Plavuše i zagonetke
Što se dogodi kad jedna plavuša drugoj postavi zagonetku koju je pročitala u novinama
Plavuša u problemu :) (DeviantArt)
Sjede dvije plavuše u kafiću, piju kavicu i listaju novine, kad će jedna:
- Čuj ovo, draga ...
Druga digne pogled:
- Reci, draga ...
Prva pročita:
- Što je to: vodom ide ne brčka, šumom ide ne šuška?
Druga se zamisli pa ispali:
- Da nije zagonetka?
10.11.2025. 06:54:00
