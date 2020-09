PlayStation 5 na hrvatsko tržište dolazi 19. studenog

Sony Interactive Entertainment objavio je datum dostupnosti i detalje vezane uz cijenu PlayStation®5 - dugo očekivanog sustava video igara sljedeće generacije. SIE je također otkrio i novi portfelj igara PS5TM, uključujući Final Fantasy XVI, Fortnite, Hogwarts Legacy i novi God of War.

U četvrtak, 12. studenog, PS5 će biti dostupan na sedam ključnih tržišta: SAD, Kanada, Meksiko, Australija, Novi Zeland, Japan i Južna Koreja. Par dana kasnije, 19. studenog, PS5 bit će dostupan i u ostatku svijeta*, uključujući Europu, Bliski Istok, Južnu Ameriku, Aziju i Južnu Afriku.

PS5 digitalno izdanje bit će dostupno po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura, a PS5 s Ultra HD Blu-rayTM optičkim pogonom bit će dostupan po preporučenoj cijeni od 499 eura. Predbilježbe će biti dostupne već od danas kod odabranih trgovaca.

Oba PS5 modela koriste isti posebno izrađen procesor s integriranim CPU-om i GPU-om za visokokvalitetnu grafiku do rezolucije 4K, kao i ultra-brzi SSD s integriranim I/O sustavom s munjevito brzim učitavanjem. Oba PS5 modela nude i produbljeni osjećaj uronjenosti u igru kroz bežični kontroler DualSense i 3D audio mogućnosti, stoga će igrači uživati ​​u istim savršenim igračkim iskustvima bez obzira na to koji PS5 izaberu.

„Otkako smo prošle godine prvi put najavili svoju sljedeću generaciju konzole, dobili smo zapanjujuću podršku programera i ljubitelja igara širom svijeta, i nam jako puno znači", rekao je Jim Ryan, predsjednik i izvršni direktor tvrtke Sony Interactive Entertainment. „Sada nas dijeli samo dva mjeseca od dolaska PS5 koji će ponuditi nova iskustva, a koja nadilaze očekivanja igrača o tome kako igre mogu izgledati i zvučati te kako ih igrači mogu doživjeti i u konačnici igrati ih. Jedva čekamo da naši obožavatelji iskuse nevjerojatnu brzinu, pojačanu uronjenost u igre koje oduzimaju dah na PS5 kada postane dostupan ovog studenog."

Šireći svoj rastući portfelj igara, SIE je jučer predstavio nekoliko novih naslova koji dolaze na PS5:

• Devil May Cry 5 TM Special Edition (Capcom)

• Final Fantasy XVI (Square Enix)

• Five Nights at Freddy's Security Breach (Steel Wool Studios i ScottGames)

• Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

• Novi God of War (Santa Monica Studio)

Naslovi kao što su Marvelov Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty: Black Ops Cold War i Demon's Souls, koji dolaze na PS5, najbolja su postava igara u povijesti PlayStationa. Ekskluzivni naslovi studija SIE Worldwide Studios bit će dostupni na PS5 po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 59 do 79 eura.

Kako bi podržao PlayStation®4 zajednicu u procesu prelaska na sljedeću generaciju, SIE će učiniti dostupnima PS4TM verzije ekskluzivnih naslova: Marvelov Spider-Man: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure i Horizon Forbidden West. Iako su ove tri igre osmišljene kako bi iskoristile prednosti PS5 konzole i jedinstvenih značajki sljedeće generacije poput ultrabrzog SSD-a i DualSense kontrolera, vlasnici PS4 moći će uživati ​​i u tim iskustvima kada ih pokrenu. PS4 digitalne verzije ovih igara uključuju besplatnu nadogradnju na obje PS5 konzole, dok će vlasnicima fizičkih kopija ovih igara biti omogućena besplatna nadogradnju na PS5 s Ultra HD Blu-Ray optičkim pogonom.

Uz to, SIE je danas otkrio PlayStation Plus Collection**, posebno izabranu postavu PS4 igara koje su definirale generaciju igrača, a koje će biti dostupne PS Plus pretplatnicima za preuzimanje i igranje na PS5. Kolekcija PS Plus sadrži od kritičara hvaljene igre, uključujući BatmanTM Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 i mnoge druge.

SIE je također objavio cijenu za dodatnu opremu koja će se pojaviti uz PS5 po preporučenim maloprodajnim cijenama (EU RRP):

• DualSense TM bežični upravljač (samostalni) - 69,99 EUR (RRP)

• PULSE 3D TM bežične slušalice - s 3D audio podrškom i dvostrukim mikrofonima za poništavanje šuma 99,99 EUR (RRP)

• HD kamera - s dvostrukim lećama od 1080p za igrače koji se mogu streamati zajedno sa svojim epskim trenutcima igranja 59,99 EUR (RRP)

• Media Remote - daljinski upravljač za jednostavnu navigaciju kroz filmove i usluge streaminga 29,99 EUR (RRP)

• DualSenseTM Charging Station - stanica za praktično punjenje dva bežična kontrolera DualSense 29,99 EUR (RRP)

Za više informacija posjetite: https://www.playstation.com/ps5