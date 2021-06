Počinje 38. izdanje Tjedna suvremenog plesa

Ovogodišnje, 38. izdanje Tjedna suvremenog plesa, najvećeg međunarodnog plesnog festivala u Hrvatskoj, otvara se danas uz dvije izvedbe. U 18 sati u Zagrebačkom plesnom centru, neposredno nakon premijerne izvedbe (4. i 5. lipnja), održat će se reprizna izvedba predstave PARAVAN berlinske plesne umjetnice Jasne Layes Vinovrški u suradnji i izvedbi plesačice Koraljke Begović, dok će u 20.30 sati u Zagrebačkome kazalištu mladih biti izvedena predstava IF YOU COULD SEE ME NOW jednog od vodećih i najprogresivnijih plesnih umjetnika i koreografa u Nizozemskoj, Arna Schuitemakera. 38. Tjedan suvremenog plesa trajat će od 7. do 19. lipnja na nekoliko zagrebačkih lokacija: u Zagrebačkome kazalištu mladih, Zagrebačkome plesnom centru te Histrionskom domu, a predstavit će deset recentnih predstava renomiranih umjetnika i umjetnika s međunarodne i domaće plesne scene, od čega će tri biti premijerno predstavljene domaćoj publici.

U utorak, 8. lipnja u 18 sati u Zagrebačkome kazalištu mladih bit će održana još jedna izvedba predstave If You Could See Me Now; Schuitemaker je inače dobitnik prestižne VSCD nagrade - 'Oscara nizozemske plesne scene', a svojim specifičnim pristupom izvedbi i plesu stvara intenzivne radove - kroz snažnu integraciju kontinuiranog pokreta uz elektronsku glazbu i impresivan dizajn svjetla, njegove interdisciplinarne izvedbe pružaju posjetiteljima nesvakidašnje iskustvo, svaka na jedinstven način. U 20 h u Zagrebačkome plesnom centru na rasporedu je izvedba recentne predstave KABINET ČUD(OVIŠT)A Saše Božića; riječ je o radu inspiriranom romanom U vrtu čudovišta Leile Slimani i dramskim tekstom Dimitrija Kokanova Pornscape, a istražuje ovisnost, seksualnost i potrebu jedne žene da se osjeća živom. Predstavu izvode Jelena Miholjević, Viktoria Bubalo i Andrej Kopčok.

Svoj će novi rad na 38. TSP-u predstaviti domaća plesna umjetnica Petra Hrašćanec - SAMO je plesni solo koji će premijerno biti izveden u srijedu, 9. lipnja. Riječ je o projektu koji je u potpunosti realiziran isključivo od strane umjetnice - bez ijednog suradnika i bez ikakve dvosmjerne komunikacije, Hrašćanec je tijekom jedne godine istraživala svoje dvadesetjednogodišnje iskustvo djelovanja i rada na sceni, a jedina povratna informacija bila je publika na javnim prezentacijama istoimenog istraživanja. Predstava će biti izvedena u dva termina: u 20 i 21 sat u Zagrebačkome plesnom centru.

U četvrtak, 10. lipnja, TSP uključuje svjetsku premijeru predstave WHEN AIR IS STILL AROUND renomiranog izraelsko-talijansko-njemačkog autorskog dvojca Avija Kaisera i Sergija Antonina. Predstava je zbog pandemije izvođena isključivo online, pa će ovo biti premijerna live izvedba od postavljanja. Nakon Zagreba, 17. lipnja uslijedit će premijera u Tel Avivu. U ovoj se predstavi autori

suočavaju s vlastitim tijelom, prirodom, okolinom i svojim odnosom, a uključuje originalne fragmente i varijacije iz simfonija Ludwiga van Beethovena, čiji je 250. rođendan proslavljen u 2020. godini. Kaiser i Antonino zajedno rade i djeluju već gotovo 20 godina uz više od 20 plesnih radova za koje su ostvarili brojna priznanja i izvodili diljem Europe, SAD-a i Izraela.

Naredni festivalski dan, petak, 11. lipnja, donosi još jednu premijernu izvedbu - predstave AS WE DROVE SHORT SHORT HORIZON-LINES francusko-belgijske koreografkinje, pjesnikinje i plesačice Claire Huber. Spomenuti projekt nastaje u suradnji s domaćom plesnom umjetnicom i glazbenicom Nastasjom Štefanić i belgijskim glazbenikom i pjevačem Stalinom Blakeom, a istražuje melodije kroz dugo proputovanje - počevši od zemlje Kurda, preko Balkana sve do Bruxellesa - koje se materijaliziraju kroz riječi, pokrete i zvukove. Predstava će biti izvedena u dva termina, u 18 i 20 sati u Zagrebačkome plesnom centru.

Program TSP-a u Zagrebačkome plesnom centru završava u subotu, 12. lipnja, izvedbom predstave KLOWN plesne umjetnice Matee Bilosnić. Riječ je o multimedijalnoj plesnoj predstavi u kojoj izvođačica i autorica utjelovljuje ulogu Klowna - meta-klauna koji propituje granicu između virtualnog i stvarnog svijeta.

Program festivala nastavlja se u četvrtak, 17. lipnja u prostoru Histrionskog doma, a uključuje izvedbu predstave SONS OF SISSY Simona Mayera, jednog od najznačajnijih imena austrijske plesne scene. U tom zabavnom i dirljivom djelu, Mayer se fokusira na svijet tradicionalnog folk plesa i folk muzike Gornje Austrije, odakle sam potječe. Na eksperimentalan način četvorica izvođača i glazbenika koriste tradicionalnu alpsku glazbu, skupne plesove i ritualne prakse. U petak, 18. lipnja u 20 sati u Histrionskom domu održat će se izvedba predstavi ONE slovenske koreografkinje i plesačice Urške Cente, koja kroz jezik flamenka istražuje suvremeni ples i urbani zvuk različitih glazbenih kultura.

Ovogodišnji festival zatvara ansambl Central Europe Dance Theatre koji će u subotu, 19. lipnja u 20 sati u Histrionskom domu izvesti predstavu VERSO koreografa i glazbenika Lászla Mádija. Spomenuta predstava bazira se na inverziji - riječ je o izokrenutom svijetu paralelnih interpretacija, u kojem su pokreti, ali i cjelokupan rad tijela na pogrešnoj strani i kreću se u smjeru koji nije logičan.

Tjedan suvremenog plesa međunarodni je festival u Hrvatskoj s najduljom tradicijom te jedan od najvećih festivala suvremenog plesa u regiji. Organizator je Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP), a umjetnička ravnateljica plesna umjetnica i koreografkinja Mirna Žagar. Cijene ulaznica iznose 50/75 kuna, za umirovljenike, studente i profesionalne plesače 40/50 kuna. Obavezna je rezervacija ulaznica na email hipptsp@gmail.com. Ulaznice se mogu kupiti jedan sat prije početka izvedbe na blagajni lokacije izvedbe.

Tijekom proteklih 37 godina, Tjedan suvremenog plesa predstavio je gotovo tisuću djela renomiranih svjetskih umjetnika te producirao preko stotinu premijernih izvedbi domaćih autora, postavši tako platforma za promociju i afirmaciju niza generacija hrvatskih koreografa i plesača.

