Posegbno izdanje ZagrebDoxa

Broj filmova je smanjen, program je podijeljen u tri dijela - međunarodna i regionalna konkurencija te The Best of the Rest, u drugom terminu, na novoj lokaciji.

Festival se ne najavljuje kao šesnaesto, već kao posebno izdanje, a poseban je, kaže njegov direktor Nenad Puhovski, po mnogočemu, osim po uvjetima u kojima se događa.

- Ovo je skraćeni izbor koji smo napravili za izdanje u ožujku, to su najbolji filmovi u prošloj i ovoj godini, rekao je.

Otvarajući festival, Milana Vuković Runjić, pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za kulturu, podsjetila je na dugu tradiciju hrvatskog filma koji je i u svijetu prepoznat po kvaliteti, a drago joj je da se to nastavlja i danas.

Za otvorenje Festivala - "Bogovi Molenbeeka" i "Osoba"

Ovogodišnje izdanje otvaraju dva filma - finski dokumentarac "Bogovi Molenbeeka" Reette Huhtanen te hrvatski kratkometražni"Osoba" Sunčice Ane Veldić.

Ukupno će se prikazati pedesetak aktualnih dokumentarnih filmova, a u programima konkurencije, međunarodne i regionalne, za Veliki pečat, službenu festivalsku nagradu, natječe se 16, odnosno 14 filmova.

Tu su i dvije retrospektive, nagrađivane britanske redateljice Lucy Walker, koje će se održati online kao i njezin masterclass te Gorana Devića u Teatru &TD, s tri naslova na temu autorova rodnog Siska.

U popratnom filmskom programu The Best of the Rest bit će prikazano dvadesetak odabranih filmova iz ovogodišnjih službenih programa.

Filmovi se natječu za Veliki i Mali pečat te posebne nagrade

Filmovi iz konkurencije natječu se za Veliki i Mali pečat, a o pobjedničkim filmovima posebnog izdanja ZagrebDoxa odlučivat će posebni žiriji. Festival će trajati do 11. listopada, a projekcije će se održavati u Kinu SC i Teatru &TD.