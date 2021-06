Playrix lansira Manor Matters na AppGalleryju

Nakon značajnog uspjeha Gardenscapesa i Homescapesa na AppGalleryju, Playrix se vraća s još izazovnijom igricom za Huaweijeve korisnike. Od 15. lipnja, Manor Matters, još jedna popularna igrica tvrtke Playrix, dostupna je korisnicima u AppGalleryju.

Manor Matters poziva igrače da istraže stari i napušteni Castlewood, pregledavajući i renovirajući sobe kako bi otkrili tajne skrivenih predmeta. Uz testiranje detektivskih vještina i poticanje na otkrivanje intrigantne priče, Manor Matters dizajniran je tako da nadahne kreativnost korisnika.

Povodom lansiranja na AppGalleryju, Manor Matters donosi niz iznenađenja; igrači će moći otkupiti poklon pakete koji sadrže 500 novčića i 50 energetskih jedinica. Kuponi koji omogućuju popust od 70% na osnovni paket Playrixa dostupni su i pri lansiranju, što znači da igrači mogu dobiti više za manje.

Playrix svojim igračima omogućava iskorištavanje dostupnih ponuda, koristeći kovanice i energetske jedinice za pokretanje dodatnih pretraživanja. Obje su ponude jednostavne za preuzimanje i dostupne su izravno u Manor Mattersu koju prethodno možete skinuti u AppGalleryju. Za još bogatije Playrix iskustvo, igrači u Europi mogu zatražiti dodatne bonove za Golden Ticket na početku svakog tematskog izazova. Golden Ticket nisu dostupne samo za Manor Matters, već i za Gardenscapes i Homescapes. Putem platforme AppGallery, korisnici koji su postigli razinu 30 ili više mogu kupiti Golden Ticket po cijeni od 4,50 € i uštedjeti 0,99€ od redovne cijene koja je bila 5,49€.

"Oduševljeni smo što imamo priliku ponuditi našu igricu ​​Manor Matters većem broju igrača širom svijeta kroz naše partnerstvo s platformom AppGallery. Nakon što smo prethodno uspješno lansirali Gardenscapes i Homescapes, uzbuđeni smo što vidimo kako Huaweijevi igrači reagiraju na nove mogućnosti igranja i radujemo se njihovom budućem iskustvu", rekao je Maxim Kirilenko, glavni direktor poslovnog razvoja u Playrixu.

Nakon dosadašnjih uspjeha Playrixa, ljubitelji restauracije mogu očekivati ​​da će tijekom sljedećih mjeseci vidjeti puno više.

Huawei nudi tehnološku podršku partnerima

Kao jedno od najbrže rastućih trgovina aplikacija, Huaweijevo partnerstvo s Playrixom pružilo je snažnu operativnu podršku koja je bila potrebna za svako lansiranje - plasirajući i Gardenscapes i Homescapes u samo nekoliko mjeseci. Manor Matters još je jedan kvalitetan primjer kako igrica može iskoristiti Huaweijevu HMS Core, integrirajući se s IAP kompletom kako bi se osiguralo neometano plaćanje i za korisnike i za programere.

"Huaweijeva podrška i smjernice tijekom procesa pokretanja i šire bili su sjajni. Veseli nas što ćemo zbog nje moći pokrenuti još jednu od naših popularnih igrica na AppGalleryju", rekao je Maxim Kirilenko, glavni direktor za poslovni razvoj u Playrixu.

Manor Matters dostupna je su od 15. lipnja 2021. putem platforme AppGallery

AppGallery - jedna od top tri platforme za distribuciju aplikacija na globalnoj razini

AppGallery je pametan i inovativan ekosustav koji programerima omogućuje stvaranje jedinstvenih iskustava za potrošače. Naša jedinstvena HMS Core omogućuje integraciju aplikacija na različite uređaje, pružajući više praktičnosti i uglađenije iskustvo - dio naše šire strategije "1 + 8 + N" u Huaweiju.

S AppGallery, vizija je napraviti otvorenu, inovativnu platformu za distribuciju aplikacija koja će biti dostupna potrošačima, a strogo štititi privatnost i sigurnost korisnika te im pružiti jedinstveno iskustvo. Kao jedna od tri najbolje trgovine aplikacije na globalnoj razini, AppGallery nudi široku paletu globalnih i lokalnih aplikacija u 18 kategorija, uključujući navigaciju i transport, vijesti, društvene mreže i još puno toga. AppGallery dostupna je u više od 170 zemalja i regija s preko 540 milijuna mjesečno aktivnih korisnika na globalnoj razini. Huawei se udružio s 2,7 milijuna programera širom svijeta, a ukupna su preuzimanja dosegla 384,4 milijarde u 2020. godini. Do kraja ožujka 2021., više od 134 000 aplikacija integrirano je s HMS Core širom svijeta.

Bogata ponuda hrvatskih aplikacija u AppGallery trgovini

Domaći korisnici u AppGallery trgovini mogu pronaći i pregršt lokalno popularnih aplikacija, a u trgovinu kontinuirano pristižu i uzbudljive nove aplikacije. Odnedavno su u AppGalleryju dostupni prvi hrvatski digitalni novčanik Aircash, streaming servis Tidal, ali i Lidl. U trgovini su otprije dostupne brojne aplikacije koje su dobro poznate hrvatskim korisnicima. Moguće je pronaći važne aplikacije banaka, npr. PBZ-a, Zagrebačke banke, OTP banke, Erste banke, RBA-e, HPB-a. Osim banaka, u trgovini su i aplikacije domaćih medija, kao i aplikacije telekom operatera HT-a, A1, Telemacha, Optima telekoma te pripadajućih brendova MAXtv-a, Bonbona, Tomata i sl. Korisnici će u AppGallery trgovini lako preuzeti i aplikacije eGrađani, Multiplus card, Hrvatska pošta, Croatia osiguranje, Njuškalo, HAC ENC i HRT Meteo.

Za više informacija posjetite AppGallery

