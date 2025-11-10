« Vic dana
objavljeno prije 4 sata i 52 minute
VIC DANA

Plavuše i zagonetke

Što se dogodi kad jedna plavuša drugoj postavi zagonetku koju je pročitala u novinama

Plavuša u problemu :)
Plavuša u problemu :) (DeviantArt)
Sjede dvije plavuše u kafiću, piju kavicu i listaju novine, kad će jedna:

- Čuj ovo, draga ...

Druga digne pogled:

- Reci, draga ...

Prva pročita:

- Što je to: vodom ide ne brčka, šumom ide ne šuška?

Druga se zamisli pa ispali:

- Da nije zagonetka?

10.11.2025. 06:54:00
    
    armando
    10.11.2025. 09:29
    hehe
