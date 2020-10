Pobjednici Animafesta 2020

30. Svjetski festival animiranog filma - Animafest Zagreb 2020 završio je večeras ceremonijom dodjele nagrada u Kinu SC. Nakon više od 300 prikazanih filmova i brojnih popratnih događanja u šest festivalskih dana, stigao je i najsvečaniji trenutak proglašenja najboljih autora i filmova.

Žiri Velikog natjecanja kratkometražnog filma u sastavu Clémence Bragard, Réka Bucsi, Nancy Denney-Phelps, Vladislav Knežević i Martina Scarpelli odlučio je Grand Prix dodijeliti njemačkom filmu Običan tip (Just a Guy) redateljice Shoko Hara, u produkciji Studija Seufz. U obrazloženju žirija stoji kako se Grand Prix dodjeljuje filmu koji temi pristupa s takvom osjetljivošću da ne ostavlja prostora prosudbi što je ispravno, a što ne. Žiriju je stoga ostalo nejasno zašto bi žene bile fascinirane vezom sa serijskim ubojicom osuđenim na smrt. Postoji li netko koga se ne mora, ne treba i ne smije voljeti?

Isti je žiri Nagradu Zlatni Zagreb za kreativnost i inovativno umjetničko postignuće uručio Soetkin Verstegen za film Stop-kadar (Freeze Frame, Belgija i Njemačka, produkcija Akademie Schloss Solitude), ističući kako u tome filmu najtamnija crna i najsvjetlija bijela otkrivaju iluziju života u jedinstvenom okruženju topljenja. Čudesan hommage počecima filma, ovaj film otapa svjetlost, daje joj jedinstvenu teksturu i čuva trenutke u smrznutim kadrovima - stoji u obrazloženju žirija.

Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film napravljen izvan obrazovne institucije otišla je francusko-mađarskom filmu Simbioza (Symbiosis, Miyu Productions, SALTO Films) Nadje Andrasev jer bez previše priče, samo pokazujući što treba pokazati, suptilno i elegantno dočarava situaciju s kojom se neki od nas mogu poistovjetiti. Inteligentna uporaba kadriranja i palete boja uspostavlja ravnotežu između estetike, napetosti i empatije - napisao je žiri.

Članovi žirija odlučili su dodijeliti i posebna priznanja. Clémence Bragard nagradila je austrijski film Kako nestati (How to Disappear) Robina Klengela, Leonharda Müllnera i Michaela Stumpfa, iz produkcije Total Refusal, jer se putem razvoja igara i vrlo precizne metafore bavi opcijama koje i izmišljeni lik i ljudsko biće mogu ili ne moraju imati. Istražujući doseg i granice zabave, redatelji iz jedinstvene perspektive te uz dozu hladne ciničnosti prikazuju jednu važnu temu iz drugačijeg kuta. Svidjela mi se ova oda neposluhu i dezerterstvu - rekla je Bragard.

Réke Bucsi posebno se dojmila Moja tjelovježba (My Excercise) Atsushija Wade, japanski film iz produkcije New Deer. Ovaj jedinstveni umjetnik koristi se vizualnom slikom zbog nje same. Jednostavno dražestan film koji podsjeća na nježan zagrljaj u ovo doba izolacije. Ovim likovima ne treba 20 minuta na ekranu da bi ostavili trajan dojam. Opuštanje nakon maratona jednako je važno kao i trčanje. Licem uroniti u meko pseće krzno možda je upravo ono što vam treba za odličan dan - kazala je Bucsi.

Nancy Denney-Phelps svoje je posebno priznanje namijenila kanadskom filmu Fizika tuge (The Physics of Sorrow, produkcija National Film Board of Canada) Theodora Usheva jer ju je dirnuo u dubinu srca i duše. Ova priča o odrastanju u Bugarskoj i emigriranju u Kanadu koristi se jedinstvenom metodom animacije koja potječe od drevne etruščanske tehnike voska i pigmenta - objasnila je Denney-Phelps.

