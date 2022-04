POCO doseže nove visine s flagship telefonom POCO F4 GT

POCO, popularna tehnološka marka među mladim ljubiteljima tehnologije, globalno predstavlja svoj najnoviji flagship pametni telefon POCO F4 GT, najavljujući vrhunac snage, zajedno s bežičnim slušalicama POCO Buds Pro Genshin Impact Edition i pametnim satom POCO Watch - prvim AioT uređajima ove marke ikad.

Ispunjavajući sav svoj potencijal, POCO F4 GT pruža impresivne, vrhunske performanse s vodećim 4 nm Snapdragon® 8 Gen 1 procesorom, podržanim sofisticiranom tehnologijom hlađenja LiquidCool 3.0, ravnim AMOLED zaslonom sa stopom osvježavanja od 120 Hz, magnetskim pop-up okidačima te povrh svega, 120 W punjenjem HyperCharge. Istovremeno, bežične slušalice POCO Buds Pro Genshin Impact Edition nude najimpresivnije zvučno iskustvo za korisnike pametnih telefona - posebno mobilne igrače i obožavatelje Genshin Impacta - s potpuno novim dizajnom, AI samoprilagodljivim poništavanjem buke te ultra dugim, 28-satnim vijekom trajanja baterije[1]. Pored toga, novi POCO pametni sat, s više od 100 ugrađenih fitness modova, 24-satnim praćenjem otkucaja srca i trajanjem baterije do 14 dana, dizajniran je za ljubitelje fitnessa koji brinu o vlastitom zdravlju. [2]

"Oduševljeni smo što smo danas predstavili POCO F4 GT. S tako beskompromisnim korisničkim iskustvom po iznenađujuće pristupačnoj cijeni, vjerujemo da će POCO F4 GT postati svakodnevna potreba svim mladim tehnološkim entuzijastima, a posebno gamerima," rekao je Angus Ng, voditelj odjela Marketinga proizvoda u kompaniji POCO Global. "Također smo vrlo uzbuđeni što predstavljamo prvu liniju POCO AIoT proizvoda, počevši sa POCO Buds Pro Genshin Impact Edition i POCO Watch. Uvijek nam je glavni prioritet ispuniti potrebe različitih potrošača širenjem u različite ponude proizvoda."

POCO F4 GT: Vodeći pametni telefon koji nudi nenadmašne performanse

S vodećim 4 nm Snapdragon® 8 Gen 1 procesorom i osmojezgrenim procesorom koji radi na taktu od 3,0 GHz, POCO F4 GT će zasigurno osvojiti mlade ljubitelje tehnologije, posebno hardcore gamere. Moćni Android čipset povećava performanse procesora za 20%, a performanse grafičke procesorske jedinice do 50%. Istovremeno, za kraća učitavanja aplikacija i igara, POCO F4 GT dolazi i s LPDDR5 RAM memorijom brzine do 6400 Mb/s, kao i nadograđeni UFS 3.1 ROM.

Pravi test za gamerski pametni telefon je upravljanje toplinom. Zahtjev da mali uređaj radi tijekom duljeg razdoblja može dovesti do loših performansi. Iz tog razloga, POCO F4 GT je opremljen najnovijom tehnologijom LiquidCool 3.0, jednim od najnaprednijih sustava hlađenja u industriji. Dvostruki VC sustav hlađenja površine 4.860 mm² uspješno snižava visoke temperature, koje proizvodi snažnan hardver optimiziran za pokretanje intenzivnih sesija igranja[3].

Za napajanje, POCO F4 GT koristi prvi POCO HyperCharge 120 W punjač i veliku bateriju od 4700 mAh, koja se može potpuno napuniti za 17 minuta. A ako igrači trebaju više procesorske snage usred igre, POCO F4 GT može napuniti bateriju do 100% za samo 27 minuta[4]. POCO F4 GT nije opremljen samo brzim punjenjem, već se i životni vijek baterije može optimalno očuvati kao prednost njegove značajke AdaptiveCharge. Ova značajka sprečava prekomjerno punjenje baterije u rasponu od kritičnih 80% do 100% tijekom cijele noći[5].

