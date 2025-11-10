Plavuše i zagonetke

Sjede dvije plavuše u kafiću, piju kavicu i listaju novine, kad će jedna:

- Čuj ovo, draga ...

Druga digne pogled:

- Reci, draga ...

Prva pročita:

- Što je to: vodom ide ne brčka, šumom ide ne šuška?

Druga se zamisli pa ispali:

- Da nije zagonetka?