Vladislav Knežević odabrao je, pak, argentinsko-francuski film Poriv (Pulsión, produkcija Atlas V) jer njegov autor Pedro Casavecchia intrigantno i dosljedno eksperimentirajući specifičnim vizualom i preglednom narativnom linijom ukazuje na problem perpetuiranja agresivnosti koja se na tragične načine manifestira u različitim socijalnim situacijama. Vješto hermetizirajući žanr horror filma i izolirajući postavljene situacije promatrane iz gornjeg rakursa, u tami okoline, film snažnom audiovizualnom artikulacijom uspostavlja atmosferu sa sablasnim epilogom. Film inducira vrlo intenzivno iskustvo gledanja uspostavljajući specifičnu atmosferu jezovitosti, koristeći 3D animaciju na osobit i kreativan način - obrazložio je Knežević.

Naposljetku, Martina Scarpelli svoje je posebno priznanje dala britanskom filmu Betty Willa Andersona jer je inteligentan, oštar i neočekivan. Ovaj film moderne estetike, elegantnog pripovijedanja i sofisticiranog humora na ekranu prikazuje intimu međuljudskog odnosa kako bi razmotrio kreativni proces kroz ljubavnu priču s lošim krajem. Iskrena, originalna, suosjećajna i zabavna oda vrhuncima i ponorima kreativnosti, no ujedno i oda vrhuncima i ponorima ljubavi - poručila je Scarpelli.

Objedinjeni žiri Natjecanja studentskog filma i Natjecanja hrvatskog filma u sastavu Laurent Crouzeix, Hefang Wei i Mladen Đukić odlučio je Nagradu Dušan Vukotić za najbolji studentski film dodijeliti ruskom filmu Goli (Naked, Moscow School of New Cinema) Kirilla Khachaturova zbog vrlo originalnog dizajna, snažne autorske vizije te stoga što gledatelja vodi kroz urbani, prirodni i intimni krajolik. Pokrovitelj novčane nagrade u iznosu od 1000 eura je Zagrebačka banka, sponzor Natjecanja studentskog filma Animafesta 2020.

Prema odluci istoga žirija, posebna priznanja pripala su filmovima Ronilac bisera (Pearl Diver, Norveška, Volda University College) Margrethe Danielsen, Praznoglavi! (Airhead!, Belgija, La Cambre) Gaspara Chabauda i Opstanak HK (Survival HK, Hong Kong i SAD, CalArts) Louise Pau. Ronilac bisera je suptilan, gorko-slatki portret razdvajanja i nerazumijevanja sa sjajnim osjećajem za ritam, Praznoglavi! perfektno spaja matematiku i sanjarenje, a Opstanak HK demonstrira izvrstan osjećaj za prostor i ravnotežu između unutarnjeg i vanjskog svijeta, dosadnog testa iz engleskog jezika i fascinantnog tajfuna - stoji u obrazloženjima žirija.

Najboljim filmom Natjecanja hrvatskog filma proglašena je Arka Natka Stipaničeva nastala u produkciji Kreativnog sindikata. Pokrovitelj nagrade u novčanom iznosu od 1000 eura za najbolji hrvatski film je Društvo hrvatskih filmskih redatelja. Posebno priznanje u Natjecanju hrvatskog filma pripalo je Marku Dješki za Sve te senzacije u mom trbuhu (All Those Sensations in my Belly), hrvatsko-portugalsku koprodukciju Adriatic Animationa i BAP Animation Studija.

Film koji demonstrira brižne izbore pri nuđenju iznimno kreativne vizije sporo, ali sigurno tonućeg svijeta - stoji u objašnjenju nagrade za Natka Stipaničeva.

Pametno animirani dokumentarac koji se bavi snažnom temom - piše u obrazloženju posebnog priznanja za Marka Dješku.

Pobjednike Natjecanja filmova za djecu birao je žiri u sastavu Una Patafta, Maris Popović, Din Hodžović, Simon Varošanec i Ruta Pašalić. Žiri je glavnu nagradu dodijelio češkom filmu Kći (Daughter) Darije Kashcheeve. Odlukom istoga žirija posebno priznanje u Natjecanju filmova za djecu pripalo je španjolskom filmu Mare Monstrum grupe autora.

Naposljetku, Nagrada publike Mr. M za film iz programa Velikog natjecanja kratkometražnog filma odlazi u ruke Theodoru Ushevu za film Fizika tuge.

31. Svjetski festival animiranog filma održat će se od 7. do 12. lipnja 2021. godine.