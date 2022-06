Pobjegnite iz grada do vinograda

Crno, bijelo, rosé ili pjenušavo... u čaši dobra vina uvijek ćete uživati, no još je posebniji doživljaj kada je ispijate pod suncem, uz pogled na beskrajne vinograde. S obzirom na to da više od trećine hrvatskih putnika (33%) navodi da priželjkuje vinsku turu na svom sljedećem odmoru, Booking.com je među više od 28 milijuna objekata u više od 153.000 odredišta diljem svijeta izdvojio šest zaista jedinstvenih objekata koji će putnicima omogućiti da u potpunosti dožive to iskustvo - bilo da se radi o stručnjacima za vino ili potpunim početnicima. Od cave u Kataloniji do malbeca u Mendozi, uz ovaj popis vinskih odredišta u nekim od najljepših mjesta na svijetu poželjet ćete nazdraviti.

Mendoza, Argentina

Argentina je najveći proizvođač vina u Južnoj Americi pa ondje svakako znaju kako izgleda dobra berba - a grad Mendoza, sa svojim zelenim dolinama u podnožju Andi, poznat je po voćnom malbecu koji se uzgaja na visokim, suncem obasjanim uzvisinama. Iako malbec potječe iz Francuske, daje odličan urod u klimatskim uvjetima Mendoze, u kojoj se nalazi više od 1.500 vinarija i koja je zaslužna za 60% ukupne proizvodnje vina u zemlji. Ovaj kozmopolitski, zeleni grad savršen je za one koji žele uživati i doživjeti pustolovinu, s nizom vinarija (bodegas), vrhunskih restorana i obilazaka koji uključuju brdski biciklizam, rafting i jahanje u obližnjim Andama.

Gdje boraviti: Villa Mansa jedinstveni je objekt u stilu ranča oko kojega se nalaze vinogradi i maslinici, a u blizini je i brojnih lokalnih vinarija. Gosti mogu odabrati jedan od neobičnih zakrivljenih suiteova, koje krase arhitektura koja imitira drvenu vinsku bačvu i jacuzzi s pogledom na impresivni planinski lanac Ande. Hotel ima grijani bazen i luksuzni spa centar za opuštanje te restoran u sklopu objekta, gdje gosti mogu uživati u satovima kuhanja i besplatnoj degustaciji vina s ponudom različitih regionalnih vina iz Mendoze.

Saint-Émilion, Francuska

Saint-Émilion sinonim je za vino, a nalazi se u jugozapadnoj Francuskoj, koja pruža savršenu mikroklimu za svjetski poznata crna vina punog okusa koja dolaze iz tog mjesta. A i sami pogledi koji se pružaju u ovom šarmantnom srednjovjekovnom selu, smještenom u srcu vinskog područja Bordeaux, dovoljni su da vas osvoje zahvaljujući bajkovitom krajoliku s dvorcima i kulama, brežuljcima s vinogradima i vrtovima obraslim divljim cvijećem. Zahvaljujući arhitekturi i izuzetnim vinima, i selo i vinogradi sada su dio UNESCO-ove Svjetske baštine. Putnici mogu prošetati pitoresknim, popločenim ulicama tijekom cjelodnevnog obilaska s temom vina u pratnji vodiča u Saint-Émilionu te naučiti više o povijesti regije i istražiti vinograde te kušati niz Grand Cru vina.

Gdje boraviti: Impresivan objekt Château Hôtel Grand Barrail iz 19. stoljeća smješten je u atraktivnom parku površine veće od jednog hektara u srcu vinograda Saint-Émiliona. Ovaj velebni hotel odlikuje se izvornim tornjevima i kulama, visokim stropovima i krevetima s okvirom, a odražava prekrasnu arhitekturu po kojoj je ova regija poznata. Objekt obuhvaća vanjski bazen s kabanama, luksuzni spa centar i turski hamam za uživanje, a gostima je na raspolaganju i usluga najma bicikala, kojima mogu istražiti okolne vinograde vlastitim tempom.

San Vicente de Tagua Tagua, Čile

San Vicente de Tagua Tagua, poznat i samo kao San Vicente, čileanska je komuna i grad u pokrajini Cachapoal, popularnoj vinskoj regiji Čilea. Zapanjujuća dolina Millahue nalazi se u srcu čileanske vinske regije između Andi i Obalnih Kordiljera (Cordillera de la Costa). Putnici mogu uživati u brojnim vinogradima koji se prostiru pred njima, a na raspolaganju im je i niz vinskih tura na kojima mogu kušati lokalna vina i uživati u raskošnim gozbama.

Gdje boraviti: Smješten između planina doline Colchagua i okružen vinogradima, butik hotel Vik Chile nudi zadivljujuć panoramski pogled. Krasi ga upečatljiva moderna arhitektura s valovitim krovom od titana te tematski suiteovi, koje su pojedinačno dizajnirali čileanski umjetnici i koji imaju prozore od poda do stropa kako gosti ne bi propustili ni sekunde pogleda na upečatljiv krajolik. Hotel ima infinity bazen, spa i wellness centar te dva restorana u okviru objekta, a zbog primjene praksi za očuvanje okoliša Booking.com dodijelio mu je oznaku 'Održiva putovanja'. Gosti će imati mogućnost za besplatan privatni obilazak hotelskog vinograda te degustaciju vina sa stručnim sommelierom.

