Početak prodaje Huawei nova Y70 pametnog telefona

Huawei je objavio početak prodaje svog najnovijeg proizvoda iz nova serije pametnih telefona. Riječ je o nova Y70 pametnom telefonu koji je nedavno regionalno predstavljen, a korisnicima donosi napredne značajke po pristupačnoj cijeni. Uređaj dolazi s velikim 6,75 - inčnim Huawei FullView zaslonom, opremljen je baterijom od 6.000 mAh, podržava 22.5 W SuperCharge punjenje, sadrži 128 GB radne memorije, a pokreće ga EMUI 12 operativni sustav. Ovaj inovativan i moderan uređaj već je dostupan u prodaji, a preporučena maloprodajna cijena iznosi 1,499.00 HRK. No, tijekom prva dva tjedna prodaje, odnosno od 15. do 31. srpnja, uređaj je dostupan po posebnoj promotivnoj cijeni od 999.00 HRK.

Nova Y70 treba se puniti samo 2 puta tjedno

Huawei nova Y70 sadrži izdržljivu bateriju od 6.000 mAh za pouzdano i bezbrižno korištenje. Uz Huawei AI pametnu tehnologiju uštede energije, nova Y70 optimizirao je čak osam različitih segmenata potrošnje energije na pametnom telefonu.

Osim toga, nova Y70 podržava 22,5 W Huawei SuperCharge tehnologiju brzog punjenja, a integrirani 13 - slojni sustav upravljanja baterijom pruža sigurnije i kraće punjenje s duljim vijekom trajanja baterije što znači da je uređaj potrebno napuniti samo 2 puta u tjedan dana. Zahvaljujući optimiziranoj potrošnji energije, nova Y70 u potpunosti kontrolira trošenje baterije uzrokovanu radom pozadinskih aplikacija kojih korisnik nije ni svjestan. Ako korisnik uključi Low Battery način rada u trenutku kada telefon padne na 5% punjenja, uređaj može izdržati još 12 sati rada u stand by načinu rada.

Nevjerojatno vizualno iskustvo na velikom zaslonu

Zahvaljujući 6,75 - inčnom FullView zaslonu i 90,26% omjeru zaslona i tijela, nova Y70 korisnicima prikazuje više sadržaja i pruža im impresivno vizualno iskustvo. Kako bi smanjio naprezanje očiju korisnika, uređaj podržava razne načine rada zaslona poput pametnog zatamnjenja i 'e-knjiga' načina rada. Bez obzira na okruženje, nova Y70 koristi pametne, umirujuće prilagodbe ambijentalnog svjetla te sprječava naprezanje očiju i štiti vid korisnika.

Što se tiče boja i dizajna, nova Y70 naslijedio je karakteristike svojstvene Huawei nova seriji pametnih telefona pa dolazi s elegantno zaobljenim rubovima i u dvije boje: Crystal Blue i Midnight Black.

Snimite trenutke za pamćenje

Telefon dolazi s prednjom kamerom od 8 MP koja bilježi fotografije i videozapise oštrih detalja. Kamera podržava bokeh efekte, Huawei AI Beauty algoritam, a dolazi i s HDR tehnologijom pozadinskog osvjetljenja koja omogućuje hvatanje više detalja u portretima i pejzažima. Sa stražnje strane telefona nalazi se trostruki AI sustav kamera, uključujući glavnu kameru od 48 MP, ultraširokokutnu kameru s vidnim poljem od 120˚ i dubinsku kameru od 2 MP. Glavna kamera koristi optimizirane Huawei algoritme koji omogućuju smanjenje šuma i povećavanje dinamičkog raspona, čime se dobivaju fotografije visoke rezolucije. Ultraširokokutna kamera omogućit će vam da u jednom kadru uhvatite prirodu koja vas okružuje ili veliku skupinu ljudi na ljetnoj zabavi, dok dubinska kamera koristi bokeh efekte i naglašava dubinu slike bilo da se radi o krajoliku ili portretu.

Učinkovito, praktično i sigurno interaktivno iskustvo s EMUI 12

Kako bi omogućio kontrolu i suradnju između uređaja, EMUI 12 operativni sustav koristi jednostavnu metodu povezivanja. Korisnici nova Y70 mogu pronaći Super Device značajku čije sučelje prikazuje ikone dostupnih uređaja za povezivanje, a kako bi korisnik upario nova Y70 sa željenim uređajem, dovoljno je jednostavnim povlačenjem spojiti dvije ikone.

Nova Y70 dolazi s AppGalleryjem, trgovinom aplikacija koja korisnicima diljem svijeta omogućuje pretraživanje, preuzimanje, upravljanje i dijeljenje usluga mobilnih aplikacija. Osim AppGalleryja, korisnicima je na raspolaganju i Petal Search pretraživač kako bi pronašli sve lokalne i globalne aplikacije.

Sveobuhvatno korisničko iskustvo

Od velikog zaslona, dugog vijeka trajanje baterije pa sve do elegantnog dizajna i kamera visoke rezolucije, nova Y70 sadrži sve značajke koje korisnici danas potražuju. Nova Y70 pametni telefon dostupan je do kraja mjeseca po posebnoj promotivnoj cijeni od 999.00 HRK. Ponuda traje do 31. srpnja kod ovlaštenih distributera i prodajnih partnera.