugodnim za korištenje i rad. S ciljem da ponudi najbolji LCD na tržištu, uređaj dolazi s prvim POCO zaslonom LCD True Display. Prilagodba temperature boja zaslona ovisi o uvjetima svjetla u okolini, što omogućuje ugodno iskustvo prikaza slike. Kako bi pružio još ugodnije iskustvo prikaza, POCO X4 GT omogućuje hardversko smanjenje štetnog plavog svjetla do 30% . POCO X4 GT podržava prikaz u milijardu boja te podržava širok raspon boja DCI-P3 za oštrije kontraste i bogatije detalje na zaslonu.

POCO X4 GT brzo i sigurno puni bateriju visoke gustoće kapaciteta 5,080 mAh (tip.) uz 67 W turbo punjenje, čime se baterija puni do 100% za svega 46 minuta . U 6-minutnom razdoblju može se napuniti do 25%, a nakon 30 minuta napunit će se do 85% . Uz pomoć tehnologije Middle Middle Tab (MMT), korisnicima je omogućeno vrijeme igranja od preko 90 minuta uz svega 10 minuta punjenja .

Uz svestranu trostruku stražnju kameru i Dolby Atmos® stereo zvučnike, POCO X4 GT služi kao 4K kamera s praktičnim i cool značajkama, koje korisnicima pomažu da dostignu svoj kreativni potencijal. Uz glavnu kameru rezolucije 64 MP, ultra-široku kameru od 8 MP te makro kameru od 2 MP, fotografije bilježe svaki detalj, bez obzira je li kadar blizu ili daleko. A za visokokvalitetne selfije, prednja kamera rezolucije 16 MP dobro pokriva potrebe korisnika. S 19 predinstaliranih fantastičnih predložaka za snimanje vlogova, kao i funkcijom Drafts, korisnici će moći snimati i uređivati kvalitetan sadržaj od samog početka.

Vjeran prirodi izrade svestranih uređaja, POCO dodaje još jednu uslugu modelima POCO F4 i POCO X4 GT. Korisnici dobivaju vrhunsku postprodajnu uslugu kojom se nudi jednokratna besplatna usluga popravka zaslona tijekom prvih 6 mjeseci od kupnje. Uz to, pretplatnička usluga YouTube Premium predinstalirana je na POCO F4 i POCO X4 GT. Korisnici mogu uživati u usluzi YouTube Premium i do dva mjeseca besplatno. To znači dva mjeseca gledanja bez oglasa, izvan mreže te s neprekinutim pristupom video i glazbenom sadržaju na platformi YouTube.

Dostupnost

POCO F4 dolazi u tri boje: crnoj Night Black, srebrnoj Moonlight Silver te zelenoj Nebula Green. Bit će dostupni u dvije varijante: 6 GB + 128 GB te 8 GB + 256 GB.

6 GB + 128 GB: Preporučena maloprodajna cijena putem službenih prodajnih kanala iznosi €399.

8 GB + 256 GB: Preporučena maloprodajna cijena putem službenih prodajnih kanala iznosi €449.*

POCO X4 GT dolazi u tri boje: srebrnoj, crnoj i plavoj. Također će biti dostupan u dvije varijante: 8 GB + 128 GB te 8 GB + 256 GB.

8 GB + 128 GB: Preporučena maloprodajna cijena putem službenih prodajnih kanala iznosi €379.

8 GB + 256 GB: Preporučena maloprodajna cijena putem službenih prodajnih kanala iznosi €429.*

* Cijena i dostupnost razlikuju se između tržišta i prodajnih kanala. Molimo provjerite web odredište po.co za dostupnost proizvoda i detaljne informacije o prodaji u vašoj regiji.

POCO

POCO je neovisni mladi brend nastao iz kompanije Xiaomi Corporation. Dosad je POCO ušao na više od 96 globalnih tržišta. Samo u 2021. godini, ukupne isporuke POCO pametnih telefona dosegle su 23 milijuna.

Trenutno POCO ima neovisni tim za proizvode, prodaju i marketing te dijeli resurse Xiaomija u proizvodnji i postprodaji. POCO je robna marka potrošačke tehnologije, temeljena na filozofiji "Sve što trebate, ništa što ne trebate" s ključnim fokusom na zahtjeve i povratne informacije ljubitelja brenda POCO. Izgrađen je na nemilosrdnoj potrazi za tehnologijom koja je njegovim obožavateljima uistinu potrebna, čime se demokratizira donošenje odluka i donosi kontinuirano ažuriranje proizvoda koji se sam razvija.

5G povezivost može varirati ovisno o regionalnoj dostupnosti i podršci lokalnog operatera.

4.500 mAh je tipična vrijednost. Temelji se na rezultatima ispitivanja iz Internal Labs. Stvarni vijek trajanja baterije može varirati.

Podaci se temelje na internom testiranju. Stvarni rezultati mogu varirati.

Podaci se odnose na omjer 415-455 nm kod količine plave svjetlosti od 400-500 nm i izračunati su usporedbom s POCO X3 GT u internom laboratoriju, a stvarni rezultat može varirati.

5.080 mAh je tipična vrijednost. Temelji se na rezultatima ispitivanja iz Internal Labs. Stvarni vijek trajanja baterije može varirati.

Podaci se temelje na internom testiranju. Stvarni rezultati mogu varirati.

Podaci se temelje na internom testiranju. Stvarni rezultati mogu varirati.