Magnetski okidači iskaču, uspravni u pripremi za bitku. Postavka je nadmašila očekivanja. Jedinstveni levitirajući magnetni skočni okidači, koji mogu podnijeti 1,5 milijuna pritisaka, testirani su na više od 100 popularnih igara[6]. Time je osigurana nenadmašna stabilnost, brz odaziv i izdržljivost. Za postizanje vrhunskog iskustva igranja, CyberEngine, jedan od najboljih linearnih motora dostupnih na Android pametnim telefonima, nudi širi raspon vibracija. POCO F4 GT je spreman za sve zadatke koje mu korisnici postave, ne samo za produžene sesije mobilnog igranja i svakodnevne upotrebe. Kada ste izvan gaming moda, okidači se mogu koristiti kao prečac za brzi pristup u pokretu, npr. kao prečac za aktiviranje kamere, snimanja zaslona ili svjetiljke.

Pritiskom na tipku, korisnik može uključiti zaslon - najnoviji POCO 6,67-inčni ravni AMOLED te10-bitni TrueColor zaslon, koji u kombinaciji s brzinom uzorkovanja dodira od 480 Hz i brzinom osvježavanja do 120 Hz čini ekran živim. Bez obzira radi li se o igrama ili streamingu, zaslon prikazuje nevjerojatan spektar boja. POCO F4 GT istovremeno održavava točnost boja u postavkama slabog osvjetljenja uz korištenje visokofrekventnog PWM zatamnjivanja, kako bi zaštitio oči svojih korisnika tijekom maratonskih sesija na ekranu. Zaslon POCO F4 GT postavio je 15 rekorda performansi zaslona od Display Mate i ocijenjen je ocjenom A+.

Vjeran svojoj prirodnoj snazi, POCO dodaje još jednu uslugu popisu inauguracijskih značajki za svoj najnoviji uređaj. Korisnici mogu uživati u vrhunskoj postprodajnoj usluzi, koja nudi jednokratnu besplatnu uslugu popravka zaslona tijekom prvih 6 mjeseci nakon kupnje. Uz to, pretplatnička usluga YouTube Premium unaprijed je instalirana na POCO F4 GT. Kako bi ponuda bila još slađa, korisnici mogu uživati u usluzi YouTube Premium i do dva mjeseca besplatno. To znači dva mjeseca gledanja bez oglasa, izvan mreže te s neprekinutim pristupom video i glazbenom sadržaju na platformi YouTube.

Prve slušalice POCO Buds Pro Genshin Impact Edition: Najupečatljivije iskustvo slušanja

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition posebno su dizajnirane za obožavatelje Genshin Impacta. Od trenutka kada se slušalice uključe, obožavatelji će čuti poznate glasovne obavijesti legendarnog lika Kleea. Samo ih izvucite iz futrole inspirirane Kleeovim ruksakom, umetnite u ušne školjke te uronite u igru.

Kao jedan od prvih POCO AIoT proizvoda, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition koriste umjetnu inteligenciju za automatsku prilagodbu postavki poništavanja buke na temelju razine buke u okruženju i dnevne rutine korisnika. Bez obzira radi li se o uživanju u glazbi, dobrom druženju s prijateljima ili užurbanom sastanku, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition pružaju najbolju kvalitetu zvuka i najprikladniji ANC način rada za korisnika. Zahvaljujući naprednom AI algoritmu, tijekom poziva svaka slušalica može pružiti oštar i jasan zvuk, čak i u najbučnijim okruženjima.

