Fejking i fejkeri – sve učestalija pojava u hrvatskom društvu

Biti ono što nisi, raditi ono što je u suprotnosti s onim što govoriš, obećavati, a ne ispuniti, iskoristiti, a nikada ne pružiti pomoć, puno pričati, a ništa ne reći, tražiti samo za sebe, ali vješto izmicati kad te drugi trebaju, te u prvom redu stalno se pretvarati, izmotavati za nešto što nisi, te lagati - ukratko je opis fejkera kao i njihove svakodnevne aktivnosti pod nazivom fejking. Riječ je o pojavi koja se učestalo počela pojavljivati u hrvatskom poslovnom životu, te je u porastu u gotovo svim područjima biznis sektora ovog dijela EU-a (a nije izoliran slučaj kada se gleda globalno), uočava i naglašava futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić.

Fejkeri i fejking postoje od kada postoji i ljudski rod, no ćudoređe, koristoljubljem nezagađeni odnos, uljudnost i međusobno uvažavanje u ljudskoj zajednici ne dopuštaju da fejkeri i fejking dođu do izražaja kao i brojni drugi niski, pa nerijetko i animalni instinkti, koji homo sapiensa i razlikuje kao najviši oblik primata.No, srozavanjem poimanja ljudskih vrijednosti uslijed kriznih situacija (a takva je bila situacija s koronom, ratni sukob u Ukrajini, rastuća inflacija, preraspodjela političke i gospodarske globalne moći...), zamućenosti što su to ljudske vrijednosti uopće, zaokretom životnih postulata od onih najiskrenijih poput ljubavi, empatiji, altruiizmu, općeg dobra i marljivog rada i poštenja, prema društvenim odnosima kojima dominiraju fejking i fejkeri, dolazio do jedne drugačije dimenzije.U izazovnim vremenima izrazito obilato se množe fejkeri, izrazito se primjenjuje fejking kao gotovo uvriježen način ponašanja i djelovanja u ljudskim zajednicama - od obitelji do cijelog društva, te naoko zbog šutnje, povlačenja i „bunker" pozicija onih koji nisu fejkeri - ova nemila pojava dobiva na svojoj aktualnosti i obilatosti.Fejking i fejkeri su razarači svakog društva, to je antijedinica za kreativnost i proaktivno djelovanje, ističe Sanela Dropulić.

Po meni uvijek treba raditi iz srca, a kada su izazovna vremena ta potreba sve više raste i traži da ne budete fejkeri, ako ste ikada tomu i naginjali. Izazovna vremena traže djelovanje suprotno od koristoljublja, novčanika, proračunatog i samo osobnog i sebičnog angažmana, uvijek s nekom figom u džepu zakulisnih interesa i potreba. Manjak empatije nas je i doveo tu gdje jesmo - da se sve oko nas urušava jer se neprestano gradilo - na pogrešnim temeljima. Fejk temeljima, fejk uvjerenjima, fejk djelovanju i ono što je najgore fejk pristupu ljudima u međusobnoj interakciji. Fejking je postao pojava naša svakidašnja. Obilje je građana Hrvatske koji su puni neke fejk priče, najviše radi sebe i samo sebe, jer sebe uvjeravaju u nešto što nije, jer ne mogu živjeti ono što jeste. Sve je manje onih koji će iskreno povikati :"Kralj je gol!", no zato to mene ne dira i rado ću povikati protiv fejkinga i fejkera, jer smatram da ako budemo svi šutjeli, utopit ćemo se u tom fejkerskom moru koje nas okružuje sve izvjesnije. Jer i oni koji ne čine ništra su sudionici vrlo često - upozorava Sanela Dropulić te sasvim opravdano u tom kontekstu postavlja i pitanje - „Sada kada su izazovna vremena za sve, pa tako i naše poduzetništvo, kako se obračunati s fejkingom i fejk ljudima oko sebe? Dropulić za početak, odmah skreće pozornost da kad uočimo kako je netko fejk - takvoj osobi ne smijemo vjerovati u cijelosti.

Vjerovati fejkerima je posebno opasno u izazovnim vremenima, jer njihove nepotpune, fejk ili lažne informacije mogu nas koštati još više od onoga što kanimo potrošiti za preživljavanje - u životu ili u biznisu. S fejk osobama osim što im ne vjerujete, nikada niste na miru kada će nešto napraviti protiv vas, stoga im ne smijete puno toga otkrivati vezano uz vaše namjere - bilo privatne ili poslovne naravi. Najbolje je čak niti ništa. I uvijek si postavite pitanje - Je li vam doista trebaju fejk osobe u životu koje se jedino i konstantno - pretvaraju! Nerijetko to njihovo fejk ponašanje da im je primjerice stalo, cilja da se vi osjećate bezvrijedno i frustrirano. A kako bi se oni „nahranili" vašim mentalnim stanjem - ističe Sanela Dropulić.

Napominje i savjetuje da ako iole sumnjate da je netko u vašem životu prilično lažan, tj. fejk - bježite od njega što je moguće dalje. Te iznosi i informacije kako prepoznati fejkere oko sebe, koji će odmoći da izazovna vremena (ali i inače) čim prije postanu stvar naše učinkovite prošlosti. Fejkeri često planiraju, ali se planova ne drže, puno obećavaju, ali rijetko kada obećano ispune, puno toga izgovore kroz riječi, ali jako malo djela naprave...

Fejkeri nikada ne slijede ono što kažu, upravo suprotno - fejkeri će prije napraviti ono što ne kažu, Zašto je fejking poguban za poduzetništvo. Jer fejkeri jako često na sebe preuzmu obaveze koje nikada ne namjeravaju ispuniti, dokazujući da su totalno osobe od našeg nepovjerenja. Ujedno treba voditi računa da su fejkeri uz nas samo kad je njima zgodno, ne dao bog da nam zagusti - pa nigdje ih neće biti oko nas. Fejkeri nestaju netragom kad ih trebamo

Nestanak im je srednje ime u djelovanju. Ali će se rado pojaviti u našoj blizini jer nešto žele ili trebaju nešto od nas - smatra Sanela Dropulić. Fejker je ukratko ona osoba koja će rado otići u tihi način rada iz našeg života i biti „vječno zauzeta za nas" sve dok nešto ne zatreba od nas. Jer fejkeri nemaju zadrške kada trebaju iskoristiti ili žele za sebe pomoć. U stvari fejkeri su prilično sebične osobe. Za preživljavanje jako je važno maknuti se od fejkera i uspostaviti odnos za početak - sam sa sobom. Naučite se staviti u središte svega što se događa, a ne biti samo nijemi promatrač. Radite na tome da budete aktivni, a ne pasivni, jer na pasivne ljude se lijepi puno više fejkera od onih koji nikada ne miruju. Protiv fejka i fejkinga treba se boriti svim raspoloživim sredstvima. Jer fejkingom se ne izlazi iz izazovnih vremena, ali fejkeri se množe u izazovnim vremenima ekstremno brzo i obilato - zaključuje Sanela Dropulić.

Sanela poručuje svima - Nemoj i ti biti fejker! Tekst je dio nove knjige „Poduzetništvo u izazovnim vremenima - biti normalan u nenormalno doba!" futurologinje poduzetništva Sanele Dropulić, direktorice poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr koja će biti svečano promovirana na Svjetski dan poduzetnica, 19. 11. 2022. u Zagrebu..