Počinju 33. Marulićevi dani

U petak, 21. travnja, započet će međunarodni kazališni festival hrvatske drame 33. Marulićevi dani.

I ove će se godine u sklopu festivala održati radionica dramskog pisanja i jedan okrugli stol, a bit će predstavljena recentna teatrološka izdanja, jedna poetska zbirka, održat će se tradicionalna radionica dramskog pisanja te pjesnička manifestacija Ča, more, judi. Na otvorenju će svečano biti dodijeljene nagrade Minsitarstva kulture i medija Marin Držić a prvonagrađena će predstava, drama Žena himna Davora Špišića biti javno čitana u izvedbi studena glume. Festival završava 28. travnja dodjelom nagrada i izvedbom predstave, van konkurencije.

Za sudjelovanje na Festivalu, ističe izbornica Kim Cuculić, prijavljene su 42 predstave iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Poljske. „Tekstovi hrvatskih autora i autorski projekti uprizoreni su u Hrvatskim narodnim kazalištima, u raznim gradskim kazalištima i na nezavisnim scenama, a izvodili su se i u inozemnim teatrima. Predstave su tematski i žanrovski raznolike, a u njima dolaze do izražaja i različiti redateljsko-dramaturški pristupi i kazališne poetike. U dijelu prijavljenih naslova zamjetna je tendencija intermedijskog dijaloga između kazališta i filma ili televizije, a dio njih nastao je kao izravan kazališni odgovor na aktualnu društveno-političku stvarnost. To se prije svega odnosi na temu rata, s kojom se iznova suočavaju Europa i svijet. Ali ima u recentnim predstavama i onih ne tako velikih ratova - to su oni mali, tihi, intimni, privatni, često obiteljski "ratovi" koji se vode između četiri zida, među članovima familije, ljubavnim partnerima, prijateljima...", kaže izbornica Kim Cuculić.

Festival će otvoriti predstava 55 kvadrata Hrvatskog narodnog kazališta Split autorice Ivane Vuković u režiji Ivana Plazibata. Dramatizaciju romana Sloboština Barbie suvremene književnice Maše Kolanović, u režiji Natalije Manojlović izvest će Punctum i Kunst Teatar iz Zagreba. Novi tekst Tene Štivičić Kabaret Kaspar uprizorila je Drama Slovenskog narodnog gledališča iz Ljubljane u režiji Marjana Nećaka. Predstava Moj sin samo malo sporije hoda prema dramskom tekstu Ivora Martinića ovoga puta stiže u režiji Ivana Plazibata i izvođenju Sarajevskog ratnog teatra SARTR. Suvremeni dramatičar Tomislav Zajec autor je teksta Franz, koji je u zagrebačkom Teatru &TD režirao Rene Medvešek. Dok smo lani na Marulićevim danima slušali javno čitanje prvonagrađenog teksta Plodna voda Marine Vujčić na natječaju Marin Držić, ove godine gledat ćemo uprizorenje koje je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu režirala Nenni Delmestre. Prema motivima Euripidove Medeje nastao je autorski projekt Romana Nikolića Na dnu oceana postoje neki svjetovi u produkciji Arterarij kazališta iz Zagreba i u Nikolićevoj režiji. Slijedi drama Tene Štivičić Krijesnice u izvedbi Kazališta Marina Držića iz Dubrovnika, a u režiji Paola Tišljarića. Tako nam Bog pomogao, prema motivima knjige Summa Atheologiae Borisa Dežulovića u splitskom je kazalištu PlayDrama režirao Hrvoje Korbar. Predstavu Noć s Aleksom Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru prema dramskom tekstu suvremenog pisca Marka Tomaša režirao je Ivica Buljan, a Gradsko kazalište Zorin dom iz Karlovca uprizorilo je tekst Semafor Petre Cicvarić, u režiji Peđe Gvozdića. Posljednjeg je festivalskog dana, nakon dodjele nagrada, na programu predstava HNK Split U malu je uša đava prema istoimenom hit-romanu Tisje Kljaković Braić, a u režiji Marija Kovača.

U tzv. popratnom programu, van konkurencije za festivalske nagrade studenti preddiplomskog studija glume Umjetničke akademije u Splitu javno će pročitati dramu Žena himna Davora Špišića, prvonagrađenu na ovogodišnjem natječaju Marin Držić, bit će predstavljen dramski zbornik Hrvatska drama 2021, a nagrada Marin Držić bit će u fokusu okruglog stola Stanje i vidljivost hrvatskog dramskog pisma. Oscar Wilde izlazi iz zatvora ili vaša omiljena umjetnost zove se kritika naslov je knjige Nataše Govedić koja će biti predstavljena na Marulićevim danima kao i poetska zbirka Trpimira Jurkića Čekam da se razdani. Na Šolti će se održati 25. izdanje pjesničke manifestacije Ča, more, judi.

O nagradama Marul odlučivat će ocjenjivački sud u sastavu: televizijska novinarka i urednica Zrinka Turalija, glumica i redateljica Anastasija Jankovska, glumica Perica Martinović, kazališni kritičar, novinar i književnik Tomislav Čadež, te novinar i publicist Damir Šarac. Žiri čitatelja medijskog pokrovitelja, dnevnog lista Slobodna Dalmacija dodijelit će nagradu za glumačko ostvarenje a festivalska će publika glasanjem odlučiti o nagradi za njima najomiljeniju predstavu.