Pobjednici 12th Croatian Blues Challenge

Nakon dvije večeri dvanaestog po redu hrvatskog blues natjecanja, znaju se pobjednici 12th Croatian Blues Challengea i putnici u Memphis 2022. godine. To su BOK BLUES (Zagreb) u Solo/duo kategoriji i EDI EAST TRANCE BLUES (Istra) u Band kategoriji. Prvi su autorski blues derivat sastava BE HA VE u sastavu Davor Bunčić (gitara, usna harmonika, udaraljke) i Zoran Haraminčić (gitara, udaraljke), a drugi trance blues derivat legendarnih Gustafa, na čelu s Edijem Maružinom.

Ovogodišnji Blues Challenge se zahvaljujući sponzoru Genoxu održao u epidemiološki najsigurnijem zagrebačkom klubu Hard Place do zuba naoružanom dezinficijensima i dodatnim epidemiološkim materijalima. 37. International Blues Challenge održat će se od 18-22.1.2022. na legendarnoj Beale Street u Memphisu, a hrvatsku će predstavljati pobjednici ovogodišnjeg CBC-a Bok Blues i Edi East Trance Blues.

Bok Blues, dvojac, autorski dio BE HA VE Americana Blues benda, odlučio je pokušati njihove probe prilikom komponiranja i aranžiranja novih pjesama predstaviti javnosti. Zoran Haraminčić - Hara, kompozitor, aranžer, producent, multiinstrumentalist i Davor Bunčić - Buna, vokal, tekstopisac, usnoharmonikaš. Ova dvojica glazbenika se dugo godina bave blues glazbom. Prenose vam svoje viđenje tog glazbenog pravca interpretirajući vlastite kompozicije i učvršćuju temelje blues glazbe u Hrvatskoj. Bok Blues predstavlja autorsku blues glazbu nadahnutu ljubavlju i još mnogo dodatnih osjećaja koje ljudi doživljavaju u stanju kad su zaljubljeni. Uz pobjedu na Croatian Blues Challengeu s Bok Bluesom, Bunčić i Haraminčić su s bendom BE HA VE objavili singl "Take It to Your Heart", kojim najavljuju drugi studijski album.

Po prvi put u svojoj dugogodišnjoj karijeri Edi Maružin odlučio se na solo projekt - Edi East Trance Blues. Nakon 37 godina rada u Gustafima (do '92. Gustaph y njegovi dobri duhovi), sit ulagivanja i podilaženja publici, upućuje se u nešto malo drugačije vode. Iako se gotovo na svim njihovim albumima osjeća prizvuk bluesa, uvijek se nađe poneka blues pjesma, ovo je prvi put da se cjelokupni repertoar sastoji od isključivo bluesa i to trance bluesa. Inspiriran legendama crnačkog bluesa (preciznije North Mississippi Hill Country Bluesa) Edi East Trance Blues objavljuje album "Sumpor" (2018.) koji je osvojio glazbenu kritiku i publiku. Uskoro će objaviti i drugi studijski album, a Edi Maružin kaže: "Nismo crnci, nismo merikani, ali imamo svoj bluz, bili istrijanski blues. Muziku koju nosimo u sebi stotinama godina, u genima, lagano smo transformirali i dobili jednu novu, svježu i zanimljivu bluz varijantu. Sigurno će se dopasti onima koji vole stari, originalni blues. Hvala mojim prijateljima koji su mi pomogli odsvirati i uopće realizirati ovaj projekt, pretvoriti ga u

stvarnost i podijeliti ga s ljudima.".