Vilafranca del Penedès, Španjolska

Vilafranca del Penedès simpatičan je katalonski grad smješten iza Barcelone, prema unutrašnjosti, a poznat je kao epicentar proizvodnje cave, poznatog španjolskog pjenušca. Ima šarmantnu gradsku jezgru i srednjovjekovnu arhitekturu, a okružen je nekim od najvećih španjolskih vinarija za proizvodnju cave te nudi pregršt prilika za kušanje vina i uživanje u gastronomskim iskustvima. Posjetitelji mogu otkriti više o vinskoj povijesti regije Penedès u muzeju VINSEUM, koji obuhvaća uvođenje vinifikacijskih metoda koje potječu iz vremena starih Rimljana. Na degustaciji vina uz sommeliera putnici mogu uroniti u španjolsku kulturu dok kušaju razna vina uz ukusne domaće mesne proizvode i sireve nabavljene kod obitelji koje se bave njihovom proizvodnjom.

Gdje boraviti: Otkrijte objekt Mastinell Cava & Boutique Hotel by Olivia Hotels Collection, arhitektonsko remek-djelo koje se ujedno može pohvaliti oznakom 'Održiva putovanja'. Hotel je uređen u pravom modernom stilu koji podsjeća na posložene boce cave s mozaik pločicama na krovu. Moderne sobe podsjećaju na unutrašnjost vinske boce te imaju okrugle prozore s pogledom na vinograde i planine Sant Pau. Ovaj luksuzni, ali ekološki osmišljen objekt ima solarne panele, LED rasvjetu i namještaj s niskim utjecajem na okoliš. Gosti mogu uživati u degustacijama vina u vinariji u sklopu objekta, a u restoranu se poslužuju raskošna jela katalonske kuhinje pripremljena od svježih i organskih lokalnih namirnica.

McLaren Vale, Australija

McLaren Vale nalazi se između planinskog lanca Mount Lofty i prostranih pješčanih plaža Zaljeva sv. Vincenta te na kratkoj udaljenosti od Adelaidea u smjeru juga. Radi se o održivoj vinogradarskoj regiji s više od 80 vinograda. Jedna je od najstarijih i najcjenjenijih australskih vinskih regija i najpoznatija je po svom shirazu, ali nudi izbor vrlo kvalitetnih vina koja će zadovoljiti sva nepca i budžete. Putnici mogu voziti bicikl duž 9 km staze Shiraz Trail i uživati u spektakularnom pogledu na ocean, planine i vinarije. Ova je regija i raj za ljubitelje hrane te nudi veliki izbor restorana koji poslužuju lokalna vina i vrhunsku sezonsku hranu. Morate doživjeti obilazak vinarija McLaren Valea i The Cubea, koji uključuje degustaciju vina i ručak u čuvenoj avangardnoj vinariji d'Arenberg Cube, koja se prostire na 5 katova i koja je dizajnirana u obliku Rubikove kocke.

Gdje boraviti: Hotel California Road at Inkwell Wines spektakularan je butik hotel, koji nudi savršeno mjesto za bijeg samo za odrasle. Smješten je na imanju s vinogradom i vinarijom koji su u funkciji, pa gosti neće morati daleko otići da bi kušali sve čari vina ove regije. Ovaj suvremeni smještaj sastoji se od 20 preuređenih transportnih kontejnera, a uključuje 3 luksuzna privatna suitea s panoramskim pogledima kroz prozore od poda do stropa, minibar opskrbljen vinom Inkwell, luksuzni king size krevet uzdignut od poda i privatnu terasu za promatranje zalaska sunca. Jedan od suiteova prilagođen je osobama u invalidskim kolicima, kao i njegova potpuno opremljena kupaonica.

Bento Gonçalves, Brazil

Grad Bento Gonçalves smješten je u majušnom kutku u južnom dijelu zemlje, a poznat je kao glavni grad vina u Brazilu. Tu je titulu zaslužio zahvaljujući svojoj tradiciji vinarstva staroj više od 150 godina, a uz to ova regija ima i najveću koncentraciju proizvođača vina u cijeloj Južnoj Americi. Putnici će ovdje zakoračiti u kulturu koja je značajno obilježena talijanskom imigracijom te prožeta ukusnom gastronomijom i nekima od najboljih pjenušavih vina na svijetu. Zahvaljujući smaragdnim vinogradima, malim farmama, ladanjskim kućama i pizzama iz glinene peći, ova se meka za vino često uspoređuje s talijanskim regijama poput Toskane. Posjetitelji mogu uživati u slikovitim dolinama mjesta Vale dos Vinhedos, prepunog beskrajnih vinograda i obiteljskih obrta, te upoznati ljubazne lokalne stanovnike zaslužne za brojna nagrađivana vina.

Gdje boraviti: Hotel & Spa do Vinho, Autograph Collection nalazi se u srcu vinorodne regije Vale dos Vinhedos. Ovaj hotel smješten je u zgradi u klasičnom toskanskom stilu, prepunoj povijesti i kulture. Ima dobro opskrbljen vinski podrum s više od 600 međunarodnih i domaćih vina, okružen je spektakularnim krajolikom i nudi niz aktivnosti, uključujući vinsku knjižnicu, vanjski bazen, jacuzzi i 2 teniska terena.