Za hardcore audio performanse, svaki zvuk koji se isporučuje je dotjeran i usavršen od strane audio profesionalaca kako bi se stvorilo dinamično zvučno iskustvo. Sve - od audioknjiga do rock opera - predstavljeno je oštrim i jasnim zvukom. Kompozitni dinamički drajver od 9 mm jamči da korisnik dobiva pristup obradi zvuka na najprofesionalnijoj razini i najautentičnijem i detaljnijem zvuku. I da nikada ne propustite ni jedan ritam, značajka detekcije slušalica u uhu pauzira zvuk čim se one izvade. Uređaj je također IPX4 vodootporan, čime se sprečavaju oštećenja od kiše, znoja i prskanja.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition stvorene su za neprekidan zvučni doživljaj. Futrola za punjenje ima autonomiju do 28 sati [7], a slušalice se mogu napuniti u roku od 10 minuta. Kućište za punjenje može se puniti bežično, kao i slušalice, koje su pune za oko sat vremena. Slušalice se mogu povezati s dva uređaja, omogućujući korisnicima neometani prijelaz između izvora. To znači da prebacivanje između pametnog telefona i prijenosnog računala za pridruživanje sastanku nikada nije bilo lakše.

Prvi POCO Watch: Svemogući svakodnevni fitness pratilac s modnim fokusom

POCO sat je najbolji izbor za fitness entuzijaste koji žele istaknuti svoj stil i osobnost. Uz niz različitih dostupnih boja, POCO sat je cool, ali učinkovit način praćenja zdravlja. 1,6-inčni AMOLED zaslon osjetljiv na dodir i ultra tanak okvir osvjetljavaju zaslon zadivljujućom jasnoćom. Korisnici se mogu istaknuti s više od 100 prilagodljivih izgleda sata. POCO Watch je ipak više od puke modne izjave; sve je u zdravlju i kondiciji.

Kako biste bolje pratili napredak svoje kondicije, naprimjer, vaše vitalne podatke na stazi ili zabilježili trenutak kad se popnete na planinu, višesustavni GPS nudi veću preciznost uz korištenje jednog od više od 100 načina vježbanja koji su instalirani na POCO Watch. Sat može otkriti i kada korisnik obavlja razne aktivnosti, od trčanja na traci do šetnje. U kombinaciji s funkcijom praćenja sna, POCO Watch prati razinu kisika u krvi tijekom spavanja. Uz ove funkcije, korisnici mogu naučiti kako najbolje prilagoditi svoju rutinu svom životnom stilu pomoću POCO Watcha.

POCO Watch radi sve to, a pokreće ga baterija koja može trajati i do 14 dana. To znači da može podnijeti sve skokove na kutiju, krugove po parku ili popodnevna drijemanja. Kada se baterija POCO Watcha isprazni, jednostavno je uključite u magnetni punjač koji je jednostavan za nošenje i budite spremni za sljedeću avanturu.

Dostupnost proizvoda

POCO F4 GT dolazi u tri boje: crnoj Stealth Black, srebrnoj Knight Silver te žutoj Cyber Yellow. Bit će dostupan i u dvije varijante: 8 GB + 128 GB te 12 GB + 256 GB.

8 GB + 128 GB: Preporučena maloprodajna cijena od €599 putem službenih prodajnih kanala.

12 GB + 256 GB: Preporučena maloprodajna cijena od €699 putem službenih prodajnih kanala.

Od 28. travnja, POCO F4 GT bit će dostupan za kupnju po early bird cijeni od €499 te €599 tijekom prvog tjedna u različitim prodajnim regijama putem vodećih e-trgovina.

POCO Buds Pro Genshin Impact Edition bit će dostupan za kupnju po cijeni od €69, a POCO Watch će biti dostupan za kupnju po cijeni od €79, također putem vodećih e-trgovina.

*Cijene i dostupnost različite su između tržišta i prodajnih kanala.

Dostupnost proizvoda i detaljne informacije o prodaji u vašoj regiji molimo provjerite na web odredištu po.co