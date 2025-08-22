Kulturni klub O'grada i Knjižnica Kustošija s veseljem najavljuju izložbu ilustracija "Nacrtati sunce" autorice Željke Gradski. Izložba je dio ciklusa O'bojeni zidovi, programa posvećenog suvremenoj hrvatskoj ilustraciji i istaknutim umjetnicima. Radovi će biti izloženi u izlozima Knjižnice Kustošija (Ilica 312a, Zagreb) i mogu se razgledati od 25. kolovoza do 12. rujna 2025.

Predstavljene ilustracije nastale su prema tekstu spisateljice Sanje Andabake i dio su zbirke pjesama 'Nacrtati sunce', u izdanju Hrvatskog društva književnika za djecu i mlade. Kroz radoznale sitnice svakodnevnog života, obitelj, životinje, putovanja i prirodne pojave autorica približava djeci svijet oko sebe kroz kratke, rimovane stihove. S istančanim osjećajem za ritam i melodiju riječi stvara tople, duhovite i maštovite pjesme koje djecu uvode u svijet poezije. Svaka pjesma popraćena je ilustracijama umjetnice, koje same za sebe predstavljaju mala umjetnička djela i potiču dječju maštu. Toplina, humor i poetski detalji njezinih crteža stvaraju most između riječi i slike, približavajući najmlađima ljepotu prirode, životinja, obitelji i svakodnevnih čuda.

Željka Gradski diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i više od dva desetljeća aktivna je na likovnoj sceni. Istražuje različite medije - kiparstvo, instalaciju, fotografiju, performans, slikarstvo i ilustraciju - te je izlagala na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu. Kao ilustratorica surađivala je s brojnim nakladnicima i autorima, a njezina ilustracija za knjigu Jogurt i gospođa Freiman uvrštena je u prestižni međunarodni katalog The White Ravens. Do sada je ilustrirala niz slikovnica, knjiga i naslovnica. Članica je HDLU-a i HZSU-a, a živi i radi kao samostalna umjetnica u Zagrebu i na Krku.

Program se realizira uz podršku Grada Zagreba.

Dođite i uronite u crno-bijeli svijet bogatih ilustracija. Dobro došli!