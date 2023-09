Počinje dobrotovnorna kampanja "Snaga je u nama"

Tijekom listopada, tvrtka Salvus od svakoga prodanog proizvoda Solgar Skin, Nails and Hair Formula, donira 1 euro udruzi Europa Donna Hrvatska za psihološku pomoć oboljelima od raka te udruzi Nismo same za projekt besplatnog prijevoza taksijem na kemoterapiju.

Tvrtka Salvus je deset godina neprestano uz oboljele od raka. U listopadu ‒mjesecu borbe protiv raka dojke, Salvus će donirati novac udrugama žena koje su oboljele od raka te će od svake prodane bočice proizvoda Solgar Skin, Nails and Hair Formula u ljekarnama donirati 1 euro za projekte psihološke pomoći oboljelima i besplatnog prijevoza taksijem na kemoterapiju.

Tijekom opsežnog liječenja i teških terapija koje slijede nakon otkrivanja raka dojke, na tijelu se događaju mnoge promjene. Pritom se žene ne suočavaju samo s teškim psihološkim trenucima, nego i s promjenama na vlastitom tijelu. Želja Salvusa jest da bude uz njih upravo onda kada im je to najpotrebnije, a Solgarov proizvod Skin, Nails and Hair odabran je zato što ljepota i zdravlje organizma dolaze iznutra. Kampanja „Snaga je u nama" organizirana je u suradnji s udrugama Europa Donna Hrvatska i Nismo same, a proizvod Solgar Skin, Nails and Hair Formula bit će označen prepoznatljivom ružičastom vrpcom.

Zahvaljujući kampanji SNAGA JE U NAMA, Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna osigurat će dio novca potreban za psihosocijalnu pomoć, a udruga Nismo same za projekt besplatnog prijevoza taksijem na kemoterapiju. Zahvaljujući donacijama do sada je udruga Nismo same bila potpora za 790 žena oboljelih od raka kojima je osigurano više od 26 000 besplatnih vožnji taksijem na kemoterapiju i zračenje.

Solgar Skin, Nails and Hair Formula sadržava kombinaciju nekih od najbolje istraženih, prirodnih i metabolički visoko iskoristivih oblika nutrijenata, nužnih za ljepotu kose, kože i noktiju*. Jedinstvena, uravnotežena, kompleksna formula koja sadržava aminokiseline, prah crvene alge, MSM, cink, bakar i vitamin C. Vitamin C pridonosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju kože. Cink pridonosi održavanju normalne kose, kože i noktiju, a bakar normalnoj pigmentaciji kose i kože. Odličan je dodatak za vašu svakodnevnu ljepotu.

*Važno je držati se uravnotežene i raznovrsne prehrane te zdravog načina života.